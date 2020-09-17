Торговая сеть Microcenter вынуждена была сообщить, что в первый день продаж GeForce RTX 3080 получит не более 20 экземпляров на каждый свой магазин в США, поэтому в штате Огайо один из очевидцев запечатлел размещённое на двери магазина объявление о том, что все видеокарты GeForce RTX 3080 распроданы. Классической для знатоков российской сатиры приписки «да, часто спрашивают, где есть – не знаем» в объявлении не было, но стало ещё более очевидным наличие дефицита видеокарт данной модели.

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Источник изображения: Reddit, MomicaX

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Фактически, в указанном магазине накануне вечером перед закрытием выстроилась очередь из желающих купить GeForce RTX 3080. Запрет на продажу снимался ровно в тот час, когда магазин закрывался, но для онлайн-продаж в других торговых точках это не было проблемой. Конкретный магазин получил всего 12 видеокарт указанной модели, за пару минут до закрытия из дверей вышел сотрудник, который раздал двенадцать ваучеров первым двенадцати людям в очереди. На следующее утро «счастливчики» смогли «отовариться по талонам», реализовав своё право купить GeForce RTX 3080. Стоять в очереди до утра им не пришлось.