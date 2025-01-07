Не обошлось без технологии DLSS.

Сегодня NVIDIA в рамках международной выставки CES 2025 наконец-то официально представила свою новую линейку игровых видеоадаптеров GeForce RTX 50, принадлежащих к семейству Blackwell, попутно добавив на свой сайт информацию, раскрывающую приблизительный уровень производительности новинок.

Согласно представленным графикам, в играх Far Cry 6 и A Plague Tale: Requiem с использованием технологии трассировки лучей видеокарты GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070 превосходят своих предшественниц в 1.2-1.5 раза, в то время как в Cyberpunk 2077, Alan Wake 2 и Black Myth: Wukong новинки обладают перевесом более чем в два раза. Аналогичная ситуация наблюдается и в задачах, связанных с рендерингом, а в случае с RTX 5090 и RTX 5080 — и с применением генеративного ИИ.

В ряде игровых приложений не обошлось без применения DLSS, что немудрено, учитывая, что NVIDIA представила новую итерацию, DLSS 4, с технологией Multi-Frame Generation (MFG), способной генерировать ещё больше кадров, эксклюзивную для серии GeForce RTX 50 и заметно повышающую уровень производительности в играх.

Польза от новых технологий наглядно демонстрируется на примере игры A Plague Tale: Requiem — данный тайтл поддерживает лишь DLSS версии 3, поэтому отрыв новинок от предшественниц не такой разительный, как в других игровых приложениях, где для GeForce RTX 50 применяется DLSS 4 c MFG.

Источник изображений: NVIDIA

Стоит отметить, что представленные на официальном сайте NVIDIA графики носят лишь приблизительный характер, поэтому стоит дождаться результатов более тщательных «замеров», которые должны появиться в ближайшие несколько недель.