Одна из основных целей разработчиков — повысить энергоэффективность.

Технологии масштабирования изображения с использованием возможностей искусственного интеллекта разрабатываются ключевыми игроками на рынке GPU уже несколько лет, совершенствуясь и обрастая новыми функциями: о планах AMD в данной области поделился в ходе разговора с журналистами ресурса Tom's Hardware старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения Computing and Graphics Business Group в AMD Джек Хьюн (Jack Huynh).

Источник изображения: AMD (отред.)

По словам собеседника издания, технология масштабирования AMD следующего поколения FidelityFX Super Resolution 4.0 (FSR 4) будет полностью основываться на искусственном интеллекте, в то время как предыдущие итерации в лице FSR 2 и FSR 3 базируются на аналитической генерации, но это направление к настоящему времени потеряло свою актуальность, поэтому команда разработчиков AMD полностью изменила свой подход, чтобы создать совершенно новый продукт, всецело полагающийся на ИИ в вопросах интерполяции и генерации кадров.

Стоит отметить, что данные слова Джек Хьюн произнёс в контексте решения для мобильных устройств с целью значительно повысить время их автономной работы, но вряд ли AMD будет ограничиваться только мобильным сектором, учитывая, что предыдущие версии FidelityFX Super Resolution прекрасно работают и на настольных системах.

Конечно, упоминание о мобильных системах может служить намёком на необходимость наличия блока NPU, которым оснащаются, например, процессоры семейства Strix Point, но переход на ИИ не исключает и возможность вычислений на GPU, тем более что графические процессоры могут без проблем выполнять инструкции FP16 или INT8 (DP4a), что наглядно продемонстрировала Intel в своей технологии XeSS, поддерживающей как режим XMX, так и вычисления с использованием DP4a.

Остаётся ещё много вопросов касательно механизмов работы FidelityFX Super Resolution 4.0, на которые AMD, возможно, ответит в ближайшем будущем. Что касается даты релиза новой версии технологии масштабирования, то ответ неоднозначен — как отметил представитель AMD, работы над FSR 4 ведутся уже в течение 9-12 месяцев, что может означать скорый релиз, но этап внедрения её в игры может занять ещё несколько месяцев.