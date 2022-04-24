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Давненько я не делал полноценных обзоров на игровую периферию, пришло время исправляться. На этот раз в мои руки попала проводная игровая мышка Corsair Katar Pro. До этого мне не доводилось иметь дело с продукцией фирмы Corsair, в частности - с их мышками. Поэтому данный обзор будет максимально объективен и беспристрастен, к тому же, мышка была куплена на свои средства, а не предоставлена для теста производителем на ограниченное время.

Упаковка

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Как известно, “встречают по одежке” - она тут нарядная, но не совсем практичная. Corsair Katar Pro упакована в небольшую аккуратную коробку, на которой в натуральную величину изображена сама мышка на желтом фоне. Цветовая гамма и стилистика оформления упаковки лично у меня вызвали ассоциации с игрой Cyberpunk 2077. Почему упаковка не практична? Тут нет открывающегося окна с блистером, которое позволило бы визуально осмотреть мышку перед покупкой и примерить её под руку, не распечатывая. Внутри коробки сама мышка и несколько листовок - гарантийный талон и краткие инструкции. Стоит отметить то, что упаковка произведена без применения пластика, то есть, полностью экологична.

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Дизайн и эргономика

Мышка имеет классический внешний вид без каких-либо “геймерских” наворотов, заметных на первый взгляд. Дизайн очень лаконичен, практически как у стандартной офисной мышки. Чёрный качественный пластик без покрытия, ничего не сотрется и не потеряет вид. Поверхность слегка шершавая, чтобы мышка не скользила в руках. На спинке выполнен едва заметный логотип бренда в виде парусов. Провод тут самый обычный, без тканевой оплётки, длина стандартная. На нём есть липучка, позволяющая организовывать кабель-менеджмент, да и просто удобно хранить мышку, когда она не используется.

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На нижней поверхности посередине расположен оптический сенсор с невидимой глазу подсветкой, имеется пара больших тефлоновых накладок спереди и сзади, улучшающих скольжение по столу или коврику, вокруг сенсора также есть небольшой ободок, улучшающий скольжение и не дающий окошку сенсора тереться об коврик.

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Технические характеристики

Corsair Katar Pro позиционируется производителем как мышка для игр жанра шутер от первого лица и MOBA. Из дополнительных кнопок - только кнопка циклического переключения разрешений сенсора между тремя предустановленными значениями (которые, к слову, можно поменять через фирменное программное обеспечение iCUE, о котором подробнее расскажу чуть позже), да пары боковых кнопок, по умолчанию позволяющих перелистывать страницы вперёд и назад в браузере. Мышь достаточно компактная и лёгкая - весит 73 г без учёта провода при физических размерах 116x38x64 мм. Используется оптический сенсор PMW3391, поддерживающий разрешение до 18 000 dpi (однако, iCUE позволяет выставить значения в диапазоне 200...12 400 dpi). Также у мышки есть полноценная RGB подсветка в виде пары ободков по бокам колёсика прокрутки, настраиваемая через всё то-же программное обеспечение iCUE. Стоит отметить, что подсветка тут выполняет не только декоративную, но и практичную функцию - при смене разрешения сенсора колесо некоторое время горит тем или иным цветом, соответствующим тому или иному разрешению. Например, по умолчанию: красный - 800 dpi, белый - 1500 dpi, зелёный - 3000 dpi. При активации снайперского режима с понижением до 200 dpi, колесо станет желтым. Правда, этот режим по умолчанию не доступен, его надо будет предварительно повесить на одну из кнопок через то же приложение iCUE, позволяющее также переназначать кнопки, вешать на них разные функции и даже записывать и выполнять одним кликом целые макросы. Можно и разрешения сенсора под себя настроить, можно много чего, функционал у мышки оказался на удивление богатый, но раскрывается он только после установки фирменной утилиты iCUE, о которой я расскажу в следующем пункте нашего обзора.

Программное обеспечение iCUE

Мышка Corsair Katar Pro поддерживает программное обеспечение iCUE, скачать которое можно с официального сайта (https://www.corsair.com/us/en/downloads). На главном, “домашнем” экране приложения мы можем выбрать один из предлагаемых вариантов работы подсветки колёсика в виде анимированных эффектов, так называемые “Сцены”, ниже в виде наглядных виджетов доступна информация о температуре процессора, видеокарты, степень загрузки системы и так далее, при желании можно убрать лишние и добавить нужные виджеты. Например, циклограмму работы тех или иных вентиляторов.

Более подробно все эти параметры представлены на отдельном экране “Панель мониторинга”.

Посреди основного экрана находится изображение нашей мышки, под её названием отображается выбранный в данный момент режим работы сенсора, переключаться между режимами DPI можно непосредственно тут же. Нас интересуют написанные достаточно мелким шрифтом пункты рядом с изображением мышки: Назначение клавиш, Подсветки, Аппаратная подсветка, DPI, Настройка устройства. Можно выбрать один из нужных пунктов, чтобы перейти соответственно сразу к нужной настройке, или просто кликнуть на изображение мышки, чтобы попасть на общий экран настроек, где также будут доступны все эти разделы.

