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В ходе мероприятия, посвящённого прежде всего анонсу настольных процессоров Ryzen 5000, AMD решила повысить градус заинтересованности до предела, организовав небольшую демонстрацию одной из моделей видеокарт серии Radeon RX 6000, которую в народе прозвали Big Navi. Впрочем, презентация ограничилась лишь показом возможностей новинки в нескольких играх, а вот сравнительного анализа с конкурентами энтузиасты так и не дождались, поэтому специалисты ряда ресурсов решили исправить данный недочёт: так, исследователи сайта TechPowerUp сравнили уровень производительности нового продукта на основе данных из анонса AMD и своих собственных «замеров».

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Стоит заметить, что тестовая система «красной команды» включала не только искомую видеокарту, но и новый процессор Ryzen 9 5900X, который, к сожалению, ещё не доступен для широкого круга лиц, поэтому специалисты использовали для своих изысканий старый добрый Intel Core i9-9900K, функционирующий на частоте 5 ГГц. Естественно, такой подход нельзя назвать серьёзным, однако в разрешении 4K разница между двумя CPU должна минимизироваться.

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Согласно данным AMD, в игре Borderlands 3 модель серии Radeon RX 6000 смогла продемонстрировать средний результат в 61 fps — новинка оказалась быстрее GeForce RTX 2080 Ti на 45,9 %. Что касается соперничества продукта «красной команды» и недавно дебютировавшей GeForce RTX 3080, то модель от NVIDIA оказалась производительнее на 15,24 %

В тайтле Gears 5 среднее значение кадровой частоты для Big Navi составило 73 к/с — согласно «замерам» источника, новинка опережает RTX 2080 Ti на 16,24 %, но отстаёт от RTX 3080 на 15,61 %.

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В игровом приложении Call of Duty: Modern Warfare новинка смогла обеспечить 88 к/с, превзойдя достижения RTX 2080 Ti на 12,96 %.

Общая картина, иллюстрирующая уровень производительности графических продуктов, следующая: видеокарта AMD серии Radeon RX 6000 обходит NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti в среднем на 21 %, при этом RTX 3080 превосходит свою предшественницу на 32 %.

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Источник изображений: TechPowerUp

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Стоит отметить, что приведенные данные являются приблизительными и могут не отражать реального положения дел, поэтому стоит дождаться официального мероприятия AMD, посвященного графическим адаптерам Radeon RX 6000, которое запланировано на 28 октября.

Кроме того, необходимо учесть, что данных касательно того, была ли представленная модель флагманской, либо нас ждут новые сюрпризы от AMD, пока не имеется.