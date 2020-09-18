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Сегодняшний старт продаж «первопроходца» поколения Ampere в лице графического адаптера NVIDIA GeForce RTX 3080 наверняка запомнится надолго: компьютерные энтузиасты выстраивались в длинные очереди, пытаясь заполучить желанную новинку, однако запасы продукции были крайне малы, сообщает ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: NVIDIA

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Несколько недель назад сайт TweakTown предрекал острую нехватку видеокарт серии GeForce RTX 30, и, похоже, данное пророчество сбылось: так, официальное заявление NVIDIA, которое приводит источник, гласит, что компания столкнулась с небывалым наплывом потенциальных покупателей, в результате чего онлайн-магазин NVIDIA попросту не справился с нагрузкой, демонстрируя ошибку всем страждущим.

Впрочем, вскоре специалистам NVIDIA удалось решить данную проблему, а вот удовлетворить спрос со стороны покупателей компания, похоже, попросту была не в состоянии: несмотря на заявление о наличии достаточных запасов продукции у более 50 крупных ритейлеров, этого, несомненно, было крайне мало, учитывая огромное количество желающих приобрести новую модель.

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Кроме того, ряд крупных онлайн-площадок, в том числе магазин NVIDIA, столкнулись с ещё одной напастью: ряд энтузиастов при помощи специальных программ и ботов молниеносно скупают доступные новинки, поэтому, как заявляет компания, её специалистам приходится вручную просматривать все заказы, чтобы только реальные покупатели получили свои продукты.

Не стоит забывать, что через неделю дебютирует ещё одна представительница поколения Ampere – флагманская игровая видеокарта GeForce RTX 3090, однако источник предполагает, что более высокий ценник будет способен отпугнуть большинство энтузиастов.