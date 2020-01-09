Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Появились изображения дискретной видеокарты Intel DG1 с архитектурой Xe

для раздела Блоги
10
Начался слив RTX 2070 Super
МЕГАслив МЕГАразогнанной RTX 2080 Super Zotac AMP!
Слив RTX 2080 начался - смотри цену сидя
32 ядерный Threadripper 3970X - 152 480р
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Выступление Intel на международной выставке CES 2020 не впечатлило  ни компьютерных энтузиастов, ни инвесторов, однако у «синей команды», как оказалось, ещё остались «козыри в рукаве»: в распоряжении ресурса VideoCardz оказались рекламные слайды, на которых изображён дискретный видеоадаптер Intel под кодовым названием DG1.

реклама

Стоит напомнить, что несколько дней назад в рамках своего основного доклада на CES 2020 представители Intel продемонстрировали работоспособность видеокарты DG1 с архитектурой Xe в игре Destiny 2, однако никаких подробностей касательно характеристик продукта предоставлено не было.

реклама

Представленные слайды подтверждают разделение графических решений Intel Xe на три основных класса: продукты Xe LP будут предназначены для игровых и мобильных систем, чипы Xe HP найдут своё применение в платформах для профессиональных задач, а графические процессоры Xe HPC станут основой для высокопроизводительных решений.

реклама

Исходя из представленных изображений, дискретный видеоадаптер Intel DG1 получит оригинальный металлический кожух с оребрением, заднюю панель с полным покрытием и изображением логотипа, а за охлаждение будет отвечать один вентилятор. Судя по всему, разъёмом дополнительного питания продукт не оснащён, поэтому можно предположить, что DG1 будет потреблять не более 75 Вт. Кроме того, ожидается, что видеоадаптер получит поддержку интерфейса PCI Express 4.0.

реклама

реклама


Источник изображений: VideoCardz

Необходимо отметить, что представленная модель не отображает дизайн конечного графического решения, а предназначена для разработчиков в целях оптимизации ПО под нужды архитектуры Intel Xe.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 4.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

intel dg1 xe
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG X570 Unify
10
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в Far Cry New Dawn
16
Деньги вперед: главные игры января 2020 года
36
Новые модели ноутбуков ASUS на CES 2020
5
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Shadow of the Tomb Raider: январь 2020
33
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Assassin's Creed Odyssey: январь 2020
17
Бюджетный ПК стоимостью 10-12 тысяч рублей: суровая реальность или неплохая «печатная машинка»?
121
Обзор игрового кресла AeroCool Baron AC250 Steel Blue
42
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Battlefield V: январь 2020
22
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1660 Super Gaming X: гейминг раз, гейминг два
19

Интересные материалы

Бюджетный ПК стоимостью 10-12 тысяч рублей: суровая реальность или неплохая «печатная машинка»?
4 января 2020 121
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Battlefield V: январь 2020
3 января 2020 22
Деньги вперед: главные игры января 2020 года
7 января 2020 36
Обзор игрового кресла AeroCool Baron AC250 Steel Blue
3 января 2020 42
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Shadow of the Tomb Raider: январь 2020
6 января 2020 33
Core i3-9100F VS Pentium G5600F VS Ryzen 5 1600 VS Ryzen 5 1500X в связке с GeForce RTX 2060: тесты в 1080p и 1440p
1 января 2020 28