Перечислю, что доступно в каждом разделе:

Назначение клавиш - в этом разделе можно привязать различные действия на каждую кнопку мышки, кроме основной левой кнопки, включая правую, боковые, колёсико и даже кнопку, отвечающую за переключение разрешения сенсора. Можно продублировать нажатие на определённую клавишу на клавиатуре, например, отвечающую за бросок гранаты или прыжок в игре, повесить целую комбинацию клавиш или даже записать в режиме реального времени целую последовательность действий в виде макроса, с учётом задержек по времени, с возможностью потом его отредактировать.

Особенно стоит отметить возможность назначить на любую кнопку активацию режима “Снайпер”, доступного в подразделе “Мышка”: при зажатии этой кнопки сенсор будет переходить в особый режим работы для точного прицеливания. По умолчанию это будет 400 dpi, а колёсико будет гореть жёлтым цветом. Но при желании и это можно перенастроить во вкладке “DPI”. Во вкладке дополнительных настроек можно задать активацию и деактивацию режима “Снайпер” по нажатию кнопки без необходимости её удержания в нажатом положении.

Подсветки - тут предлагается множество вариантов по настройке эффектов перехода между цветами RGB с возможностью выбора цвета, интенсивности свечения и времени перехода между цветами, разные настройки доступны для разных типов эффектов.

Аппаратная подсветка - в отличие от предыдущего пункта, данные настройки подсветки работают даже на других компьютерах, так как сохраняются непосредственно в памяти мышки. Выбор тут более скромный - статичная подсветка с возможностью выбора цвета и яркости (которая тут называется “прозрачностью”) и вариант с плавной сменой цветов “Радуга” с возможностью задать скорость.

DPI - возможность настройки циклически переключаемого разрешения сенсора в диапазоне от 200 dpi до 12 400 dpi с шагом 100 dpi, можно задать своё значение для каждого из трёх переключаемых режимов, эти настройки сохраняются в памяти мышки и останутся в силе, даже если подключить её к другому ПК. Тут же можно задать и разрешения сенсора в режиме “Снайпер”, о котором уже говорил выше, а также изменить цвета подсветки колёсика при активации того или иного режима.

Настройка устройства - в данном пункте можно обновить прошивку мышки, задать скорость опроса, выбрав между значениями 125 Гц/8 мс, 250 Гц/4 мс, 500 Гц/2 мс, 1000 Гц/1 мс, отключить RGB подсветку колёсика (выполнено в виде ползунка “Яркость”, которая регулируется только в двух положениях - 0% и 100%, что несколько странно), также тут ещё несколько настроек, практической пользы от которых лично я не заметил. В процессе обновления прошивки мышки она перестанет работать, а чтобы она заработала снова, её надо будет переподключить к USB порту, но об этом выскочит уведомление.

Можно создать несколько профилей с разными настройками, экспортировать и импортировать их. Проще говоря - сохранять в виде отдельного файла, чтобы потом можно было загрузить готовый набор настроек, а не выставлять их заново, например, при переустановке операционной системы или установке iCUE на другом ПК.

Программное обеспечение произвело на меня хорошее впечатление, оно достаточно функциональное, имеется много возможностей по настройке работы кнопок мышки и её RGB подсветки. Интерфейс утилиты при этом весьма понятен и не перегружен лишними элементами. Весьма удобно и то, что на изображении мышки отображаются сделанные настройки подсветки, как они будут выглядеть в итоге, при том, как статичные, так и анимированные эффекты.

Ощущения от использования

Мышь Corsair Katar Pro сравнительно небольшая по размеру, если сравнивать с другими игровыми мышками. Когда я говорю “небольшая” - это следует понимать именно как “не большая”, но не “маленькая”. Просто для людей с большой ладонью она может показаться не достаточно большой. Во всяком случае, у меня и у одного из моих друзей в момент её распаковки и “примерки” под себя возникли такие субъективные ощущения. Сам производитель рекомендует удерживать мышку двумя возможными способами - всей ладонью или только пальцами. И тот, и другой вид хвата достаточно удобен, мышь достаточно лёгкая, широкая, на её боковых поверхностях нанесён как бы слегка “стёртый” рельефный рисунок из треугольников, в то же время, у неё достаточно эргономичный профиль и удобная спинка, что сделает более удобным хват всей ладонью, если ладонь не особо большая. Мышка имеет практически симметричную форму, если не считать то, что с левой стороны размещены две кнопки пролистывания вперёд/назад в браузере, поэтому её можно рекомендовать и левшам. Кнопки имеют достаточно небольшой, но отчетливый и приятный клик, работа сенсора мне также понравилась своей плавностью и точностью, он хорошо "держит" поверхность при резких перемещениях.

Как уже писал выше, на нижней поверхности мышки располагаются накладки из тефлона, улучшающие скольжение. Данное решение можно назвать универсальным - мышь одинаково хорошо перемещается как по гладкой поверхности стола, так и по коврику с матерчатым покрытием. По личному опыту скажу, что накладки из полированного металла, например, делают скольжение по коврику значительно более легким, но вот на гладком столе трение при скольжении настолько мало, что мышь уже становится сложно контролировать.

Когда-то в комментариях к моему обзору одной из игровых мышей, кто-то из читателей просил меня писать про такую вещь, как высота отрыва от стола. Честно говоря, я об этом параметре даже не задумывался никогда, но в этот раз вспомнил и даже специально придумал простенькую оснастку в виде набора тонких пластин известной толщины, позволяющих поднимать мышку над поверхностью стола на определённую высоту путём подкладывания их под её скользящие накладки, а затем смотреть на работу её сенсора. Итак, сенсор продолжал достаточно стабильно работать на высоте 1,5...2 мм, при высоте подъёма 2,5 мм ... 3,5 мм он всё ещё не терял “контакта” с поверхностью, но курсор уже перемещался нестабильно, рывками, на высоте 4 мм от стола мышка уже явно перестала реагировать на перемещения в горизонтальной плоскости.

Из игрового функционала мне понравился снайперский режим, позволяющий целиться намного точнее при стрельбе на дальней дистанции и активируемый при зажатии определённой кнопки, которую надо заранее назначить через iCUE. Естественно, кроме как на боковую кнопку “Вперёд” особых вариантов не было, так жертвовать ради этого ПКМ не хотелось, да и просто невозможно без неё обойтись при работе в Windows, а на ту же кнопку смены DPI повесить данный функционал оказалось затруднительно, слишком неудобно целиться, держа указательный палец на ЛКМ и, в то же время, удерживая средним пальцем кнопку DPI в нажатом положении, хотя, если во вкладке “Дополнительные настройки” задать активацию и деактивацию данной функции по нажатию и повторному нажатию на кнопку без необходимости её удерживать в нажатом состоянии, то можно и на DPI повесить вполне.

Вообще, говоря про фирменное программное обеспечение и гибкие возможности по настройке, надо отметить такой нюанс. Есть мышки, которые все настройки сохраняют в своей собственной памяти (например, так заведено у Bloody), но бывает, что настройки действуют исключительно со стороны “софта” при его запуске в операционной системе. Тут же мы имеем такой гибридный вариант. Практически все возможные изменения в работе мышки начинают работать только после запуска программы iCUE или же после автозапуска соответствующих драйверов в операционной системе, где стоит данное ПО, даже если непосредственно данная программа не запущена, в чём можно убедиться, зайдя в “Диспетчер задач”. Для чистоты эксперимента, я подключил мышку, на которой произвёл ряд настроек, к ноутбуку, на котором не устанавливалась утилита iCUE. При этом, сохранились изменённые значения циклического переключения DPI, цвет подсветки колесика остался тем, какой я настроил во вкладке “Аппаратная подсветка”. Но вот более сложные настройки цвета не сохраняются в памяти мышки, также, как и переназначения кнопок, макросы, кнопка активации снайперского режима и так далее. В общем, мышь может хранить некоторые настройки в своей памяти и продолжать использовать их при подключении к другим ПК, но далеко не все.

Ещё был такой момент, когда мышка перестала реагировать на попытки переключить разрешение штатным образом по нажатию на соответствующую кнопку смены DPI, не воспринимала и привязки функций к боковым дополнительным кнопкам, заданные через iCUE. Решилась проблема путём принудительной перепрошивки мышки через тот же iCUE, просто идём в раздел "Настройка устройства", смотрим верхнюю строчку про прошивку, нажимаем проверку обновлений, если уже стоит последняя версия прошивки, то по нажатию символа в виде трёх точек выпадает меню, где можно выбрать принудительное обновление, просто установив ту же актуальную версию прошивки заново.

Вердикт

Кому я мог бы порекомендовать мышку Corsair Katar Pro? В первую очередь тем, кто играет, простите за откровенность, на рабочем месте где-нибудь в офисе. Мышь не будет привлекать внимание начальства, ведь по внешнему виду она практически идентична среднестатистической обычной мышке без каких либо претензий на слово “игровая” в названии. Да, тут красиво переливается колёсико всеми цветами RGB-радуги (при настройках “из коробки”), но кого сейчас этим удивишь или введёшь в заблуждение, когда на каждую вторую мышку за 300 р. из “Ашана” или с AliExpress производитель пытается прикрутить подсветку, пусть и гораздо более примитивную? В принципе, её можно вообще заранее отключить или сделать менее привлекающей внимание через утилиту iCUE, данная настройка сохраняется в памяти мышки. В остальное время мышь будет удобна для повседневной работы за компьютером благодаря классической форме, а качество пластика и компонентной базы будут заметно лучше, чем у среднестатистической чисто офисной мышки.

Corsair Katar Pro также может заинтересовать левшей за счёт симметричной формы корпуса. В силу сравнительно небольших размеров, она будет хорошим вариантом для детей и подростков, к тому же, её цена, которая в среднем составляет от 2000 до 2800 рублей, достаточно небольшая даже по меркам бюджетных игровых мышей от известных брендов. Тут ещё необходимо помнить про большие возможности фирменной утилиты iCUE, благодаря чему можно настроить работу подсветки под себя и повесить различные полезные функции на дополнительные кнопки.

В общем и целом, с учётом цены - рекомендую.