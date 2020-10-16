Флагманский AMD Ryzen 9 5950X обогнал своего предшественника в тесте SiSoftware
Пока компьютерное сообщество с нетерпением ожидает дебюта настольных процессоров AMD серии Ryzen 5000, некоторые энтузиасты уже имеют возможность протестировать новые CPU в ряде популярных бенчмарков: на сей раз одна из новинок продемонстрировала свои возможности в тестовом пакете SiSoftware, а известный «сетевой детектив» TUM_APISAK вовремя заметил сие событие, о чём с радостью поделился с общественностью.
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Источник изображения: AMD
Согласно данным бенчмарка, флагманский настольный процессор AMD Ryzen 9 5950X, получивший в своё распоряжение 16 ядер/32 потока, смог продемонстрировать результат в 611.94 GOPS и 2066.49 Mpix/s в арифметическом и мультимедийном тестах соответственно, обогнав лучшего из представленных предшественников в лице Ryzen 9 3950X на 7,3 и 22,3 %.
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Источник изображений: Twitter, TUM_APISAK
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Стоит напомнить, что дебют топового десктопного процессора AMD Ryzen 9 5950X состоится 5 ноября, а его рекомендованная стоимость составит $799.
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