AMD Ryzen 7 4800H и Intel Core i9-10880H выступили практически на равных в многопоточном тесте Geekbench 4
В начале текущего года главные игроки процессорного рынка в лице Intel и AMD сообщили компьютерному сообществу о скором выходе в свет новых моделей мобильных процессоров — линейка высокопроизводительных CPU «синей команды» будет представлена 14-нм чипами семейства Comet Lake-H, а их конкуренты явят миру 7-нм мобильные процессоры под кодовым именем Renoir. Хотя мобильные устройства, оснащённые новыми CPU, ещё не появились на прилавках магазинов, некоторые счастливчики уже имеют возможность их протестировать, в том числе в популярном бенчмарке Geekbench 4.
рекламаИсходя из имеющихся данных, мобильный процессор AMD Ryzen 7 4800H, наделённый 8 ядрами/16 потоками, функционирующий на базовой частоте 2,9 ГГц с увеличением до 4,3 ГГц в максимальном режиме, в однопоточном тесте получил 5228 баллов, а в многопоточной дисциплине его результат составил 31 614 очков. Сравнив достижения CPU от AMD с его соперником в лице Intel Core i9-10880H, получившим в своё распоряжение то же самое количество ядер и потоков с частотной формулой 2,3/4,9 ГГц, можно отметить, что в состязании для одного потока модель «синей команды» вырвалась вперёд в среднем на 12 %, в то время как в многопоточном тесте разрыв между новинками составил менее 1 %.
рекламаИсточник изображений: Geekbench
Таким образом, при практически равной производительности решающим фактором, несомненно, станет конечная стоимость новых продуктов, однако для полноты картины стоит дождаться более подробных тестов и официальных цен.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила