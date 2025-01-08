Благодаря использованию DLSS 4 прирост значителен.

Некоторое время назад NVIDIA официально представила своё новое поколение игровых видеокарт GeForce RTX 50 семейства Blackwell, а также добавила свежую информацию на свой сайт, где раскрыла приблизительный уровень производительности новых моделей по сравнению с предшественницами: специалисты ресурса QUASARZONE решили более тщательно изучить представленные данные, вычислив точные цифры производительности представительниц новой серии.

Источник изображения: VideoCardz

Как видно на подготовленных энтузиастами источниках графиках, в играх без использования новейшей технологии DLSS 4 с Multi-Frame Generation (MFG), представленной NVIDIA совместно с новой серией, к коим относятся Far Cry 6 и A Plague Tale: Requiem, модели линейки GeForce RTX 50 демонстрируют прирост от 27.5 до 43.2 %, в то время как с применением новейших возможностей потенциал новинок значительно возрастает, а наибольшее увеличение производительности наблюдается в Black Myth: Wukong, где GeForce RTX 5090 превосходит RTX 4090 на 146.9 %, GeForce RTX 5080 обгоняет RTX 4080 на 129.2 %, а GeForce RTX 5070 обходит RTX 4070 на 123.0 %.

Исключением является GeForce RTX 5070 Ti, которая в Black Myth: Wukong оказывается быстрее RTX 4070 Ti на 135.6 %, в то время как в Alan Wake 2 впереди предшественницы на 136.3 %.

Источник изображений: QUASARZONE

Стоит отметить, что новая итерация DLSS, которая принесла поддержку технологии генерации кадров Multi-Frame Generation, является эксклюзивом для серии GeForce RTX 50 и приносит значительный прирост быстродействия, что наглядно продемонстрировано на представленных графиках.

Кроме того, представительницы серии GeForce RTX 50 оснащаются RT-ядрами следующего поколения, что приносит увеличение быстродействия в сценах с использованием трассировки лучей.

Для более точной оценки уровня производительности стоит дождаться публикации материалов от сторонних изданий и специалистов, которые должны появиться в ближайшие недели.