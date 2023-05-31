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Репортаж с Geek Picnic 2023

На минувших выходных в Москве прошел фестиваль науки и искусства Geek Picnic 2023, а я посетил данное мероприятие и готов поделиться впечатлениями в данном репортаже.
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На прошедших выходных 27 и 28 мая в Москве состоялся фестиваль Geek Picnic 2023, давно ставший традиционным ежегодным событием. Впрочем, я имел все шансы пропустить его в этом году, так как обычно мероприятие проходит летом и анонсируется чуть ли не за полгода, а в этот раз его объявили менее чем за месяц, назначив на конец мая. Такая спешка, скорее всего, была связана с тем, что данное мероприятие, наряду со сколковским Startup Village, в этом году прошло в рамках Московской Недели Предпринимательства, став её завершающей частью. Я провёл оба дня на площадке и с удовольствием поделюсь своими, по большей части, субъективными впечатлениями. Это будет репортаж в моём любимом стиле «галопом по Европам», так как само мероприятие достаточно объёмное для того, чтобы пересказывать каждую часовую лекцию, перечислять всех спикеров пофамильно и рассказывать про каждый представленный экспонат или активность. Буду концентрироваться только на том, что сам лично успел посмотреть, послушать и опробовать за эти два дня и что реально как-то зацепило и запомнилось. В общем, такая достаточно краткая выжимка личных впечатлений, но на статью вполне хватит (звучит, конечно, несколько двусмысленно по нынешним временам).

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Сразу хочется сказать пару слов о локации и общей наполненности фестиваля по сравнению с предыдущими годами. Местом действия на этот раз стал Южный парк, расположенный на территории комплекса Остров Мечты по соседству с Южным речным вокзалом. Место достаточно хорошо подходит для проведения мероприятий подобного формата – большая территория, большие хорошие газоны, на которых можно проводить различные активности, сеть дорожек, пригодных как для перемещения пешком, так и на различных средствах индивидуальной мобильности, есть даже весьма крутые бассейны-фонтаны, рядом с которыми приятно находиться в жаркую погоду. Однако, сразу хочется сказать, что на такой площадке было банально нечем заняться. Просто фактический масштаб фестиваля в виде его непосредственной наполненности оказался достаточно скромным по сравнению с предыдущими годами. В основном это были традиционные лекции, проходящие параллельно в разных шатрах и разделённые на несколько тематических потоков (наука, искусство, фантастика, работа в ИТ, разработка игр и т.п.), также были некоторые постоянные участники, но чего-то нового и при этом реально интересного явно не хватало. И это особенно явно ощущалось, если сравнивать с предыдущими фестивалями доковидной поры. В том числе не было или почти не было иностранных спикеров, да и в целом отсутствие ряда зарубежных компаний отрицательно сказалось на количестве интересных активностей. Даже различных арт-объектов на площадке практически не было. В силу того, что размеры самой локации были достаточно не маленькими, от одной точки интереса до следующей иногда приходилось проходить метров сто, при том, что в длину зона проведения фестиваля растянулась на полкилометра. Таким образом, за пару дней я намотал на своих двоих суммарно 30 км. Но были всё же разные интересные вещи и достаточно позитивные моменты, к чему я плавно и перехожу.

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Ребята, представляющие в России бренд смартфонов realme провели презентацию своего нового realme GT3, обладающего сверхбыстрой зарядкой на 240 Вт. Смартфон заряжается буквально за четыре минуты на 50%, а полностью – менее чем за 10 минут. Достичь этого удалось за счёт использования большого и увесистого двойного нитридно-галлиевого блока питания на 240 Вт (я пару раз тестировал их аппараты за последнее время и «зарядки» у них реально огромные и тяжёлые), специального кабеля, выдерживающего зарядку при силе тока 12 А (интересно, что будет, если ему на замену поставить неоригинальный?), а также системы из трёх контроллеров заряда уже со стороны смартфона.

