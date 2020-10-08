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Буквально несколько минут назад состоялось грандиозное событие, ожидаемое многими энтузиастами и поклонниками продукции «красной команды» — AMD явила миру новое поколение своих настольных процессоров Ryzen, основанных на новейшей архитектуре Zen 3, а ресурс AnandTech в подробностях рассказал о данном событии.

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Новые процессоры по-прежнему имеют чиплетную структуру и производятся по 7-нм нормам, однако теперь «полный» CCX-комплекс наделён 8 ядрами, каждое из которых имеет прямой доступ к 32 Мбайт кэш-памяти третьего уровня. Таким образом, в зависимости от модели, один чиплет будет иметь 6 или 8 активных ядер. Кроме того, инженерам AMD удалось добиться небывалого прироста количества исполняемых инструкций за такт — согласно «замерам» специалистов компании, увеличение IPC составило впечатляющие +19 % по сравнению с прошлым поколением.

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Флагманский процессор новой линейки в лице AMD Ryzen 9 5950X, как и его предшественник, получил в своё распоряжение 16 ядер с поддержкой технологии SMT, способных функционировать на частоте 3,4 ГГц в базовом режиме с повышением до 4,9 ГГц в максимальном — это наиболее выдающиеся показатели среди представленных моделей. В основу топового продукта легли два чиплета с максимальным количеством ядер и 64 Мбайт L3-кэша. Уровень TDP новинки остался на прежнем уровне (105 Вт), а вот рекомендованная стоимость увеличилась на $50, достигнув планки в $799.

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Вторая по старшинству модель, Ryzen 9 5900X, окрещённая AMD лучшим игровым процессором, наделена 12 ядрами/24 потоками с частотной формулой 3,7/4,8 ГГц и также основана на двух чиплетах с 6 активными ядрами каждый, а также «полным» объёмом кэш-памяти третьего уровня — 64 Мбайт. Энергопотребление новинки тоже достигает 105 Вт, а её рекомендованная стоимость остановилась на отметке в $549. Основным конкурентом для новинки был выбран флагманский процессор настольной линейки Intel в лице Core i9-10900K.

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«Крепкий середнячок» в лице Ryzen 7 5800X представляет собой одночиплетный процессор с 8 ядрами/16 потоками «на борту» и способен работать на частотах 3,8/4,7 ГГц в базовом/турборежиме. CPU получил 32 Мбайт кэш-памяти третьего уровня, а также TDP в 105 Вт. Стоимость процессора составляет $449, а вероятным соперником, по мнению AMD, станет Intel Core i7-10700K.

«Народный» процессор Ryzen 5 5600X базируется на одном чиплете и располагает 6 ядрами/12 потоками с частотной формулой 3,7/4,6 ГГц. Новинка наделена 32 Мбайт L3-кэша и может похвастаться сравнительно небольшим уровнем энергопотребления (65 Вт), а также наличием комплектного кулера. Оценили CPU в $299, что делает его прямым конкурентом для Core i5-10600K.

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Источник изображений: AnandTech, AMD

Представленные модели получили поддержку оперативной памяти DDR4-3200 и всё те же 24 линии PCIe 4.0. Новые процессоры будут совместимы с материнскими платами 500-й серии и появятся на полках магазинов уже 5 ноября.