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Следующее обновление Windows 10 существенно улучшит производительность операционной системы
46
Инсайдеры заявляют, что Microsoft сознательно блокирует негативные отзывы о работе программ в Windows 10
33
Первые тесты 10-ядерных процессоров Intel демонстрируют разочаровывающие результаты
91
AMD призвали к ответу за качество драйверов на выставке CES 2020
152
Раскрываем потенциал процессоров видеокартами разных ценовых категорий – от Radeon RX 580 до GeForce RTX 2080 Ti – от экспертов techspot
74
Подписка Origin Access стала заметно дешевле (обновлено: не стала)
26
NVIDIA снизила цену на видеокарту GeForce RTX 2060 до 299 долларов в ответ на выход Radeon RX 5600 XT
10
NVIDIA может снизить стоимость GeForce RTX 2060 в борьбе против AMD Radeon RX 5600 XT
75
Процессоры AMD с архитектурой Zen 3 появятся в этом году
31
В предварительном обновлении Windows 10 появились ​​новые опции
5
Мобильные процессоры AMD Ryzen 4000 не оставили шансов 10-нм CPU Intel в бенчмарке 3DMark
31
Накопитель Samsung 980 PRO с интерфейсом PCIe 4.0 и скоростью чтения/записи в 6500/5000 Мбайт/с замечен на CES 2020
19
Платы на базе чипсета AMD B550 появятся только к июню
39
Образ Голлума в The Lord of the Rings Gollum будет отличаться от привычного по кинофильмам
2
Стали известны сроки проведения очередной крупной распродажи в Steam
9
Все смартфоны Xiaomi 2019 года получат Android 10
66
Battlestate не будет добавлять в Escape from Tarkov женских игровых персонажей
10
AMD порадовала новыми фото 7-нм процессоров Renoir и Ryzen Threadripper 3990X
16
Intel, AMD и NVIDIA разродятся новинками к третьему кварталу
23
Adata представила самый быстрый SSD – 1 миллион операций в секунду
13

Популярные статьи

Более десяти лет с Total Commander 7.5 на ПК
59
Мои претензии к Windows 10 November 2019 Update (версия 1909)
42
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в Far Cry New Dawn
16
Топ 10 самых крутых продуктов CES 2020
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG X570 Unify
10

Сейчас обсуждают

Story
17:10
Это к сожалению единственный минус дров от NVidia xD
AMD призвали к ответу за качество драйверов на выставке CES 2020
Fox
17:10
> Red Dead Redemption 2 вышел в самом конце года после месяца эксклюзивности в EGS и R* Store. > Control, Metro Exodus, Borderlands 3, Tom Clancy's The Division 2, Call of Duty: Modern Warfare, Need f...
За 2019 год Steam продала в два раза меньше игр чем в прошлом году
Андрей Рой
17:09
Ну все правда ок с 5700ХТ. В октябре не ок было.
AMD призвали к ответу за качество драйверов на выставке CES 2020
MriS
17:09
Хы, весело )) Кэш то не выключается, если так то тесты шлак.
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Shadow of the Tomb Raider: январь 2020
Am386dx-40
17:07
Доктор: На что жалуетесь? Пациент: Понимаете доктор, мой сосед говорит, что может 5 раз за ночь! А я всего три. Доктор: Ну так и вы говорите...
Первые тесты 10-ядерных процессоров Intel демонстрируют разочаровывающие результаты
Эрик Картман
17:06
Я тебя сука по IP вычислю и шнурки завяжу через рот
Следующее обновление Windows 10 существенно улучшит производительность операционной системы
Bit Super
17:04
Приехал, посмотрел, проверил и покупай. Не веришь не надо
Бюджетный ПК стоимостью 10-12 тысяч рублей: суровая реальность или неплохая «печатная машинка»?
Твоя мамка
17:04
Просто выставь у себя 50гц на мониторе и 50фпс и будет норм) Смысл в том что с фрисинком падения до 50-55 в практически во всех играх незаметны, либо заметны но не настолько насколько без него Прошка...
AMD анонсировала технологию FreeSync Premium
Макс Петров
17:03
Да, проводник виндовс так до сих по не научился сравнивать содержимое двух папок. Нортон это умел тридцать лет назад.
Как сделать Windows 10 удобной операционной системой – 10 настроек, которые нужно изменить
MriS
16:58
Тест процессоров то где ? Видно же, что в gpu все уперлось, настройки надо было чуток снизить, хотя бы теней. А так, владельцам в 8700K везет, проц хоть и старый, но не бесполезный.
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Shadow of the Tomb Raider: январь 2020
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем