Пристальный взгляд на процессоры Intel Core i9-10900K, i7-10700K и i5-10600K от специалистов AnandTech — Skylake в новой обёртке
Хотя анонс настольных процессоров Intel 10-го поколения состоялся ещё несколько недель назад, запрет на публикацию обзоров был снят только сегодня, а благодаря специалистам ресурса AnandTech у нас есть возможность подробно изучить три новые модели — Intel Core i9-10900K, Core i7-10700K и Core i5-10600K.
Новинки являются представителями старой доброй архитектуры Skylake, берущей своё начало в далёком 2015 году, и производятся по 14-нм технологическому процессу. Всего новая линейка насчитывает 32 модели настольных процессоров — от наиболее доступных Celeron и Pentium до флагманских Core i9. При этом топовые процессоры получили надбавку в виде двух ядер и технологии Thermal Velocity Boost, а модели семейств Core i5 и Core i3 обзавелись долгожданной поддержкой Hyper-Threading.
|Модель
|Кол-во
ядер/потоков
|Базовая
частота, ГГц
|TB2
2C, ГГц
|TB2
nT, ГГц
|TB3
2C, ГГц
|TVB,
ГГц
|TVB
nT, ГГц
|TDP, Вт
|IGP
|Цена
|Core i9
|i9-10900K
|10C/20T
|3.7
|5.1
|4.8
|5.2
|5.3
|4.9
|125
|630
|$488
|i9-10900KF
|10C/20T
|3.7
|5.1
|4.8
|5.2
|5.3
|4.9
|125
|-
|$472
|i9-10900
|10C/20T
|2.8
|5.0
|4.5
|5.1
|5.2
|4.6
|65
|630
|$439
|i9-10900F
|10C/20T
|2.8
|5.0
|4.5
|5.1
|5.2
|4.6
|65
|-
|$422
|i9-10900T
|10C/20T
|1.9
|4.5
|3.7
|4.6
|-
|-
|35
|630
|$439
|Core i7
|i7-10700K
|8C/16T
|3.8
|5.0
|4.7
|5.1
|-
|-
|125
|630
|$374
|i7-10700KF
|8C/16T
|3.8
|5.0
|4.7
|5.1
|-
|-
|125
|-
|$349
|i7-10700
|8C/16T
|2.9
|4.7
|4.6
|4.8
|-
|-
|65
|630
|$323
|i7-10700F
|8C/16T
|2.9
|4.7
|4.6
|4.8
|-
|-
|65
|-
|$298
|i7-10700T
|8C/16T
|2.0
|4.4
|3.7
|4.5
|-
|-
|35
|630
|$325
|Core i5
|i5-10600K
|6/12
|4.1
|4.8
|4.5
|-
|-
|-
|125
|630
|$262
|i5-10600KF
|6/12
|4.1
|4.8
|4.5
|-
|-
|-
|125
|-
|$237
|i5-10600
|6/12
|3.3
|4.8
|4.4
|-
|-
|-
|65
|630
|$213
|i5-10600T
|6/12
|2.4
|4.0
|3.7
|-
|-
|-
|35
|630
|$213
|i5-10500
|6/12
|3.1
|4.5
|4.2
|-
|-
|-
|65
|630
|$192
|i5-10500T
|6/12
|2.3
|3.8
|3.5
|-
|-
|-
|35
|630
|$192
|i5-10400
|6/12
|2.9
|4.3
|4.0
|-
|-
|-
|65
|630
|$182
|i5-10400F
|6/12
|2.9
|4.3
|4.0
|-
|-
|-
|65
|-
|$157
|i5-10400T
|6/12
|2.0
|3.6
|3.2
|-
|-
|-
|35
|630
|$182
|Core i3
|i3-10320
|4/8
|3.8
|4.6
|4.4
|-
|-
|-
|65
|630
|$154
|i3-10300
|4/8
|3.7
|4.4
|4.2
|-
|-
|-
|65
|630
|$143
|i3-10300T
|4/8
|3.0
|3.9
|3.6
|-
|-
|-
|35
|630
|$143
|i3-10100
|4/8
|3.6
|4.3
|4.1
|-
|-
|-
|65
|630
|$122
|i3-10100T
|4/8
|3.0
|3.8
|3.5
|-
|-
|-
|35
|630
|$122
|Pentium Gold
|G6600
|2/4
|4.2
|-
|-
|-
|-
|-
|58
|630
|$86
|G6500
|2/4
|4.1
|-
|-
|-
|-
|-
|58
|630
|$75
|G6500T
|2/4
|3.5
|-
|-
|-
|-
|-
|35
|630
|$75
|G6400
|2/4
|4.0
|-
|-
|-
|-
|-
|58
|610
|$64
|G6400T
|2/4
|3.4
|-
|-
|-
|-
|-
|35
|610
|$64
|Celeron
|G5920
|2/2
|3.5
|-
|-
|-
|-
|-
|58
|610
|$52
|G5900
|2/2
|3.4
|-
|-
|-
|-
|-
|58
|610
|$42
|G5900T
|2/2
|3.2
|-
|-
|-
|-
|-
|35
|610
|$42
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Традиционно Intel обновила сокет для нового поколения процессоров: для функционирования новинок потребуются материнские платы с разъёмом LGA 1200 на базе наборов системной логики 400-й серии, стоимость которых варьируется в широких пределах — от 150 до 1200 долларов США.
