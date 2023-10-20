Похоже, пользователям опять придётся ждать разрешения ситуации или платить больше.

Несколько дней назад стало известно об усилении заградительных мер правительства США, направленных против Китая, однако эти действия отразились и на американском обществе, причём не только на гиганте NVIDIA, но и непосредственно на рядовых пользователях: вслед за повышением ценников GeForce RTX 4090 в китайских магазинах похожая ситуация наблюдается и в США.

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Источник изображения: Pixabay

Как сообщает ресурс PC Gamer, несмотря на то, что ужесточение экспортных правил со стороны США против Китая вступит в силу лишь в следующем месяце, что подразумевает прекращение поставок не только ускорителей H800 и A800, но и игровых графических адаптеров GeForce RTX 4090, американский рынок уже сейчас негативно отреагировал на данное событие: в настоящий момент стоимость наиболее дешёвых моделей RTX 4090 на Newegg и Amazon стартует с отметки в $1699, что на $100 выше по сравнению с MSRP.

Естественно, на «панику», аналогичную китайскому рынку, не похоже, однако, как отмечает источник, всего несколько дней назад GeForce RTX 4090 можно было без труда найти по рекомендованной цене, а при определённой доле везения и некоторой сноровке — ещё дешевле.

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Сложившаяся ситуация в который раз доказывает, что в эпоху глобализации меры, направленные против оппонента, могут вернуться «бумерангом». Пока же геймерам, еле оправившимся от майнинговой лихорадки, придётся либо ждать окончания нового кризиса, либо смириться с ростом цен на видеокарты.