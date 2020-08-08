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Анонс видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 (Ampere) может состояться раньше ожидаемого срока

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Неумолимо приближающийся дебют потребительских видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 всё больше будоражит умы широкого сообщества, а компьютерные ресурсы и ряд инсайдеров, черпая информацию из своих надёжных (и не очень) источников, продолжают потчевать нас очередной порцией слухов: так, согласно утверждению популярного YouTube-канала GamersNexus, анонс новых графических адаптеров поколения Ampere может состояться чуть раньше, чем предполагалось.

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Источник изображения: TweakTown

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По информации источника, NVIDIA намерена анонсировать новую серию видеокарт GeForce RTX 30 уже 9 сентября — на неделю раньше предполагаемой даты (17 сентября). Что касается появления моделей на полках магазинов, то сие событие, судя по имеющимся данным, будет несколько растянуто по времени — флагманские RTX 3080 Ti/RTX 3080 могут появиться уже 17 сентября, в то время как запуска RTX 3070 и RTX 3060 следует ожидать не ранее октября и ноября соответственно.

Впрочем, компания может скорректировать сроки, однако факт дебюта видеокарт GeForce RTX 30 в следующем месяце уже практически ни у кого не вызывает сомнений.

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