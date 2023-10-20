Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
id_1
Американские геймеры пострадали от мер США против Китая — цены на ряд моделей видеокарт растут
Похоже, пользователям опять придётся ждать разрешения ситуации или платить больше.

реклама

Несколько дней назад стало известно об усилении заградительных мер правительства США, направленных против Китая, однако эти действия отразились и на американском обществе, причём не только на гиганте NVIDIA, но и непосредственно на рядовых пользователях: вслед за повышением ценников GeForce RTX 4090 в китайских магазинах похожая ситуация наблюдается и в США.

реклама

Источник изображения: Pixabay

Как сообщает ресурс PC Gamer, несмотря на то, что ужесточение экспортных правил со стороны США против Китая вступит в силу лишь в следующем месяце, что подразумевает прекращение поставок не только ускорителей H800 и A800, но и игровых графических адаптеров GeForce RTX 4090, американский рынок уже сейчас негативно отреагировал на данное событие: в настоящий момент стоимость наиболее дешёвых моделей RTX 4090 на Newegg и Amazon стартует с отметки в $1699, что на $100 выше по сравнению с MSRP.

Естественно, на «панику», аналогичную китайскому рынку, не похоже, однако, как отмечает источник, всего несколько дней назад GeForce RTX 4090 можно было без труда найти по рекомендованной цене, а при определённой доле везения и некоторой сноровке — ещё дешевле.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Сложившаяся ситуация в который раз доказывает, что в эпоху глобализации меры, направленные против оппонента, могут вернуться «бумерангом». Пока же геймерам, еле оправившимся от майнинговой лихорадки, придётся либо ждать окончания нового кризиса, либо смириться с ростом цен на видеокарты.

#nvidia #geforce rtx 4090
Источник: pcgamer.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

NVIDIA и AMD объединились для создания самой мощной компактной платформы для обучения ИИ
Курс доллара на торговой площадке AliExpress вновь опустился до 100 рублей за условную единицу
MSI представила видеокарту GeForce RTX 4060 Gaming MLG Edition
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперты рассказали, как МиГ-31К с «Кинжалами» охотится на американские пусковые установки ATACMS
8
MWM: Патрулирующие Средиземноморье авианосцы США стали достижимы для ударов "Кинжалами"
3
Модернизированный Ланцет впервые в своей истории "склевал" украинский вертолет Ми-8
+
Израиль просит Илона Маска включить систему Starlink при наземной операции в секторе Газа
+
"Газпром" приступил к возведению крупнейшего в РФ литейного производства для газовых турбин
5
Новые Ан-124 «Руслан» получат новые двигатели
1
Gigabyte представила материнскую плату TRX50 AERO D для процессоров Threadripper 7000
+
Старейший кантональный банк Швейцарии открывает торговлю и хранение XRP
+
Поставкой Киеву ракет ATACMS Вашингтон рассчитывает достичь «поворотного момента» в боях на Украине
14
Командир танкового батальона РФ – бойцы с нетерпением ждут начала охоты на американские M1 Abrams
1
Немецкие танки Leopard 2 ВСУ замечены в районе окружаемой ВС РФ Авдеевки
+
Российские инженеры создали бронированный топливозаправщик
3
Два мошенника обокрали Uber Eats на 1 млн долларов создавая фиктивные аккаунты клиентов и курьеров
+
МиГи с "Кинжалами" будут уничтожать пусковые установки ATACMS и обнаруженные секретные склады
3
ВКС России "под запись" уничтожили мост в Марьинке и отрезали логистическое плечо для ВСУ
+
Аппарат Parker Solar Probe приблизился к Солнцу на рекордное расстояние
+
Китай стремительно переходит на отечественные полупроводники и догоняет США и Тайвань
+
AMD представила процессоры Ryzen Threadripper 7000 — возвращается HEDT линейка для энтузиастов
+
Российский Подводный Флот пополнился новым атомным крейсером
2
Робот-гуманоид Figure 01 вышел на сцену, демонстрируя прорыв в быстрой двуногой ходьбе
2

Популярные статьи

AdGuard Extra - новый уровень борьбы с рекламой от YouTube
23
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Октябрь)
21
"Ограбление президента" - неплохой авантюрно-приключенческий фильм
7
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
195
На фоне провала контрнаступления и разрушения соцсистемы Украина мобилизует женщин и пожилых людей
144
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090
15
Япония первой в мире провела успешные испытания рельсотрона на борту корабля
1
Сколько штурмовиков Су-25 досталось Украине при разделе Вооружённых сил СССР
+
Бомба JDAM или ракета ХАМАС - кто именно виноват в атаке на больницу Аль-Ахли в секторе Газа
+
Моё мнение о митингах и протестах в России - от крестьянских восстаний до наших времен
19

Сейчас обсуждают

Bisaimon
22:59
Самое забавное, что ее и все такие движение продвигали демократы и они же сами против идут их. Ведь демократы поддерживают Израиль, всю дичь мира
Экоактивистка Грета Тунберг выступила в поддержку Палестины и сектора Газа
Spambomber23
22:56
Спасибо за приглашение, увколл, но я лучше по-старинке в каментах каклов с либердой погоняю. Староват я уже блохерствовать.
Мэр Киева Кличко заявил, что занятые Россией территории «уже не Украина»
Вадим Андриевский
22:56
Чет мне подсказывает что это такой огород - что лучше туда не лезть.
Технология ASUS DIMM Flex позволит повысить производительность и стабильность при разгоне памяти
Andreich000000000
22:54
Зачем так сложно, если дизель можно везти в бочках на внешней подвеске? Защита от осколков и повреждений? Дык сделайте бочку вокруг бочки и заполните её самозатягивающимся составом, если нужно обеспе...
Российские инженеры создали бронированный топливозаправщик
Андрей Романов
22:48
Блин, ну есть одна маленькая проблема :-) Это большое расстояние, между звёздами!
5 причин, по которым исследование космоса очень важно для человечества
Клара Исаковна
22:45
Чумба опять решил публично обосраца
Создаю свой дистрибутив Linux
Клара Исаковна
22:39
а газу щас утюжат
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
Обаятельный Мужчина в самом расцвете сил
22:39
кому Донбасс принадлежит?
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
Клара Исаковна
22:38
так как ты относишся к снарядному голоду вашей вшивой армии?
На фоне провала контрнаступления и разрушения соцсистемы Украина мобилизует женщин и пожилых людей
Клара Исаковна
22:38
антисемит значит
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем