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Лидер группы НАИВ высказался в поддержку семьи Москалёвых

Во время концерта группы НАИВ в одном из московских клубов, лидер группы высказался в поддержку семьи Москалёвых, пострадавшей из-за школьного антивоенного рисунка шестиклассницы Маши Москалёвой. В данном материале я попытаюсь вкратце рассказать об этом запутанном деле.
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Лидер группы НАИВ Александр Иванов во время концерта 15 апреля. Фотограф Клава Касихина

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Москва, 15 апреля, вечер. В клубе 1930 Moscow, расположенном в кирпичном здании бывшего заводского цеха тридцатых годов постройки в промзоне недалеко от Павелецкого вокзала, идёт юбилейный концерт в честь 35-летия известной панк–рок группы НАИВ. Лидер группы Александр Иванов демонстрирует публике футболку, на которой светлым шрифтом на тёмном фоне написано "Маша Москалёва" (к слову, в остальное время на музыканте была футболка с "пацификом"). Как бы чувствуя себя несколько неловко от того, что приходится поднимать неприятную тему во время такого весёлого мероприятия, Иванов обращается к публике со словами о том, что он никак не может обойти стороной дело Маши Москалёвой, что эта история никак не отпускает его в том числе и потому, что Маше Москалёвой тринадцать лет, а его собственная дочь старше её всего на год.

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"Друзья! Я хочу попросить Вас, прогуглите это дело. Узнайте, что там случилось. Ужаснитесь тому, что произошло с Машей и её семьёй за рисунок, который она нарисовала на уроке ИЗО", — на этом Александр заканчивает своё обращение. Видно, что он пытается ещё что-то добавить, но у него не получается произнести слова вслух и он опускает микрофон. Но добавлять ничего и не нужно. В зале нарастает шум, собравшиеся активно поддерживают музыканта. У меня в голове, может быть, не к месту, всплывают пропитанные патетикой слишком пафосные фразы про "небывалую консолидацию российского общества" и прочее в таком духе.

Дело семьи Москалёвых тянется уже год, фактически, начавшись ещё в апреле 2022 года. Тогда ученица шестого класса школы №9 города Ефремов Тульской области Маша Москалёва во время урока ИЗО нарисовала рисунок, весьма символично, без танков и взрывов, изобразив военный конфликт между Россией и Украиной, при этом, вложив в столь незатейливое творчество весьма чёткий антивоенный посыл. По информации некоторых источников, такую тему Маша выбрала не сама — это учительница дала детям задание сделать рисунки "на тему спецоперации". В итоге преподавательнице Машино пацифистское творчество не понравилось и она решила доложить об этом руководству школы, которое, в свою очередь, увидело в детском рисунке ещё бОльшую опасность для общества и, в свою очередь, оповестило о произошедшем различные "компетентные" службы. В итоге за семью Москалёвых, состоящую из тринадцатилетней Маши и её отца, Алексея Москалёва, занимающегося разведением декоративных видов птиц, основательно взялись. В том числе, к делу подключились и представители спецслужб, "скучающие" в отсутствии более существенных дел. Может быть, ситуацию отчасти усугубляло и то, что Алексей Москалёв уже попадал в поле зрения особистов за некие "дискредитирующие российскую армию" комментарии в "Одноклассниках" (прим. — лично мне доподлинно неизвестно содержание этих комментариев, как и то, были ли они вообще и принадлежали ли именно Москалёву, так как позже он несколько раз заявлял о том, что его страница подвергалась взлому). Далее последовала целая череда неприятностей. Алексея осудили и оштрафовали за "дискредитацию" на 32 тысячи рублей, с ним проводились беседы на тему неправильного воспитания дочери, ему угрожали тюрьмой и лишением родительских прав, предлагали устроить Машу в какое-нибудь из юношеских патриотических движений.

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Тут стоит отметить, что при последующих разговорах с журналистами директор школы Лариса Трофимова отрицала многое из того, что ранее писали в СМИ про этот случай. Так, по её словам, никто из школьной администрации ничего не докладывал полиции, внутришкольные дела оставались исключительно в стенах школы, а уж история с рисунком — так и вовсе не должна была выйти за пределы кабинета ИЗО. "Это нарушение всех человеческих норм. Бедного, несчастного ребенка втягивают в интригу, я не понимаю, в какую и зачем", — так Трофимова описала ситуацию во время одного из интервью, отметив то, что всё дело в неких проблемах отца девочки с ФСБ, про которые она знает, но комментировать не может. При этом, все заявления самого Алексея касательно роли педагогов и руководства школы в этом конфликте она называет "провокационными заявлениями, которые не соответствуют действительности".

Но история семьи Москалёвых на этом не закончилась, получив неожиданно драматическое развитие перед новым 2023 годом. Отцу Маши внезапно позвонили из городской администрации и предложили прийти забрать подарок для Маши, что его очень насторожило и он никуда не пошёл. Но уже на следующее утро обещанный "подарок" был доставлен по адресу их проживания — квартиру взяли штурмом сотрудники различных спецслужб, провели обыск, изъяли наличные деньги в рублях и долларах, а также всю электронику, включая несколько старых кнопочных сотовых телефонов, нашли и отфотографировали злосчастный рисунок. После этого Алексей отправился на допрос в ФСБ, где ему вменили якобы установленные повторные эпизоды дискредитации российских войск всё там же в "Одноклассниках", что уже грозило более серьёзным уголовным делом, а также заставили слушать гимн Российской Федерации на протяжении двух с половиной часов на достаточно высокой громкости, от чего ему стало плохо и в итоге даже пришлось вызывать "скорую" (прим. — со слов самого Алексея, объективно подтвердить или опровергнуть этот эпизод у меня нет возможности). Машу органы опеки временно забрали в специализированное учреждение для детей, откуда её забрал отец на следующий день после допроса.

Москалёвы приняли решение на какое-то время уехать из Ефремова, однако, 1 марта 2023 года Алексея задержали полицейские на улице, а Машу передали органам опеки, которые поместили её в реабилитационный центр для несовершеннолетних. Уже на следующий день Алексей вернулся домой под подписку о невыезде в связи с возбуждённым против него уголовным делом о повторной дискредитации армии из-за опубликованных им ещё летом прошлого года постов в "Одноклассниках". А вот Маша осталась в приюте. Размещённая на популярной платформе Change.org открытая петиция за возвращение Маши Москалёвой домой к отцу набрала порядка 150 000 подписей. Автором петиции выступил депутат Андрей Морев, являющийся главой московского муниципального округа Якиманка. Вернуть Машу домой призывал и ряд других общественных деятелей, артистов и прочих публичных персон, включая тех, кто обычно занимает откровенно провластную позицию. Можно сказать, что уже тогда дело семьи Москалёвых стало таким моментом, способным по-настоящему консолидировать многих представителей российской общественности, не зависимо от их взглядов и убеждений по остальным общественно-политическим вопросам. Примерно то же можно сказать и про реакцию российских СМИ самого широкого спектра, от крупных государственных медиагрупп, до признанных "иноагентами" изданий. И это лишь подтверждает то, что общечеловеческие ценности едины для многих, не зависимо от их чисто политической позиции.

Советскую систему школьного образования часто критикуют, но у неё было много и положительных моментов. Детям с раннего возраста прививались ценности мирной жизни и неприятия войны как явления в целом и способа решения конфликтов в частности. Их учителя застали Великую Отечественную войну или были из послевоенного поколения, многие были детьми фронтовиков 

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28 марта 2023 года Ефремовский межрайонный суд вынес приговор Москалёву согласно запросу прокурора Олега Тимакова — два года колонии за повторную дискредитацию ВС РФ прошлогодними постами в "Одноклассниках". Но сам Москалёв не явился в зал суда на оглашение приговора: как потом выяснилось, ещё ранним утром в этот день он покинул дом и пустился в бега. При том, днём ранее 27 марта во время предыдущего заседания суда начальник уголовно–исполнительной инспекции по Тульской области Толстов пытался убедить судью Антона Маликова в необходимости помещения Москалёва в СИЗО из-за зафиксированных ранее сбоев в работе отслеживающего его положение браслета, на что получил отказ, так как эти сбои были кратковременными и, судя по всему, носили чисто технический характер.

Алексей Москалёв на заседании суда 27 марта 2023 года, за день до оглашения приговора

Спустя пару дней после побега из-под домашнего ареста, 30 марта 2023 года, Алексей Москалёв был задержан в Минске и помещён в тюрьму города Жодино, выполняющую функции СИЗО. На данный момент сообщается, что его экстрадировали в Россию. Тем временем суд собирается решать вопрос об ограничении Алексея родительских прав, параллельно решается вопрос о том, останется ли Маша в приюте или отправится к собственной матери, которая живёт своей жизнью и до этого, по информации из ряда источников, практически не участвовала в её воспитании, либо ей будут пытаться найти новую приёмную семью.

В этой истории очень много нюансов, часть из которых я тут упомянул в сокращённом виде, а от менее значительных пришлось отказаться. И поэтому я присоединюсь к просьбе лидера группы НАИВ просто "прогуглить" это дело самостоятельно. А так как история семьи Москалёвых всё ещё не завершилась, то и я позволю себе закончить данный материал буквально на полуслове.

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