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Продажи видеокарт на AliExpress выросли в 8 раз за год
Делюсь свежей статистикой от аналитиков российского AliExpress: отмечается значительный рост количества продаж комплектующих для ПК за осень этого года по сравнению с осенью прошлого года. Особенно это касается видеокарт. Подробности - в материале.
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Представители AliExpress Россия поделились крайне любопытной статистикой, по которой спрос на видеокарты осенью этого года со стороны российских пользователей вырос более чем в восемь раз по сравнению с осенью прошлого года, в то время, как категория комплектующих для сборки ПК в целом «выросла» в объёме продаж в два раза. Отчасти это связывают и с возросшим интересом к данным товарам со стороны майнеров.

Если быть точным, то количество проданных видеокарт с 1 сентября по 30 ноября 2021 года увеличилось в 8,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Замечу, что речь идёт об общем количестве проданных на площадке девайсов. При этом отмечается, что наибольшей популярностью пользуются «бюджетные» видеокарты (специально взял в кавычки, так как при нынешних совсем неадекватных ценах даже решения бюджетного сегмента стоят в среднем от 15 000 до 30 000 рублей). Аналитики заметили, что пользователи чаще берут модели с 4 Гб памяти GDDR 5 и частотой GPU 1290 МГц.

Если составить топ-5 наиболее продаваемых видеокарт разных производителей на базе определённых конфигураций GPU с определённым объёмом собственной памяти, то он будет выглядеть так:  

  1. GeForce GTX 960 (4 Гб)
  2. AMD Radeon RX 580 (8 Гб)
  3. GeForce RTX 3060 (8Гб)
  4. AMD Radeon RX590 (8 Гб)
  5. GeForce GTX 1660 (6 Гб)

Следом за видеокартами этой осенью ощутимо вырос спрос и на блоки питания – в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, у российских покупателей наибольшей популярностью пользуются достаточно слабенькие модели мощностью всего 300 Ватт. Покупатели из России готовы выложить за блок питания от 2200 до 9500 рублей.

Новые корпуса также стали брать ощутимо чаще – в три раза чаще, чем осенью 2020 года. Наибольшей популярностью пользуются модели чёрного цвета с боковой прозрачной стенкой из акрила и белой подсветкой. Чаще всего бюджет на покупку нового корпуса ограничен 4-6 тысячами рублей.

Жёсткие диски также стали пользоваться повышенным спросом – повышенным ровно в два раза по сравнению с прошлой осенью. Имеются в виду не внешние накопители на основе HDD, а модели, предназначенные для установки в корпус ПК или ноутбук. Тут приоритеты большинства покупателей следующие – взять модель ёмкостью в 1 Тб, ограничившись бюджетом в 2000-4000 рублей.

Cпрос на оперативную память вырос в полтора раза. Берут чаще всего планки стандарта DDR 4 объёмом в 8 Гб и 16 Гб. Правда, тут не уточняется, что имелось в виду в случае с 16 Гб – модуль такого объёма или комплект из двух парных модулей по 8 Гб. Что-то мне подсказывает, что последнее, так как тут же отмечается то, что большинство покупателей готовы отдать от  2000 до 4000 рублей за одну планку.

В остальных же категориях тоже отмечается некоторый рост, но уже не такой существенный. В 1,4 раза чаще стали брать процессоры, наиболее популярной моделью оказался AMD Ryzen 5 5600X. А вот спрос на материнские платы вырос всего на треть.

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Если говорить не только о комплектующих, но и о периферийных устройствах, то тут аналитики AliExpress Россия отмечают значительный рост количества продаж в категории принтеров и МФУ в 2,8 раза по сравнению с прошлой осенью. Аналитики склонны связывать это с переходом всё большего числа людей на удалёнку и обустройством «домашних офисов». Стоимость наиболее популярных моделей колеблется в диапазоне 5-7 тысяч рублей.

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