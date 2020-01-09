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Выступление Intel на международной выставке CES 2020 не впечатлило ни компьютерных энтузиастов, ни инвесторов, однако у «синей команды», как оказалось, ещё остались «козыри в рукаве»: в распоряжении ресурса VideoCardz оказались рекламные слайды, на которых изображён дискретный видеоадаптер Intel под кодовым названием DG1.

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Стоит напомнить, что несколько дней назад в рамках своего основного доклада на CES 2020 представители Intel продемонстрировали работоспособность видеокарты DG1 с архитектурой Xe в игре Destiny 2, однако никаких подробностей касательно характеристик продукта предоставлено не было.

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Представленные слайды подтверждают разделение графических решений Intel Xe на три основных класса: продукты Xe LP будут предназначены для игровых и мобильных систем, чипы Xe HP найдут своё применение в платформах для профессиональных задач, а графические процессоры Xe HPC станут основой для высокопроизводительных решений.

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Исходя из представленных изображений, дискретный видеоадаптер Intel DG1 получит оригинальный металлический кожух с оребрением, заднюю панель с полным покрытием и изображением логотипа, а за охлаждение будет отвечать один вентилятор. Судя по всему, разъёмом дополнительного питания продукт не оснащён, поэтому можно предположить, что DG1 будет потреблять не более 75 Вт. Кроме того, ожидается, что видеоадаптер получит поддержку интерфейса PCI Express 4.0.

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Источник изображений: VideoCardz

Необходимо отметить, что представленная модель не отображает дизайн конечного графического решения, а предназначена для разработчиков в целях оптимизации ПО под нужды архитектуры Intel Xe.