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В зоне гейминга было не протолкнуться, особенно в первый день фестиваля. Возможно из-за того, что, в целом, кроме этого интерактивных развлечений было мало. По левую сторону достаточно большого шатра расположились электронно-лучевые экраны с подключенными к ним ретро-консолями разных лет, от NES до PlayStation 2. Данная игровая зона была организована объединением энтузиастов RetroTech Squad (или сокращенно просто RTS). По другую сторону шатра также в ряд стояли уже современные ПК, на которых можно было опробовать «Лигу Энтузиастов-Неудачников» - атмосферную отечественную игру жанра квест с приятной рисованной графикой про историю двух друзей.

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Ещё одна из тематических зон фестиваля называлась «Сделано в Москве». Там были представлены разработки и готовая продукция московских стартапов и локальных брендов – от электронной начинки для метеостанций, до коллекции футболок с принтами. Из наиболее интересного могу отметить эргономичное рабочее место для длительной работы за ПК, представляющее собой регулируемое кресло, которое можно перевести в полулежачее положение, с системой кронштейнов для мониторов и подставкой под клавиатуру и мышь. Всё это автоматизировано и гибко регулируется. Называется данная разработка EasyWorkStation, а историю её создания можно узнать из нескольких публикаций на «Хабре», доступных по ссылке https://habr.com/ru/companies/easyworkstation/articles/ - очень интересно, советую к ознакомлению.

А вот выставленный в качестве наиболее яркого достижения и особой гордости московских производств так называемый «Москвич 3» (на самом деле – ребрендинг китайского внедорожника Sehol X4, он же JAC JS4, если кто не в курсе) вызывал у меня скорее чувство лёгкого испанского стыда. Точнее, даже не сам автомобиль, а надписи «Москвич», «Сделано в Москве» и «На пути новых открытий!», красующиеся на нём со всех сторон. Интересное наблюдение: в первый день вокруг авто было очень много народа, проявляющего весьма живой и неподдельный интерес, хотя то и дело можно было услышать разные шутки про китайские корни данной «отечественной разработки». Самый топ – это когда кто-то отметил «подозрительно узкие фары». Мне даже было сложно сделать хорошее фото, чтобы никто лез в кадр, но на второй день интерес к данному чуду техники со стороны публики практически сошел на нет. Я понял причину столь резкого падения интереса: капот и двери закрыли, так что нельзя было залезть внутрь, посидеть на водительском кресле, покрутить руль и посигналить. Любят, видимо, люди такие интерактивные моменты, а без этого уже не так интересно.

Намного более интересным экспонатом лично мне показался автономный робот-уборщик от компании 168 robotics, выглядящий как сильно уменьшенный в размерах автобус. Интересно, что цифра 168 в названии компании буквально означает 24x7 – столько часов в неделю могут работать роботы, без выходных и прочих перерывов на сон и отдых. Разработка действительно очень крутая и достойна внимания (попытаюсь найти время и сделать о ней отдельный материал). Фактически, мы имеем нечто среднее между полноценными уборочными машинами и сильно увеличенным в размерах домашним роботом-пылесосом, при этом, платформа модульная и её можно адаптировать под разные условия уборки территории, вплоть до уборки снега.

В рамках программы выступлений второго дня фестиваля Илья Шепель, один из ключевых разработчиков данной системы, выступил с докладом на тему проблем работы полностью автоматизированного робота в разделяемой с человеком среде (грубо говоря – на улице или в помещении, в котором помимо него находятся и перемещаются случайные люди – пешеходы, велосипедисты, бегают дети и т.п.), а также рассказал про конструктивные и логические решения, применённые командой инженеров для решения задач выполнения работы и обеспечения безопасности. Так, ориентирование робота в пространстве происходит за счет анализа большого количества данных, получаемых с системы камер, радара и пары лидаров, при том, что каждый из этих электронных «органов чувств» незаменим и имеет ряд преимуществ перед остальными, вкупе удачно дополняя их. Робот буквально сканирует местность вокруг себя, а затем как бы перемещается уже по выстроенному в своей памяти виртуальному пространству, при необходимости также анализируя реальную картинку с камер и просчитывая траектории других движущихся объектов. Особое внимание было уделено и логическим алгоритмам поведения робота в нештатных ситуациях, а в ходе реального теста на той же площадке, где проходил фестиваль, но несколькими днями ранее, робот даже подвергся нападению агрессивных подростков, в результате чего, оценив ситуацию, принял решение отступать задним ходом. Этот эпизод был записан на видео камерами робота, также как и телеметрия его собственных перемещений и перемещений атакующих. При этом результаты его работы непосредственно по уборке территории достаточно высоко оценили местные уборщики.

