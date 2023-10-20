Новинка демонстрирует впечатляющие результаты.

Хотя до официального дебюта высокопроизводительных процессоров AMD Ryzen Threadripper 7000 осталось ещё несколько недель, некоторые специалисты уже вовсю тестируют представленные не так давно новинки: так, несколько часов назад стало известно о возможностях топового Ryzen Threadripper PRO 7995WX, работающего на стандартных частотах, а сейчас, благодаря ресурсу VideoCardz, появились результаты тестов разогнанного экземпляра в популярном бенчмарке Cinebench версий R23 и 2024.

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Источник изображения: AMD

Так, в процессе демонстрации Ryzen Threadripper PRO 7995WX в штаб-квартире AMD, новинка была разогнана до частоты в 4.4 ГГц при активности всех 96 ядер – для этого CPU потребовалось 620 Вт мощности и охлаждение жидким азотом.

Источник изображения: VideoCardz, QuasarZone

При этом уровень производительности процессора взлетел до небывалых высот: если в стандартном режиме Ryzen Threadripper PRO 7995WX в тестовом пакете Cinebench R23 чуть перевалил за отметку в 100 000 баллов, то сейчас практически добрался до показателя 150 000, продемонстрировав результат в 148719 очков и тем самым побив мировой рекорд, установленный парочкой EPYC 9654.

Источник изображения: VideoCardz

Кроме того, «монстр» от AMD расправился со своим оппонентом из стана Intel в лице 56-ядерного 112-поточного Xeon w9-3495X в Cinebench 2024, с показателем в 8052 очка превзойдя лучшую попытку своего соперника на 31 %.

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Впрочем, за возможность достижения столь впечатляющих результатов придётся неплохо раскошелиться: стоимость одного лишь процессора Ryzen Threadripper PRO 7995WX составляет $9999.