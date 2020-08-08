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Компьютерное сообщество с нетерпением ожидает скорого появления потребительских видеокарт NVIDIA серии GeForce RTX, а ресурс Wccftech, стремясь удовлетворить любопытство энтузиастов, публикует некоторые технические характеристики будущих моделей. Стоит заметить, что схема именования продуктов поколения Ampere пока что не известна, поэтому источник не называет конкретные модели, а лишь упоминает их предшественниц.

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Источник изображения: Reddit, JDSP_

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Согласно представленным данным, основой для флагмана линейки станет плата с маркировкой PG132-10 — видеокарта на её базе получит 24 Гбайт видеопамяти и будет призвана заменить GeForce RTX 2080 Ti. Предполагается, что запуск новинки состоится уже в сентябре.

На ступень ниже расположатся модели, использующие платы PG132-20 и PG132-30 и несущие «на борту» 20 Гбайт и 10 Гбайт памяти. Оба графических адаптера придут на смену RTX 2080 SUPER, а их появление ожидается в первой половине октября и середине сентября соответственно. Кроме того, источник предполагает, что видеоадаптер, оснащённый 20 Гбайт видеопамяти, будет бороться с флагманским продуктом своего соперника в лице AMD Big Navi, который, судя по некоторым данным, получит 16 Гбайт памяти.

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Продукты на базе PG142-0 и PG142-10 заменят RTX 2070 SUPER и будут оснащены 16 Гбайт и 8 Гбайт VRAM соответственно, причём информации о дате запуска первого пока нет, в то время как последний появится во второй половине сентября.

Наиболее доступной моделью в этой линейке станет видеокарта на основе PG190-10 — она придёт на смену RTX 2060 SUPER и сможет похвастаться 8 Гбайт памяти. Данных о периоде появления новинки пока что не имеется.

ID платы Предшествующая модель Объём видеопамяти, Гбайт Ширина шины, бит Месяц запуска PG132-10 RTX 2080 Ti 24 384 Сентябрь PG132-20 RTX 2080 SUPER 20 320 Октябрь PG132-30 RTX 2080 SUPER 10 320 Сентябрь PG142-0 RTX 2070 SUPER 16 — — PG142-10 RTX 2070 SUPER 8 256 Сентябрь PG190-10 RTX 2060 SUPER 8 256 —

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