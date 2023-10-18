Американская компания тоже оказалась под ударом.

Правительство США продолжает сражаться со своими китайскими оппонентами на поприще высоких технологий, намереваясь ослабить противников: чуть ранее американские власти уже вводили ограничения в целях воспрепятствования продаже высокопроизводительных графических продуктов в Китай, однако NVIDIA и Intel нашли «лазейку», выпустив «облегчённые» варианты своих решений, но счастье длилось не слишком долго.

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Источник изображения: NVIDIA

Как сообщает ресурс TechSpot, специалисты Бюро промышленности и безопасности США разработали новый список правил, более не позволяющий «зелёной команде» продавать свои урезанные варианты ускорителей в лице H800 и A800 Китаю, а также ряду других стран. Мало того, ограничения также касаются и топовой игровой модели, а именно GeForce RTX 4090, что может несколько озадачить требовательных китайских геймеров.

Рынок незамедлительно отреагировал на поступающие новости: акции NVIDIA просели почти на 5 %, что, вероятно, не слишком обрадует инвесторов. Впрочем, в обозримом будущем «зелёная команда» может найти выход и из этой затруднительной ситуации.

Источник изображения: TechSpot

«Под удар» попали также китайские компании Moore Threads и Biren Technology, разрабатывающие собственные графические процессоры — американские организации более не смогут сотрудничать с ними без специального разрешения, получить которое не так-то и просто.

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По мнению одного из американских чиновников, новые ограничения позволят эффективнее контролировать поставки высокопроизводительных решений в Китай и устранить имеющиеся «лазейки» с целью повышения национальной безопасности и исключения прорывов китайских компаний в области ИИ.