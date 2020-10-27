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Пока компьютерное сообщество с упоением обсуждает достижения AMD Ryzen 7 5800X в популярном бенчмарке CPU-Z, новость о достижениях его «старшего собрата» в лице Ryzen 9 5950X незаметно ускользнула от глаз оверклокеров, однако ресурс VideoCardz решил не мириться с данным упущением, опубликовав результаты тестирования топовой модели «красной команды».

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Источник изображения: AMD

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Согласно изображению, опубликованному одним из пользователей форума Chiphell, в распоряжении которого уже имеется новенький CPU, настольный процессор AMD Ryzen 9 5950X, наделённый 16 ядрами/32 потоками, смог завоевать 690,2 балла в однопоточном соревновании и 13306,5 очка — в многопоточном.

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Источник изображения: Chiphell

При сравнении достижений новинки с флагманской моделью Intel в лице Core i9-10900K, располагающей 10 ядрами/20 потоками, топовый процессор AMD, естественно, оказывается впереди на 18 и 80 % в одноядерном и многоядерном противостоянии соответственно.

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Что касается сравнительного анализа Ryzen 9 5950X и его предшественника, Ryzen 9 3950X, то новый CPU превосходит процессор прошлого поколения на 32 и 22 %.

Впрочем, всецело полагаться на результаты одиночного тестирования не имеет смысла, тем более что официальный дебют настольных процессоров Ryzen 5000 состоится уже через несколько дней, а именно 5 ноября.