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Основной доклад представителей компании Intel на международной выставке CES 2020 был достаточно скуп на новинки, поэтому после его завершения в сети появилось немало сообщений, выражающих негодование и недоумение, однако некоторые крупицы информации касательно разрабатываемых специалистами «синей команды» продуктов всё же можно было найти: так, в самом конце выступления было подтверждено существование дискретной видеокарты под кодовым именем DG1 в физическом обличье, сообщает ресурс CNET.

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Стоит напомнить, что специалисты Intel уже несколько лет трудятся над разработкой и созданием новых графических продуктов с архитектурой Xe, в обозримом будущем намереваясь составить достойную конкуренцию «монстрам» в лице NVIDIA и AMD.

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Помимо пространных фраз о преимуществах архитектуры Intel Xe и основанных на ней продуктов, компьютерной общественности был показан небольшой ролик, наглядно демонстрирующий некий отрезок тестирования игры Destiny 2 на искомой дискретной видеокарте DG1, однако точных данных касательно значений fps, разрешения и технических характеристик адаптера предоставлено не было — представители Intel просто обозначили, что продукт существует и работа над ним продолжается.

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Таким образом, пока не совсем ясно, сможет ли «синяя команда» стать достойным соперником для NVIDIA и AMD в ближайшем будущем, ведь какой-либо конкретной информации о технических характеристиках дискретных графических адаптеров и сроках их выхода от Intel пока не поступало.