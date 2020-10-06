Дефицит видеокарт GeForce RTX 3090 и RTX 3080 сохранится до конца текущего года — заявление главы NVIDIA
Дебют потребительских видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3090 и RTX 3080 вызвал настоящий ажиотаж не только среди покупателей, но и в кругах ритейлеров — в то время как первые с вожделением изучали сайты онлайн-площадок и штурмовали магазины с целью заполучить долгожданную новинку, вторые яростно боролись за каждую поставку от производителей, которые просто не справлялись с нахлынувшим на них потоком заявок. Подливает масла в огонь и исполнительный директор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang), слова которого цитирует ресурс Tom's Hardware.
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Источник изображения: NVIDIA
Отвечая на вопрос после недавно состоявшегося мероприятия GTC 2020, глава NVIDIA заявил, что дефицит графических адаптеров GeForce RTX 3090 и RTX 3080 сохранится до конца 2020 года. По его словам, проблем с производством видеоадаптеров нет, а вот спрос на новые продукты превзошёл самые смелые ожидания, поразив ритейлеров, которые не сталкивались с подобным явлением уже долгие годы.
Впрочем, по мнению Дженсена Хуанга, в четвёртом квартале компанию ждёт ещё больший вызов, ведь этот период совпадает с целым рядом праздников, во время которых спрос на новые продукты NVIDIA возрастёт ещё больше.
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Стоит напомнить, что компания отложила запуск NVIDIA GeForce RTX 3070 до 29 октября с целью подготовки большего количества единиц продукции — вполне вероятно, что на фоне дефицита видеокарт GeForce RTX 3090 и RTX 3080 особо нетерпеливые покупатели присоединятся к уже определившимся, вызвав ещё больший ажиотаж.
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