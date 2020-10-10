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Проблемы NVIDIA с дебютом видеокарт GeForce RTX 3090 и RTX 3080 продолжаются — компания делегирует полномочия по продаже эксклюзивных моделей своим партнёрам

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Как известно, дебюту графических адаптеров NVIDIA серии GeForce RTX 30 сопутствует целый ряд проблем — небывалый интерес со стороны покупателей, создающих огромные очереди в магазинах и «роняющих» сайты онлайн-площадок, а также наплыв ботов и разного рода «вредителей» стал реальным вызовом не только для «зелёной команды», но и её партнёров. Похоже, последним как раз и придётся отдуваться, пока NVIDIA приведёт в порядок свой онлайн-магазин, по крайней мере, именно такое впечатление создаётся после прочтения сообщения сотрудника компании на официальном форуме, слова которого цитирует ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: NVIDIA

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Так, представитель NVIDIA сообщает, что в связи с улучшением официального онлайн-магазина, обязанности по продаже своих эксклюзивных моделей GeForce RTX 3090 и RTX 3080 в исполнении Founders Edition компания возлагает на своих партнёров — в частности, в США этим вопросом будет заниматься крупный ритейлер Best Buy. Что касается европейского региона, то компания пока что ищет возможные варианты для решения данной проблемы.

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Источник изображения: VideoCardz, NVIDIA

Кроме того, сообщается, что количество единиц продукции ограничено, однако в ближайшие недели станет доступно большее количество плат, в том числе от AIB-партнёров компании.

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Стоит напомнить, что несколько дней назад глава NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) заявил, что дефицит графических адаптеров GeForce RTX 3090 и RTX 3080 сохранится до конца 2020 года, а возникновение дефицита продукции связал с небывалым спросом со стороны компьютерного сообщества.

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