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Работа над очередным поколением настольных процессоров Intel под кодовым именем Rocket Lake-S идёт полным ходом, о чём свидетельствует целый ряд скриншотов из нескольких популярных бенчмарков, иллюстрирующих уровень производительности ещё не вышедших новинок, а сегодня один из энтузиастов форума Chiphell поведал компьютерной общественности о возможности приобретения инженерных образцов процессоров, а также поделился некоторой информацией о нескольких моделях.

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Источник изображения: Intel

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Согласно данным инсайдера, инженерный образец настольного процессора Intel Core i9-11900K имеет в своём распоряжении 8 ядер с поддержкой гиперпоточности, функционирующих на максимальной частоте в 4,8/4,3 при активности одного/всех ядер, а значение TDP равно 125 Вт.

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Модель с заблокированным множителем в лице Core i9-11900 (ES), получившая 8 ядер/16 потоков, работает на частоте 4,5/4,0 ГГц при максимальной нагрузке одного/всех ядер, а уровень TDP составляет 65 Вт.

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Процессор Core i7-11700 (ES) также наделён 8 ядрами с поддержкой технологии гиперпоточности, но имеет несколько сниженные частоты по сравнению со своими старшими «собратьями» — 4,3/3,8 ГГц в максимальном режиме. При этом значение расчётной мощности равно 65 Вт.

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Сообщается, что процессоры отлично функционируют в дуэте с материнской платой на базе набора системной логики B560 и поддерживают профили памяти XMP вплоть до 4133 МГц.

Энтузиаст протестировал Core i7-11700 (ES) в популярном бенчмарке Cinebench R20 – инженерный образец смог завоевать 529 баллов в однопоточном состязании, в то время как в дисциплине, нагружающей все потоки, продемонстрировал результат в 4672 очка, уступив своему оппоненту из стана AMD в лице Ryzen 7 5800X, обладающему аналогичным количеством ядер/потоков, на 15,6 и 23,7 % соответственно.

Источник изображений: Chiphell

Кроме того, инсайдер сообщил о стоимости инженерных образцов: так, Core i9-11900K (ES) обойдётся в 2800 юаней (~32 100 рублей), Core i9-11900 (ES) можно приобрести за 2300 юаней (~26 400 рублей), а Core i7-11700 (ES) оценён в 1600 юаней (~18 400 рублей).

Стоит учесть, что энтузиаст сообщил лишь об инженерных образцах процессоров, в то время как технические характеристики, уровень производительности и стоимость конечных продуктов могут ощутимо отличаться.