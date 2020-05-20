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Пристальный взгляд на процессоры Intel Core i9-10900K, i7-10700K и i5-10600K от специалистов AnandTech — Skylake в новой обёртке

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Хотя анонс настольных процессоров Intel 10-го поколения состоялся ещё несколько недель назад, запрет на публикацию обзоров был снят только сегодня, а благодаря специалистам ресурса AnandTech у нас есть возможность подробно изучить три новые модели — Intel Core i9-10900K, Core i7-10700K и Core i5-10600K.

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Новинки являются представителями старой доброй архитектуры Skylake, берущей своё начало в далёком 2015 году, и производятся по 14-нм технологическому процессу. Всего новая линейка насчитывает 32 модели настольных процессоров — от наиболее доступных Celeron и Pentium до флагманских Core i9. При этом топовые процессоры получили надбавку в виде двух ядер и технологии Thermal Velocity Boost, а модели семейств Core i5 и Core i3 обзавелись долгожданной поддержкой Hyper-Threading.

Модель Кол-во
ядер/потоков		 Базовая
частота, ГГц		 TB2
2C, ГГц		 TB2
nT, ГГц		 TB3
2C, ГГц		 TVB,
ГГц		 TVB
nT, ГГц		 TDP, Вт IGP Цена
Core i9
i9-10900K 10C/20T 3.7 5.1 4.8 5.2 5.3 4.9 125 630 $488
i9-10900KF 10C/20T 3.7 5.1 4.8 5.2 5.3 4.9 125 - $472
i9-10900 10C/20T 2.8 5.0 4.5 5.1 5.2 4.6 65 630 $439
i9-10900F 10C/20T 2.8 5.0 4.5 5.1 5.2 4.6 65 - $422
i9-10900T 10C/20T 1.9 4.5 3.7 4.6 - - 35 630 $439
Core i7
i7-10700K 8C/16T 3.8 5.0 4.7 5.1 - - 125 630 $374
i7-10700KF 8C/16T 3.8 5.0 4.7 5.1 - - 125 - $349
i7-10700 8C/16T 2.9 4.7 4.6 4.8 - - 65 630 $323
i7-10700F 8C/16T 2.9 4.7 4.6 4.8 - - 65 - $298
i7-10700T 8C/16T 2.0 4.4 3.7 4.5 - - 35 630 $325
Core i5
i5-10600K 6/12 4.1 4.8 4.5 - - - 125 630 $262
i5-10600KF 6/12 4.1 4.8 4.5 - - - 125 - $237
i5-10600 6/12 3.3 4.8 4.4 - - - 65 630 $213
i5-10600T 6/12 2.4 4.0 3.7 - - - 35 630 $213
i5-10500 6/12 3.1 4.5 4.2 - - - 65 630 $192
i5-10500T 6/12 2.3 3.8 3.5 - - - 35 630 $192
i5-10400 6/12 2.9 4.3 4.0 - - - 65 630 $182
i5-10400F 6/12 2.9 4.3 4.0 - - - 65 - $157
i5-10400T 6/12 2.0 3.6 3.2 - - - 35 630 $182
Core i3
i3-10320 4/8 3.8 4.6 4.4 - - - 65 630 $154
i3-10300 4/8 3.7 4.4 4.2 - - - 65 630 $143
i3-10300T 4/8 3.0 3.9 3.6 - - - 35 630 $143
i3-10100 4/8 3.6 4.3 4.1 - - - 65 630 $122
i3-10100T 4/8 3.0 3.8 3.5 - - - 35 630 $122
Pentium Gold
G6600 2/4 4.2 - - - - - 58 630 $86
G6500 2/4 4.1 - - - - - 58 630 $75
G6500T 2/4 3.5 - - - - - 35 630 $75
G6400 2/4 4.0 - - - - - 58 610 $64
G6400T 2/4 3.4 - - - - - 35 610 $64
Celeron
G5920 2/2 3.5 - - - - - 58 610 $52
G5900 2/2 3.4 - - - - - 58 610 $42
G5900T 2/2 3.2 - - - - - 35 610 $42

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Традиционно Intel обновила сокет для нового поколения процессоров: для функционирования новинок потребуются материнские платы с разъёмом LGA 1200 на базе наборов системной логики 400-й серии, стоимость которых варьируется в широких пределах — от 150 до 1200 долларов США.

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По информации источника, в основе настольных процессоров Core i9-10900K, Core i7-10700K и Core i5-10600K лежит кристалл с 10 ядрами «на борту», а необходимое их количество для i7-10700K и Core i5-10600K достигается путём отключения 2 или 4 ядер соответственно.

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При этом максимальная частота 10-ядерного 20-поточного Core i9-10900K может достигать 5,3 ГГц, 8-ядерный/16-поточный Core i7-10700K довольствуется значением в 5,1 ГГц, а Core i5-10600K с 6 ядрами/12 потокам «на борту» способен разгоняться до 4,8 ГГц.

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Помимо вышеназванных процессоров тестовая система включала в себя материнскую плату ASRock Z490 PG Velocita, 4 модуля оперативной памяти Corsair Vengeance RGB DDR4-2933, а также видеокарту MSI GTX 1080 Gaming 8G.

В тестовых пакетах, иллюстрирующих уровень производительности CPU в рендеринге тестовых сцен, процессоры Core i9-10900K и Core i7-10700K в своих ценовых категориях выглядели не слишком убедительно, уступив своим прямым соперникам из стана AMD в лице Ryzen 9 3900X и Ryzen 7 3700X, а вот Core i5-10600K в большинстве случаев сумел превзойти своего 6-ядерного 12-поточного оппонента — Ryzen 5 3600.

В задачах, связанных с компрессией/декомпрессией файлов, ситуация неоднозначная: в популярной утилите 7-Zip новые модели Intel уступили конкурентам от AMD, а вот в программе WinRAR лидерство по-прежнему сохраняется за процессорами «синей команды».

В вопросах, касающихся кодирования медиафайлов, новинки сражались с попеременным успехом: при использовании кодека x264 модели Core i9-10900K и Core i7-10700K уступили своим оппонентам, Core i5-10600K чуть вырвался вперёд, а вот более «продвинутый» HEVC помог процессорам нового поколения одержать верх.

В синтетических тестах все три CPU от Intel были сильны в однопоточных состязаниях, однако в многопоточных дисциплинах 10- и 8-ядерная модели не смогли одолеть своих оппонентов, и только Core i5-10600K взял верх над Ryzen 5 3600.

Что касается игровой производительности, то в подавляющем большинстве случаев новое поколение процессоров Intel оказалось быстрее своих конкурентов из стана AMD.

В разрезе энергопотребления новинки оказались безоговорочными «лидерами»: так, Core i5-10600K запросил 125 Вт при максимальной нагрузке, а Core i7-10700K и Core i9-10900K потребовалось 207 Вт и 254 Вт соответственно.

Источник изображений: AnandTech

В конечном итоге можно отметить, что новинки от Intel станут отличными решениями для требовательных геймеров, в то же время для задач, требующих высокой многопоточной производительности, процессоры AMD выглядят более привлекательно. Кроме того, рекомендованная стоимость новых продуктов также может внести свои коррективы, так как в настоящий момент конкурирующие модели от AMD можно приобрести на 20-30 % дешевле.

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