На фоне своего предшественника новинка также выглядит крайне неплохо.

Как известно, несколько часов назад AMD представила на суд широкой компьютерной общественности свои новые высокопроизводительные процессоры Ryzen Threadripper 7000, а сейчас, благодаря стараниям специалистов PC Magazine UK, стали известны возможности топового представителя новой линейки.

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Источник изображения: AnandTech

Необходимо отметить, что физического доступа к новинке исследователи не имели, однако компания Dell любезно предоставила им удалённый доступ к собственной рабочей станции Precision 7875, оснащённой флагманским процессором AMD Threadripper Pro 7995WX, имеющим в своём распоряжении 96 ядер/192 потока, работающих на частоте 2.5 ГГц в базовом режиме с повышением до 5.1 ГГц в максимальном, и 384 Мбайт L3-кэша.

Соперниками «монстру» от AMD выступали 56-ядерный 112-поточный Intel Xeon w9-3495X и 64-ядерный 128-поточный Ryzen Threadripper PRO 5995WX в составе систем HP Z8 Fury G5 и Lenovo ThinkStation P620 соответственно.

Прежде всего, стоит отметить, что далеко не все приложения способны задействовать все ядра/потоки новой модели от AMD, однако в тех задачах, где это удаётся осуществить, показатели новинки весьма велики.

Впечатляющие результаты AMD Threadripper Pro 7995WX показал в Cinebench R23, преодолев заветную планку в 100 000 очков с показателем в 100 291 балл, тем самым превзойдя Xeon w9-3495X и Ryzen Threadripper PRO 5995WX на 81 и 56 % соответственно.

Не менее убедительными оказались и достижения новинки в Blender 2.93, где модель «красной команды» обошла своего конкурента из стана Intel и предшественника на 56 и 49 %.

В тестовом пакете Geekbench 5.4.1 Pro процессор Threadripper Pro 7995WX смог набрать 52817 баллов, обойдя Xeon w9-3495X на 55 %.

Приложение Handbrake 1.4, похоже, не смогло совладать со столь большим количеством ядер, поэтому отрыв новой модели AMD от своих оппонентов не слишком велик, составляя 18 и 9 % для Xeon w9-3495X и Ryzen Threadripper PRO 5995WX соответственно.

Возможности Threadripper Pro 7995WX при однопоточной нагрузке наглядно продемонстрированы в бенчмарке 3DMark CPU Profile: благодаря новой микроархитектуре Zen 4 новинка обходит своего предшественника на 16 %, а конкурента — на 93.4 %.

Источник изображений: PC Magazine UK

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Подводя итог, можно отметить, что AMD Threadripper Pro 7995WX становится новым королём на рынке высокопроизводительных решений, ощутимо обходя своих конкурентов, однако за столь впечатляющий уровень быстродействия придётся неплохо заплатить — новинка оценена в $9999.