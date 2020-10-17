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С приближением официального дебюта настольных процессоров AMD Ryzen 5000 в сети появляется всё больше информации касательно уровня производительности новых моделей в ряде популярных тестовых пакетов: буквально вчера стало известно о достижениях топового Ryzen 9 5950X в бенчмарке SiSoftware, а уже сегодня, благодаря стараниям энтузиастов TUM_APISAK и harukaze5719, стало возможным посмотреть на результаты его младших «сотоварищей».

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Источник изображения: AMD

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Согласно имеющимся данным, 12-ядерный 24-поточный Ryzen 9 5900X в арифметическом и мультимедийном тесте процессора смог набрать 501.27 GOPS и 1744.13 Mpix/s, а 8-ядерному 16-поточному Ryzen 7 5800X покорился результат в 342.18 GOPS и 1252.24 Mpix/s соответственно.

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Если сравнить достижения новых моделей с результатами их предшественников, то можно убедиться в ощутимом превосходстве новинок: так, в арифметическом тесте Ryzen 9 5900X обошёл Ryzen 9 3900X на 18,3 %, а в мультимедийном смог обогнать даже топовый CPU прошлого поколения в лице Ryzen 9 3950X (+5.7 %), не говоря уже о Ryzen 9 3900X, отрыв от которого составил 35,4 %; превосходство Ryzen 7 5800X над Ryzen 7 3800X составило 18,9 и 42,1 % соответственно.

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Источник изображений: Twitter, harukaze5719

Стоит напомнить, что появления новинок на прилавках магазинов стоит ждать в начале следующего месяца, а именно 5 ноября, при этом рекомендованная стоимость Ryzen 9 5900X и Ryzen 7 5800X составит $549 и $449 соответственно.