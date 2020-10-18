Более подробные частотные характеристики чипов AMD Navi 21 XL и Navi 21 XT (Big Navi) появились в сети
Несколько часов назад в сети появилась информация, приоткрывающая завесу тайны над техническими характеристиками графических чипов Navi 21, также известных под кодовым именем Big Navi, а сейчас, благодаря «сетевому детективу» под ником _rogame, появилась более подробная информация касательно частотных характеристик новинок.
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Источник изображения: AMD
По данным источника, базовая частота графического процессора Navi 21 XT будет составлять от 2000 до 2100 МГц, в то время как в разгоне данное значение увеличится до 2400 МГц. Частота урезанного чипа Navi 21 XL будет варьироваться от 1800 до 1950 МГц в базовом режиме, в зависимости от модели, а разгонная достигнет планки в 2100-2200 МГц.
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Источник изображения: Twitter, _rogame
Стоит напомнить, что, согласно имеющимся данным, обе модификации получат в своё распоряжение 16 Гбайт видеопамяти типа GDDR6. Кроме того, новинкам приписывается наличие кэш-памяти Infinity Cache, которая, судя по прогнозам ряда ресурсов, позволит избежать потери в производительности из-за достаточно скромных показателей разрядности шины — всего лишь 256 бит.
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Что касается возможностей новых графических продуктов «красной команды», то пока что картина не слишком ясна: первая официальная презентация одной из моделей AMD серии Radeon RX 6000 продемонстрировала достижения видеокарты в нескольких популярных играх, на основании чего энтузиасты сделали вывод об уровне производительности новинки — видеоадаптер «дышит в затылок» NVIDIA GeForce RTX 3080. Впрочем, вопрос о том, была ли представленная модель флагманской, пока что остаётся открытым.
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Источник изображения: AMD
Необходимо учесть, что энтузиаст не уверен, являются ли характеристики, которыми он поделился, финальными, поэтому для полной уверенности стоит дождаться официального анонса, запланированного на 28 октября.
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