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Геймеры против перекупщиков: противостояние на Avito за RTX 3050

На Avito снова разгорается нешуточное противостояние геймеров с перекупщиками видеокарт, на этот раз яблоком раздора стали новенькие RTX 3050, почти не доступные в продаже по рекомендуемым ценам, но осевшие в больших количествах на руках перекупщиков.
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На днях в широкую розничную продажу должны были поступить видеокарты на базе чипа Nvidia GeForce RTX 3050, запланированные как доступный начальный игровой сегмент с рекомендованной ценой в районе плюс-минус 25 000 рублей за штуку. Были некоторые надежды на то, что данные карточки не будут представлять большого интереса для доморощенных майнеров-энтузиастов и их можно будет без проблем купить по адекватной цене любому желающему геймеру. Но нет, на них тут же положили глаз, а потом и загребущие руки, наши дорогие, но совсем неуважаемые друзья-перекупы. В лучших традициях времён тотального дефицита, поступив на склады отечественных торговых сетей, вожделенные куски текстолита, кремния и пластика тут же буквально растворились, так и не дойдя до прилавков, либо дойдя в количествах, ни как не удовлетворяющих уровень спроса на них со стороны населения.

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Впрочем, карты тут же материализовались уже на просторах таких площадок, как Avito, где счастливые обладатели полезных знакомств и блата выставляли их уже по ценам в три раза выше розничных. Притом, у некоторых оказалось неприлично много новеньких видеокарт в наличии. Геймеры такой беспредел терпеть не стали, проявили весьма чёткую гражданскую позицию и солидарность друг с другом в данном вопросе, решив как следует подпортить игру перекупам уже отработанными сравнительно недавно методами, разместив на площадке огромное количество фейковых объявлений о продаже подобного товара по ценам, близким к рекомендованным. В размещённых «объявлениях» многие, так или иначе, выражают свою позицию и выявляют недовольство сложившейся обстановкой.

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Опыт предыдущей подобной «стачки» показывает, что, не смотря на то, что глобально решить проблему дефицита, в том числе, создаваемого искусственно, не удастся, но, тем не менее, непосредственно перекупщикам некоторую головную боль подобные действия доставить могут: так, многим пришлось дополнительно раскошеливаться на платные методы продвижения своих объявлений и прилагать дополнительные усилия, чтобы не утонуть в этом море спама. Отмечу, что в этот раз плотность фейковых объявлений намного выше, но ещё тогда у некоторых перекупов начинали откровенно сдавать нервы (выражаясь простым и понятным геймерским языком – начинало «бомбить» и «подгорать»), в результате чего они начинали вести себя очень эмоционально и проявлять открытую агрессию к отдельным участникам флешмоба, особенно к тем, кто начинал доставать непосредственно горе-бизнесменов разными шутками. Естественно, подобные «угрозы» провоцировали ещё больший азарт у ещё большего числа шутников, а угрожающие получали обратный эффект, становясь на ближайшие дни кем-то вроде клоунов, вышедших на арену приехавшего с гастролями цирка-шапито.

Один из моих читателей делится своим личным опытом общения с обидчивым продавцом

Перекупщик угрожает в личной переписке, не понимая, что угрозы возымеют обратный эффект

Так или иначе, других поводов для смеха и веселья было мало тогда, нет их и сейчас, ведь можно только предполагать, какая цепочка событий приведёт нас если не к светлому будущему в глобальном понимании, то хотя бы к возможности проапгрейдить свой любимый ПК актуальной игровой видеокартой с заветным сочетанием трёх букв RTX в названии, не имея блата, не выжидая возможность что-то урвать по счастливому случаю и не переплатив за это в несколько раз.

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Теги

nvidia видеокарты игры rtx rtx 3050 авито avito геймеры перекупы
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