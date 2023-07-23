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Видеокарта SAPPHIRE Radeon RX 7900 GRE серии NITRO с 16 Гбайт видеопамяти красуется на фото
Стоимость новинки не должна превысить отметку в $790.

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Не так давно появившиеся слухи касательно скорого дебюта новой игровой видеокарты AMD Radeon RX 7900 GRE находят своё подтверждение благодаря опубликованной информатором под ником wnxod фотографии, на которой пред взором публики предстаёт одна из новых моделей, сообщает ресурс VideoCardz.

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Красующаяся на представленном изображении Radeon RX 7900 GRE производства SAPPHIRE принадлежит к серии NITRO, однако доподлинно неизвестно, снабжена ли она испарительной камерой, либо относится к более дешёвой линейке Lite без наличия оной. Как бы то ни было, дизайн новинки весьма перекликается с внешним видом её «соплеменниц»: кожух видеокарты выполнен в тёмно-серых тонах, а система охлаждения снабжена тремя вентиляторами.

Источник изображений: VideoCardz, Twitter, wnxod

Стоит напомнить, что в названии специальной версии Radeon RX 7900 зашифрован китайский символ 2023 года (золотой кролик), что и подарило новинке аббревиатуру GRE, то есть Golden Rabbit Edition.

Исходя из имеющихся данных, новый игровой видеоадаптер получит чип Navi 31 с 80-84 вычислительными блоками, что весьма близко или даже равно оснащению Radeon RX 7900 XT, а также 16 Гбайт видеопамяти GDDR6 и шину в 256 бит (против 20 Гбайт и 320 бит у «соплеменницы»).

Ожидается, что стоимость новинки окажется в районе 5699 юаней (~$790), а её распространение будет ограничено китайским рынком. Что касается даты дебюта новой модели, то точной информации пока не имеется, однако появление одной из новых моделей на изображениях может свидетельствовать о её скором выходе «на сцену».

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#sapphire #radeon rx 7900 gre
Источник: videocardz.com
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