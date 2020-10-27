Обнародованы результаты тестирования AMD Ryzen 7 5800X в CPU-Z
Затянувшаяся пауза между формальным анонсом и началом продаж процессоров AMD Ryzen 5000 с архитектурой Zen 3 вполне предсказуемо породила череду информационных утечек, позволяющих заранее сформировать некоторое представление об их быстродействии. Популярный энтузиаст TUM_APISAK с утра опубликовал ссылку на результаты тестирования процессора AMD Ryzen 7 5800X поколения Vermeer во встроенном бенчмарке CPU-Z.
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Частота восьмиядерного процессора, судя по прилагаемому снимку экрана для валидации, составляла почти 4.5 ГГц. В однопоточном тесте он набрал 650 баллов, обойдя Intel Core i9-10900K с его 584 баллами на 11%.
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В многопоточном тесте Ryzen 7 5800X получил результат 6593 балла, что примерно на 10% больше, чем у процессора Intel Core i9-9900KS. Оба процессора имеют по восемь ядер и шестнадцать потоков, поэтому такое сравнение можно условно считать справедливым.
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