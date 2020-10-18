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Более подробные частотные характеристики чипов AMD Navi 21 XL и Navi 21 XT (Big Navi) появились в сети

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Несколько часов назад в сети появилась информация, приоткрывающая завесу тайны над техническими характеристиками графических чипов Navi 21, также известных под кодовым именем Big Navi, а сейчас, благодаря «сетевому детективу» под ником _rogame, появилась более подробная информация касательно частотных характеристик новинок.

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Источник изображения: AMD

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По данным источника, базовая частота графического процессора Navi 21 XT будет составлять от 2000 до 2100 МГц, в то время как в разгоне данное значение увеличится до 2400 МГц. Частота урезанного чипа Navi 21 XL будет варьироваться от 1800 до 1950 МГц в базовом режиме, в зависимости от модели, а разгонная достигнет планки в 2100-2200 МГц.

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Источник изображения: Twitter, _rogame

Стоит напомнить, что, согласно имеющимся данным, обе модификации получат в своё распоряжение 16 Гбайт видеопамяти типа GDDR6. Кроме того, новинкам приписывается наличие кэш-памяти Infinity Cache, которая, судя по прогнозам ряда ресурсов, позволит избежать потери в производительности из-за достаточно скромных показателей разрядности шины — всего лишь 256 бит.

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Что касается возможностей новых графических продуктов «красной команды», то пока что картина не слишком ясна: первая официальная презентация одной из моделей AMD серии Radeon RX 6000 продемонстрировала достижения видеокарты в нескольких популярных играх, на основании чего энтузиасты сделали вывод об уровне производительности новинки — видеоадаптер «дышит в затылок» NVIDIA GeForce RTX 3080. Впрочем, вопрос о том, была ли представленная модель флагманской, пока что остаётся открытым.

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Источник изображения: AMD

Необходимо учесть, что энтузиаст не уверен, являются ли характеристики, которыми он поделился, финальными, поэтому для полной уверенности стоит дождаться официального анонса, запланированного на 28 октября.

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amd big navi navi 21 xt navi 21 xl
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Kasyan
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t-dirt
06:48
кэш, в понимании гуманитарных краснозадиков - уже турбобустер памяти. а то что его назначение ток в уменьшении задержек - так это так, фигня техническая, не стоящая и яиц выеденных...
Характеристики AMD Big Navi стали достоянием общественности — частота GPU 2,4 ГГц, 16 Гбайт памяти и TGP 255 Вт
Alice Jones
06:48
Так 5G же без прививки с жидкими чипами не работает.
Аналитики спрогнозировали сроки снижения цен на iPhone 12
Kasyan
06:47
Учитывая в какой сейчас заднице вся сланцевая отрасль, такое ощущение, что все ждут когда её окончательно законсервируют!
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t-dirt
06:47
где ты видел?? видяхи ещё не вышли даже на бумаге.
Характеристики AMD Big Navi стали достоянием общественности — частота GPU 2,4 ГГц, 16 Гбайт памяти и TGP 255 Вт
t-dirt
06:46
какая ещё монополия?? ты значение этого слова не знаешь?? монополия это когда один производитель, один. а скок их у нас? два? и это монополия? гуманитарий как он есть - мозги работающие в другом нап...
Характеристики AMD Big Navi стали достоянием общественности — частота GPU 2,4 ГГц, 16 Гбайт памяти и TGP 255 Вт
Kasyan
06:44
Это не поправка на рубль, это просто Сони охренела! Ничего страшного, теперь только вторичка.
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Опубликованы достоверные характеристики AMD Radeon RX 6900 XT - частота 2,4GHz, 16 ГБ памяти GDDR6 и 255W TGP
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