рекламаПо информации источника, в основе настольных процессоров Core i9-10900K, Core i7-10700K и Core i5-10600K лежит кристалл с 10 ядрами «на борту», а необходимое их количество для i7-10700K и Core i5-10600K достигается путём отключения 2 или 4 ядер соответственно.
рекламаПри этом максимальная частота 10-ядерного 20-поточного Core i9-10900K может достигать 5,3 ГГц, 8-ядерный/16-поточный Core i7-10700K довольствуется значением в 5,1 ГГц, а Core i5-10600K с 6 ядрами/12 потокам «на борту» способен разгоняться до 4,8 ГГц.
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Помимо вышеназванных процессоров тестовая система включала в себя материнскую плату ASRock Z490 PG Velocita, 4 модуля оперативной памяти Corsair Vengeance RGB DDR4-2933, а также видеокарту MSI GTX 1080 Gaming 8G.
В тестовых пакетах, иллюстрирующих уровень производительности CPU в рендеринге тестовых сцен, процессоры Core i9-10900K и Core i7-10700K в своих ценовых категориях выглядели не слишком убедительно, уступив своим прямым соперникам из стана AMD в лице Ryzen 9 3900X и Ryzen 7 3700X, а вот Core i5-10600K в большинстве случаев сумел превзойти своего 6-ядерного 12-поточного оппонента — Ryzen 5 3600.
В задачах, связанных с компрессией/декомпрессией файлов, ситуация неоднозначная: в популярной утилите 7-Zip новые модели Intel уступили конкурентам от AMD, а вот в программе WinRAR лидерство по-прежнему сохраняется за процессорами «синей команды».
В вопросах, касающихся кодирования медиафайлов, новинки сражались с попеременным успехом: при использовании кодека x264 модели Core i9-10900K и Core i7-10700K уступили своим оппонентам, Core i5-10600K чуть вырвался вперёд, а вот более «продвинутый» HEVC помог процессорам нового поколения одержать верх.
В синтетических тестах все три CPU от Intel были сильны в однопоточных состязаниях, однако в многопоточных дисциплинах 10- и 8-ядерная модели не смогли одолеть своих оппонентов, и только Core i5-10600K взял верх над Ryzen 5 3600.
Что касается игровой производительности, то в подавляющем большинстве случаев новое поколение процессоров Intel оказалось быстрее своих конкурентов из стана AMD.
В разрезе энергопотребления новинки оказались безоговорочными «лидерами»: так, Core i5-10600K запросил 125 Вт при максимальной нагрузке, а Core i7-10700K и Core i9-10900K потребовалось 207 Вт и 254 Вт соответственно.
Источник изображений: AnandTech
В конечном итоге можно отметить, что новинки от Intel станут отличными решениями для требовательных геймеров, в то же время для задач, требующих высокой многопоточной производительности, процессоры AMD выглядят более привлекательно. Кроме того, рекомендованная стоимость новых продуктов также может внести свои коррективы, так как в настоящий момент конкурирующие модели от AMD можно приобрести на 20-30 % дешевле.
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