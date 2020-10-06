Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Дебют потребительских видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3090 и RTX 3080 вызвал настоящий ажиотаж не только среди покупателей, но и в кругах ритейлеров — в то время как первые с вожделением изучали сайты онлайн-площадок и штурмовали магазины с целью заполучить долгожданную новинку, вторые яростно боролись за каждую поставку от производителей, которые просто не справлялись с нахлынувшим на них потоком заявок. Подливает масла в огонь и исполнительный директор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang), слова которого цитирует ресурс Tom's Hardware.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

анонсы и реклама Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде 2080 Super Gigabyte Gaming OC за 60 т.р. RTX 2060 - цена конкретно пошла вниз (в рублях) Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх <b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Отвечая на вопрос после недавно состоявшегося мероприятия GTC 2020, глава NVIDIA заявил, что дефицит графических адаптеров GeForce RTX 3090 и RTX 3080 сохранится до конца 2020 года. По его словам, проблем с производством видеоадаптеров нет, а вот спрос на новые продукты превзошёл самые смелые ожидания, поразив ритейлеров, которые не сталкивались с подобным явлением уже долгие годы.

Впрочем, по мнению Дженсена Хуанга, в четвёртом квартале компанию ждёт ещё больший вызов, ведь этот период совпадает с целым рядом праздников, во время которых спрос на новые продукты NVIDIA возрастёт ещё больше.

реклама

Стоит напомнить, что компания отложила запуск NVIDIA GeForce RTX 3070 до 29 октября с целью подготовки большего количества единиц продукции — вполне вероятно, что на фоне дефицита видеокарт GeForce RTX 3090 и RTX 3080 особо нетерпеливые покупатели присоединятся к уже определившимся, вызвав ещё больший ажиотаж.