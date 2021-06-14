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Геймеры против перекупщиков видеокарт - на просторах популярного сайта «Авито» (и, возможно, других подобных площадок) продолжается флешмоб, ставший своеобразным криком души тех, кто хочет приобрести видеокарты актуальных серий, практически не доступные в розничной продаже по адекватным ценам из-за активности перекупщиков на фоне очередного бума майнинга.

анонсы и реклама -30 000р на RTX 3070 в Ситилинке 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 -30 000р на 14Tb Toshiba -22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке -25 000р на 3070 MSI Gaming <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda В полтора раза подешевел 10Tb Seagate <b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080 -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple -30 000р на 14Tb Seagate <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

Суть акции сводится к тому, что разные люди размещают «фейковые» объявления о продаже видеокарт, а в описании лота часто честно заявляют, что ничего не продают, но просят не покупать данный товар по сильно завышенным ценам у спекулянтов. Считается, что «воздержание» подавляющего большинства игроков от такого соблазна на протяжении месяца-двух способно нанести серьёзный урон по вторичному рынку, по большей части представленному предложениями от перекупщиков, тем самым заставив многих из них испытать финансовые проблемы, особенно тех, кто выкупил серьезное количество видеокарт на деньги, взятые в кредит в надежде быстро и легко их «отбить».

Пример "фейкового" объявления о продаже видеокарты RTX 3070 Ti с характерной "инструкцией" о мерах противодействия перекупщикам в описании товара

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В любом случае, лавинообразное появление кучи объявлений на эту тему серьезно заспамило выдачу актуальных предложений, благодаря чему стало сложней найти реальные объявления о продаже видеокарт линеек RTX 20XX и RTX 30XX. Интересно и то, что некоторые активные участники акции во время общения в соцсетях отмечают бездействие администрации ресурса Avito, не смотря на то, что формально данное явление нарушает правила пользования площадкой. Данный факт воспринимается участниками флешмоба не иначе, как молчаливое одобрение, и только прибавляет энтузиазма.

В то же время, «Авито» буквально пестрит кучей объявлений о продаже с рук различных моделей видеокарт линеек RTX по ценам, в два-три раза (а то и более) выше заявленных рекомендованных. Стоит отметить и то, что иногда находятся объявления, по тексту которых становится очевидным тот факт, что у продавца нет товара как такового на руках, зато есть доступ к оптовому складу, откуда, судя по всему, заветный товар не спешат отгружать в магазины. Тут уже в пору реально говорить о каких-то сговорах и наличии определенного блата у определенных лиц.

Объявление о продаже нескольких новых RTX 3090 по сильно завышенной цене

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Можно снова обвинять во всём доморощенных любителей майнинга, можно строить нелепые теории глобального заговора производителей видеокарт и чипов, но факт остается фактом – обычных потребителей данная ситуация перегрела настолько, что некоторые из них пошли на отчаянный шаг, пусть даже он и сродни борьбе с ветряными мельницами. Так или иначе, определенных проблем перекупщикам данная акция доставить может, пусть и не таких серьезных, как хотелось бы. Скорее, просто создаст некоторые дополнительные трудности в поиске клиента для реализации товара в силу искусственно созданной участниками акции неразберихи. Во всяком случае, других, более действенных, способов борьбы с этой проблемой игровое сообщество пока тоже не придумало.