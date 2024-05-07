Данное нововведение потребует от требовательных энтузиастов дополнительных действий для устранения падения производительности CPU.

После расследования случаев возникновения проблем со стабильностью настольных процессоров Core 13-го и 14-го поколения и назначения ответственных за данный инцидент компания Intel решила действовать ещё более решительно, настоятельно порекомендовав производителям выпустить обновления прошивок для своих материнских плат с сокетом LGA 1700 с ограничениями мощности процессоров по умолчанию, информирует общественность ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: Intel

Некоторое время назад обладатели настольных процессоров Core 13-го и 14-го поколения стали всё чаще жаловаться на нестабильную работу своих систем, после чего Intel пришлось тщательно разобраться в данной ситуации, назначив виновных, которыми, по мнению «синей команды» являются компании, выпускающие системные платы с завышенными лимитами мощности CPU в BIOS, что не соответствует существующим рекомендациям.

Как сообщает источник, к концу мая текущего года Intel настойчиво просит своих партнёров выпустить новые версии BIOS с реализацией профиля «Intel Default Settings», активируемого по умолчанию и предполагающего снижение лимита мощности процессоров PL2 до 188 Вт, что ощутимо меньше значений профилей «Performance» и «Extreme», достигающих 253 Вт.

Таким образом, после обновления прошивки обладатели процессоров Intel Core 13-го и 14-го поколения, ранее использовавшие профили «Performance» и «Extreme», будут лицезреть падение уровня производительности, пока собственноручно не изменят настройки в BIOS.

По данным UNIKO's Hardware, компания Biostar стала первым производителем, чьи материнские платы с сокетом LGA 1700 получили обновление с профилем «Intel Default Settings» по дефолту.

Стоит отметить, что ранее Intel не препятствовала производителям материнских плат разрабатывать и внедрять свои собственные профили мощности CPU, характеризующиеся повышенными лимитами энергопотребления, однако после недавних проблем с процессорами изменила свой подход.

Ожидается, что официальная информация, проливающая свет на ситуацию с нестабильной работой моделей Core 13-го/14-го поколений и обновление прошивок, появится к концу текущего месяца.