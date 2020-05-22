Intel Core i5-10400 в сравнении с AMD Ryzen 5 3600 выглядит более предпочтительной покупкой для экономных геймеров — тестирование Tech YES City
Несколько дней назад стартовали официальные продажи настольных процессоров Intel 10-го поколения, ознаменовав падение запретов на публикацию обзоров, что стало призывом к действию для многих энтузиастов. Наибольшее внимание исследователей было приковано к топовым моделям семейств Core i9, i7 и i5 с разблокированным множителем, однако специалисты YouTube-канала Tech YES City решили разобраться с этой несправедливостью, опубликовав обзор на одну из самых доступных моделей Core i5.
рекламаВ задачах, связанных с рендерингом тестовой сцены, модель «синей команды» оказалась традиционно слабее своего оппонента: в однопоточном тесте Cinebench R20 настольный процессор Core i5-10400 уступил Ryzen 5 3600 около 13.4 %, а в многопоточном состязании оказался позади на 8.9 %.
рекламаТу же картину можно наблюдать и в бенчмарке Geekbench 5.1 – новинка проиграла своему конкуренту 6.4 % и 6.9 % в тесте при одно- и многопоточной нагрузке.
рекламаА в вопросах видеомонтажа посредством Adobe Premiere Pro 2020 процессору Ryzen 5 3600 уступил не только Core i5-10400, но и его более производительный «сотоварищ» в лице Core i5-10600K – отставание составило 9.1 % и 1.1 % соответственно.
рекламаА вот в игровых приложениях ситуация в корне изменилась: новинка от Intel превзошла своего конкурента из стана AMD во всех представленных тестах — в GTA 5, Call of Duty: Warzone и Resident Evil 3 это преимущество было незначительным (по среднему показателю fps – 0.7 %, 3.4 % и 1.0 %), а вот в Shadow of the Tomb Raider, Ghost Recon Breakpoint и Fortnite превосходство возросло до 14.4 %, 14.3 % и 18.6 % соответственно.
Источник изображений: YouTube, Tech YES City
Подводя итог, можно отметить, что настольный процессор Intel Core i5-10400 станет выгодным приобретением для бережливых геймеров — в заграничной рознице новинку можно заполучить, расставшись со 195 долларами США, в то время как Ryzen 5 3600 оценён в 172 доллара.
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