NVIDIA готовит как минимум шесть моделей видеокарт поколения Ampere — новинки получат от 24 до 8 Гбайт памяти
Компьютерное сообщество с нетерпением ожидает скорого появления потребительских видеокарт NVIDIA серии GeForce RTX, а ресурс Wccftech, стремясь удовлетворить любопытство энтузиастов, публикует некоторые технические характеристики будущих моделей. Стоит заметить, что схема именования продуктов поколения Ampere пока что не известна, поэтому источник не называет конкретные модели, а лишь упоминает их предшественниц.
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Источник изображения: Reddit, JDSP_
Согласно представленным данным, основой для флагмана линейки станет плата с маркировкой PG132-10 — видеокарта на её базе получит 24 Гбайт видеопамяти и будет призвана заменить GeForce RTX 2080 Ti. Предполагается, что запуск новинки состоится уже в сентябре.
На ступень ниже расположатся модели, использующие платы PG132-20 и PG132-30 и несущие «на борту» 20 Гбайт и 10 Гбайт памяти. Оба графических адаптера придут на смену RTX 2080 SUPER, а их появление ожидается в первой половине октября и середине сентября соответственно. Кроме того, источник предполагает, что видеоадаптер, оснащённый 20 Гбайт видеопамяти, будет бороться с флагманским продуктом своего соперника в лице AMD Big Navi, который, судя по некоторым данным, получит 16 Гбайт памяти.
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Продукты на базе PG142-0 и PG142-10 заменят RTX 2070 SUPER и будут оснащены 16 Гбайт и 8 Гбайт VRAM соответственно, причём информации о дате запуска первого пока нет, в то время как последний появится во второй половине сентября.
Наиболее доступной моделью в этой линейке станет видеокарта на основе PG190-10 — она придёт на смену RTX 2060 SUPER и сможет похвастаться 8 Гбайт памяти. Данных о периоде появления новинки пока что не имеется.
|ID платы
|Предшествующая модель
|Объём видеопамяти, Гбайт
|Ширина шины, бит
|Месяц запуска
|PG132-10
|RTX 2080 Ti
|24
|384
|Сентябрь
|PG132-20
|RTX 2080 SUPER
|20
|320
|Октябрь
|PG132-30
|RTX 2080 SUPER
|10
|320
|Сентябрь
|PG142-0
|RTX 2070 SUPER
|16
|—
|—
|PG142-10
|RTX 2070 SUPER
|8
|256
|Сентябрь
|PG190-10
|RTX 2060 SUPER
|8
|256
|—
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Стоит напомнить, что, согласно
недавней «утечке», анонс графических адаптеров поколения Ampere может состояться уже 9 сентября.
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