Была на Geek Picnic 2023 и тематическая зона, посвященная здоровому образу жизни. Тут посетители могли принять участие в занятиях йогой, цигуном и Animal Flow – практике, где люди подражают движениям различных животных. Не менее интересные физические активности были в зоне сайберфайта – направления, популярного у поклонников «Звёздных Войн», включающего в себя элементы косплея и весьма специфического фехтования на световых мечах. Основам данного джедайского боевого искусства тут обучали всех желающих. Тут я просто лучше побольше фоток покажу, как это всё выглядит.

Максимально лампово-гиковской была Аллея Авторов. Тут, помимо пары столов с тематическими сувенирами ручной работы, расположилась некоторая экспозиция арт-объектов в духе стимпанка и люди в соответствующей атрибутике. И тут я даже немного пожалел, что не взял свою ковбойскую шляпу с надетыми на неё старыми лабораторными очками фасона «гогглы», благо в жаркий солнечный день она не была бы лишней. Тут же шли различные мастер-классы и выступления авторов и художников-иллюстраторов. Мне приглянулся комикс «Заговор Единорогов», представленный непосредственно автором – Алексом Хатчеттом. Достаточно качественная рисовка и необычный сеттинг – типа Shadowrun, только тут смесь фентези и нуар-стилистики с элементами дизельпанка. На данный момент комикс состоит из двух книг, при том официально доступен и в цифровом виде (почитать можно тут https://acomics.ru/~unicorn-conspiracy/content).

Не обошлось и без музыкальной части – пожалуй, одной из наиболее сильных сторон фестиваля в этом году, так как с остальным всё было не так однозначно. В первый день выступил музыкальный квартет Arfasound, состоящий из четырёх девушек, каждая из которых играет на своём музыкальном инструменте. Лично мне, да и окружающей публике тоже, больше всего зашло их инструментальное исполнение композиции Rockabye от Clean Bandit. В воскресенье выступил коллектив Filatov & Karas, дав полноценный часовой концерт и по-настоящему раскачав площадку перед сценой. Интересное наблюдение – для многих ничего не говорит название этой группы, но при этом хотя бы пара их треков обязательно будут знакомы практически каждому.

Ну и ещё ближе к вечеру, между концертной программой и дефиле косплееров на сцене выступала натурально настоящая Дива Плавалагуна из «Пятого элемента» со своей знаменитой арией. Номер, сочетающий в себе одновременно и косплей, и живое оперное исполнение, уже не первый год радует посетителей гик-феста, а в роли фантастической дивы – настоящая солистка Нижегородского Театра Оперы и Балета Ирина Котова. Ну и без более привычного косплея тоже не обошлось – завершали оба дня косплей-дефиле с выбором нескольких победителей. Про косплей тоже лучше показывать, чем писать словами.

Вот, собственно, и всё, о чем хотелось бы рассказать. Я обычно не люблю писать какие-то заключительные слова в своих репортажах и разводить какие-то размышления чисто ради проформы, но тут как раз само собой напрашивается подвести вполне определённый итог. Geek Picnic 2023 в этом году объективно не дотягивает до уровня оупен-эйров старой-доброй доковидной эпохи, да и санкции ему тоже, судя по всему, явно не пошли на пользу. Однако хорошо, что он всё ещё с нами и даже пытается быть таким же, как и раньше.

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