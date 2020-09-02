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Похоже, радость компьютерного сообщества, с энтузиазмом встретившего дебют графических адаптеров NVIDIA серии GeForce RTX 30, вскоре может смениться разочарованием или даже гневом, когда потенциальные покупатели решатся приобрести новенький продукт: по информации ресурса TweakTown, полагающегося на свои отраслевые источники, новые видеокарты выйдут весьма ограниченным тиражом.

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Источник изображения: NVIDIA

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Утверждается, что выпуск 8-нм чипов на производственных мощностях Samsung пока что до конца не налажен и должным образом не протестирован, в результате чего на первых порах NVIDIA не станет торопиться заказывать большое количество продукции, поэтому в текущем году может возникнуть дефицит видеоадаптеров GeForce RTX 30 – источник предполагает, что первая «волна» поставок будет крайне малой.

Что касается противоборствующей стороны в лице AMD и их предстоящих моделей с архитектурой RDNA 2, в том числе предполагаемой конкурентки для GeForce RTX 3090, известной под кодовым именем Big Navi, то, по данным ресурса, «красная команда» не делает слишком больших ставок на этот счёт, больше полагаясь на успешные продажи текущих и будущих процессоров Ryzen.

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Таким образом, энтузиастам, решившим произвести апгрейд своей системы, приобретя новую модель GeForce RTX 30, вероятно, стоит поспешить, чтобы не ждать ещё несколько месяцев.