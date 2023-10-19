Ценники увеличились в 2-4 раза.

Ситуация с обновлёнными экспортными правилами американского правительства, ужесточающими порядок экспорта высокопроизводительных графических продуктов из США в ряд стран, попавших в «чёрный список», продолжает развиваться: так, несколько часов назад стало известно, что от запрета ввоза в Китай видеокарт RTX 4090, а также ускорителей H800 и A800 страдает и NVIDIA, а сейчас это коснулось и китайских геймеров, которые, похоже, в обозримом будущем не увидят топовых видеокарт от «зелёной команды» по приемлемым ценам.

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Источник изображения: Pixabay

Как информирует общественность ресурс VideoCardz, китайский рынок графических решений на фоне введённых США экспортных ограничений несколько «потряхивает»: так, запасы GeForce RTX 4090 у некоторых ритейлеров внезапно подошли к концу, а ряд официальных онлайн-магазинов и вовсе исключил флагманскую модель из своего ассортимента.

Впрочем, особо удачливые китайские геймеры всё ещё могут приобрести желанную RTX 4090, однако её стоимость их вряд ли обрадует: наиболее низкий ценник флагманской представительницы Ada Lovelace в настоящий момент составляет 26 тысяч юаней, что в два раза превышает рекомендованную цену видеокарты, а особо предприимчивые продавцы предлагают видеоадаптер за 40-50 тысяч юаней.

Источник изображений: VideoCardz

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Пока NVIDIA ищет выход из сложившейся ситуации, китайским геймерам не остаётся иного выхода, как переходить на более доступные игровые видеокарты, в том числе от конкурирующих компаний, надеясь на скорую нормализацию рынка графических решений.