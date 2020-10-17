Характеристики AMD Big Navi стали достоянием общественности — частота GPU 2,4 ГГц, 16 Гбайт памяти и TGP 255 Вт
До официального анонса графических продуктов AMD с архитектурой RDNA 2 остались считаные дни, что только подстёгивает разного рода инсайдеров и энтузиастов делиться новыми подробностями касательно новинок: так, известный специалист Patrick Schur делится с широкой общественностью техническими характеристиками одной из предстоящих моделей, а ресурс VideoCardz подкрепляет эту информацию своими данными.
реклама
Источник изображения: Twitter, Radeon RX
Стоит напомнить, что, согласно имеющимся данным, флагманский процессор Navi 21, также известный под кодовым именем Big Navi, будет иметь четыре модификации — XTX, XT, XL и XE.
Согласно источнику, видеоадаптер, в основу которого ляжет графический процессор Navi 21 XT, функционирующий на частоте ~2,4 ГГц в игровом режиме, получит 16 Гбайт видеопамяти типа GDDR6, а его уровень TGP составит 255 Вт.
реклама
Источник изображения: Twitter, Patrick Schur
реклама
Впрочем, по данным VideoCardz, эти характеристики являются предварительными — хотя некоторые модели от AIB-партнёров и смогут достичь частоты в 2,4 ГГц по чипу, однако частотный потенциал референсных модификаций будет несколько скромней — 2,3 ГГц.
Что касается урезанной версии чипа в лице Navi 21 XL, то его частота будет находиться на отметке в ~2,2 ГГц, в то время как модели на базе Navi 21 XTX, возможно, будут работать на повышенных тактовых частотах, а также получат большее количество активных вычислительных блоков, по крайней мере, так предполагает источник.
реклама
При этом оба варианта также получат видеобуфер объёмом 16 Гбайт и 256-битную шину. Кроме того, новым продуктам приписывается наличие специальной кэш-памяти под кодовым именем Infinity Cache, однако никаких подробностей пока не имеется.
Официальный анонс графических адаптеров серии Radeon RX 6000 намечен на 28 октября — именно в этот день AMD представит широкой общественности новую линейку своих потребительских видеоадаптеров.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила