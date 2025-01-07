GeForce RTX 5090 и RX 5080 появятся в продаже в конце января.

Глава NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) в рамках международной выставки CES 2025 явил миру долгожданную линейку игровых видеокарт GeForce RTX 50 семейства Blackwell, которая обладает целым рядом новшеств по сравнению с серией GeForce RTX 40, сообщает ресурс VideoCardz.

Флагманской моделью новой линейки становится NVIDIA GeForce RTX 5090, в основу которой лёг графический процессор GB202-300, оснащённый 21760 ядрами CUDA. Новинка имеет в своём распоряжении 32 Гбайт видеопамяти типа GDDR7 и 512-битную шину, а её TDP составляет 575 Вт — это на 125 Вт больше по сравнению с RTX 4090. Стоимость нового игрового флагмана NVIDIA составляет $1999.

Предтоповая модель в лице GeForce RTX 5080 получает полновесный чип GB203-400 с 10752 CUDA-ядрами и 16 Гбайт памяти типа GDDR7 при ширине шины в 256 бит. Уровень TDP новинки составляет 360 Вт, а её рекомендованный ценник — $999.

Видеокарта GeForce RTX 5070 Ti снабжается GPU GB203-300 с 8960 ядрами CUDA, а также может похвастаться наличием видеобуфера объёмом 16 Гбайт и шиной в 256 бит. NVIDIA оценила модель в $749. Новинка будет выпускаться только AIB-партнёрами NVIDIA, не имея исполнения Founders Edition.

Наконец, последняя из представленных моделей новой серии, GeForce RTX 5070, имеет 6144 ядра CUDA, 12 Гбайт памяти, шину шириной 192 бит и цену в $549.

Все представленные модели новой линейки будут иметь чипы памяти типа GDDR7 с эффективной частотой 28 ГГц, за исключением GeForce RTX 5080, для которой данный параметр составит 30 ГГц.

Серия игровых видеокарт GeForce RTX 50 имеет поддержку DisplayPort 2.1b, HDMI 2.1a, интерфейс PCIe 5.0 и 16-контактные коннекторы дополнительного питания.

Источник изображений: VideoCardz

Официальный дебют моделей GeForce RTX 5090 и RTX 5080 состоится 30 января 2025 года, а GeForce RTX 5070 Ti и RTX 5070 появятся в продаже в феврале.