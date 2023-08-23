Предварительная стоимость новинки весьма велика.

На фоне скорого анонса очередных представительниц серии AMD Radeon RX 7000 работники онлайн-магазинов уже принялись наполнять прайс-листы предстоящими новинками: одними из первых оказались сотрудники заморского ритейлера Best Buy, в ассортименте которого «сетевым детективом» momomo_us была замечена одна из ещё не вышедших официально моделей производства Gigabyte.

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Согласно представленной информации, игровая видеокарта Gigabyte Radeon RX 7700 XT GAMING OC, наделённая производительной системой охлаждения с массивным радиатором с медными тепловыми трубками и тремя вентиляторами, металлической задней панелью и требующая 2.7 слота для своей установки, в настоящий момент в магазине Best Buy предлагается за $880.

Источник изображений: Best Buy

Кроме того, из представленных данных можно почерпнуть, что новинка сможет похвастаться 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6, поддержкой PCIe 4.0, наличием пары портов HDMI и аналогичного количества разъёмов DisplayPort, а её GPU сможет достигать частоты в 2.6 ГГц в boost-режиме.

Впрочем, учитывая тот факт, что этот же ритейлер продаёт RX 7900 XT по меньшей цене, стоимость новой модели, судя по всему, является обычным «заполнителем» и не соответствует действительности. Вызывает вопросы и внешний вид видеоадаптера, так как на одном из изображений можно увидеть упаковку от RX 7900 XT, а вовсе не от RX 7700 XT.

Ожидается, что Radeon RX 7700 XT будет представлена уже через несколько дней в рамках мероприятия gamescom 2023.