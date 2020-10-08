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Похоже, с выходом настольных процессоров AMD Ryzen 5000 гегемония Intel в области компьютерных игр подходит к концу, по крайней мере, об этом говорят результаты тестов, произведённых специалистами «красной команды».

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Так, согласно «замерам» представителей AMD, 12-ядерный 24-поточный AMD Ryzen 9 5900X, функционирующий на частотах 3,7/4,8 ГГц в базовом/максимальном режимах и наделённый 64 Мбайт L3-кэша, обгоняет своего основного конкурента из стана Intel в лице 10-ядерного 20-поточного Intel Core i9-10900K во всех представленных игровых приложениях, за исключением тайтла Battlefield V (-3 %), а наибольший отрыв от преследователя наблюдается в популярных сетевых играх Counter-Strike: Global Offensive (+19 %) и League of Legends (+21 %).

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Кроме того, новинка демонстрирует ощутимое превосходство над флагманским продуктом Intel в разрезе уровня одноядерной производительности, что подтверждается на примере популярного тестового пакета Cinebench R20, обгоняя своего оппонента на ~16 % (631 против 544 очков).

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В сравнении с моделью прошлого поколения, Ryzen 9 3900XT, новый продукт выглядит ещё более выгодно, опережая своего предшественника в ряде игровых приложений в среднем на 26 % и достигая наибольшего преимущества в Counter-Strike: Global Offensive (+46 %) и League of Legends (+50 %).

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Источник изображений: AMD

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Таким образом, настольный процессор Ryzen 9 5900X можно по праву назвать новым игровым королём, что и не преминула сделать AMD.

Стоит напомнить, что рекомендованная стоимость CPU составляет $549, а появление новинки на прилавках магазинов ожидается 5 ноября.