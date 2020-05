Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Несколько дней назад стартовали официальные продажи настольных процессоров Intel 10-го поколения, ознаменовав падение запретов на публикацию обзоров, что стало призывом к действию для многих энтузиастов. Наибольшее внимание исследователей было приковано к топовым моделям семейств Core i9, i7 и i5 с разблокированным множителем, однако специалисты YouTube-канала Tech YES City решили разобраться с этой несправедливостью, опубликовав обзор на одну из самых доступных моделей Core i5.

Для своих «замеров» исследователи вооружились процессором Intel Core i5-10400, наделённым 6 ядрами/12 потоками с базовой частотой 2,9 ГГц и возможностью повышения до 4,0 ГГц по всем ядрам в максимальном режиме, видеокартой GeForce RTX 2080 Ti и оперативной памятью DDR4-3200 (CL16). В качестве соперника новинке был выбран 6-ядерный 12-поточный процессор AMD Ryzen 5 3600.

В задачах, связанных с рендерингом тестовой сцены, модель «синей команды» оказалась традиционно слабее своего оппонента: в однопоточном тесте Cinebench R20 настольный процессор Core i5-10400 уступил Ryzen 5 3600 около 13.4 %, а в многопоточном состязании оказался позади на 8.9 %.

Ту же картину можно наблюдать и в бенчмарке Geekbench 5.1 – новинка проиграла своему конкуренту 6.4 % и 6.9 % в тесте при одно- и многопоточной нагрузке.

А в вопросах видеомонтажа посредством Adobe Premiere Pro 2020 процессору Ryzen 5 3600 уступил не только Core i5-10400, но и его более производительный «сотоварищ» в лице Core i5-10600K – отставание составило 9.1 % и 1.1 % соответственно.

А вот в игровых приложениях ситуация в корне изменилась: новинка от Intel превзошла своего конкурента из стана AMD во всех представленных тестах — в GTA 5, Call of Duty: Warzone и Resident Evil 3 это преимущество было незначительным (по среднему показателю fps – 0.7 %, 3.4 % и 1.0 %), а вот в Shadow of the Tomb Raider, Ghost Recon Breakpoint и Fortnite превосходство возросло до 14.4 %, 14.3 % и 18.6 % соответственно.









Источник изображений: YouTube, Tech YES City

Подводя итог, можно отметить, что настольный процессор Intel Core i5-10400 станет выгодным приобретением для бережливых геймеров — в заграничной рознице новинку можно заполучить, расставшись со 195 долларами США, в то время как Ryzen 5 3600 оценён в 172 доллара.