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Не так давно я делал обзор на недорогие смарт-часы ZTE Y8 , которые стали первыми умными часами бренда ZTE, официально представленными на российском рынке. По велению судьбы, сегодня у меня на обзоре оказалась уже более новая и продвинутая модель умных часов от известного китайского бренда под названием ZTE Watch Live, появившаяся в продаже в начале марта этого года, являясь этакой эволюционной заменой ZTE Y8.

Обзор построим по традиционной схеме, последовательно пройдясь по основным важным моментам.

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Упаковка и комплектация

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Часы упакованы в картонную коробку, на которой изображен сам девайс и перечислены его основные характеристики. Внутри находятся сами часы, небольшая инструкция на русском языке с цветными иллюстрациями и зарядное устройство, которое выполнено в виде небольшого кабеля, который с одной стороны имеет стандартный коннектор USB, а с другой – контактную площадку с магнитами, которая «пристыковывается» к часам с тыльной стороны. При этом, за счет магнитного поля происходит правильная взаимная ориентация контактных групп, соблюдая полярность.

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Дизайн и материалы

Дизайн ZTE Watch Live лаконичен и во многом схож с ZTE Y8, также он сильно напоминает Apple Watch, но не скатывается до прямого копирования. Однако, новые часы стали ещё более на них похожи: кнопка управления, также отвечающая за пробуждение экрана и включение/выключение устройства, сместилась с левой грани на правую и теперь напоминает своей формой заводную головку часов. Её даже можно крутить в ту и другую сторону, однако, это ничего не даёт и по факту её можно только нажимать – как самую обычную кнопку. Зато экран стал полностью сенсорным (в отличие от ZTE Y8), что позволило использовать его как основной элемент управления часами. Экран покрыт стеклом с 2,5D эффектом, проще говоря – несколько выпуклым со скругленными гранями. Он выглядит как безрамочный за счет того, что все меню выполнены на чёрном фоне, сливающемся с рамками, которые всё-таки имеются по бокам. Стеклом также покрыт лазерный сенсор, служащий для измерения пульса, расположенный на тыльной стороне часов рядом с контактной группой. Корпус выполнен из металла – используется цинковый сплав с покрытием чёрного цвета. Ремешок из мягкого силикона с пряжкой из нержавеющей стали крепится посредством штифтов с механизмом фиксации типа «щеколда», позволяющим легко снять ремешок без использования каких-либо инструментов. Длина ремешка вместе с часами составляет примерно 250 мм, регулируемый диапазон составляет от 160 до 230 мм в обхвате. Как и предыдущая модель, данные часы совместимы с обычными часовыми ремешками шириной 20 мм, что позволяет легко и быстро заменить комплектный на любой другой, имеющий стандартное крепление.

Основные характеристики

Экран часов выполнен по технологии TFT и имеет разрешение 240x240 пикселей при диагонали 1,3 дюйма. Размеры корпуса составляют около 40x34x10 мм, вес часов составляет около 50 г. По «железу» имеем следующее: процессор Nordic 52832, пара модулей встроенной памяти на 512 Кб и 32 Мб, да 64 Кб оперативки. На практике данные сведения представляют только академический интерес, потому что возможности смарт-часов жестко ограничены заложенной в них прошивкой. Не получится устанавливать более ресурсоемкие приложения, загружать пользовательские музыкальные файлы и так далее. Железо обеспечивает исключительно функционирование устройства «из коробки», но с этим справляется без проблем. Используется встроенный литий-ионный полимерный аккумулятор ёмкостью 200 мАч. Кстати, не смотря на то, что аккумулятор не съёмный, в инструкции имеются полезные сведения для сотрудников сервисов и ремонтных мастерских, которые помогут подобрать аналогичный на замену. Указан артикул - 3J502025 и напряжение – номинально 3,7 В, максимум – 4,25 В.

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Часы в значительной мере зависят от мобильного приложения, будучи сильно «завязанными» на него в функциональном плане (о чем речь пойдет чуть позже), а к сопрягаемому смартфону предъявляются определенные требования: наличие Bluetooth версии не ниже 4.0 (сами часы используют Bluetooth 4.2) и операционная система Android не старше версии 4.4 или iOS 8.5 и новее.

ZTE Watch Live прошли сертификацию по стандарту IP68, что гарантирует полную защиту от попадания пыли внутрь корпуса, а также защиту от воды при длительном погружении часов на глубину более 1 м. Однако, не оговаривается максимально возможная глубина, так что рекомендуется ограничиться плаванием и нырянием без акваланга. Просто для сравнения – предыдущая модель часов, ZTE Y8 имела сертификат IP67, что тоже было неплохо, но гарантировало только погружения без последствий в воду на короткое время на глубины до одного метра.

Функционал часов

ZTE Watch Live функционируют на собственной простенькой системе, не позволяющей устанавливать сторонние приложения, однако, интерфейс сильно изменился в лучшую сторону по сравнению с предыдущей моделью ZTE Y8 в силу того, что экран стал сенсорным. Теперь это не просто поочерёдное пролистывание пунктов меню лентой, а использование привычных значков приложений, располагающихся по четыре штуки на трёх пролистываемых экранах. Навигация по меню осуществляется при помощи двух органов управления – сенсорного экрана и физической кнопки на правой боковой грани, выполненной в виде заводной головки часов. Не смотря на логичные ассоциации и возможность её вращения, как уже писал выше, это ничего не даёт. А жаль, тут бы этим движением было очень удобно перелистывать экраны меню. Физическая кнопка выполняет функцию принудительного включения экрана, а также отвечает за перемещение на предыдущий пункт меню и выключение часов. Ещё одним органом управления можно назвать встроенные в часы датчики, которые позволяют автоматически включать экран, когда пользователь характерным движением вскидывает руку, чтобы посмотреть время. Это очень удобно, хоть и срабатывает не всегда точно.

В ZTE Watch Live появилась очень приятная возможность установки дополнительных циферблатов, помимо возможности выбора одного из нескольких стандартных, которых не так много – всего три штуки. Зато, улучшился их функционал и внешний вид. Так, первый циферблат представляет собой имитацию аналоговых часов с часовой, минутной и секундной стрелками и отображением меток 12, 3, 6 и 9 часов, с расположенными по периметру четырьмя секторами - индикаторами пройденных шагов, сожженных калорий, оставшегося заряда батареи часов и пульса пользователя. Своим видом они напоминают какие-то полоски состояния здоровья, магических сил и выносливости персонажа в видеоиграх, что особенно понравится геймерам. Первый стандартный циферблат

Второй циферблат более аскетичен, он отображает время в цифровом 24-часовом формате, помимо этого показывая число и день недели (в сокращенном написании на английском), численные значения таких параметров, как пульс, пройденный за день путь, а также количество сделанных шагов и сожженных при этом килокалорий. В верхних углах экрана отображаются статус подключения часов по Bluetooth к смартфону и уровень заряда аккумулятора.

Второй доступный циферблат

Третий циферблат показывает только время в цифровом формате и день недели с числом в несколько странной форме вида «Sat 0928», что значит «суббота, 28 сентября». Аналогичный циферблат был на предыдущей модели ZTE Y8, но тут появилась дополнительная интересная особенность: можно поставить своё фоновое изображение, загрузив его через мобильное приложение Da Fit, речь о котором пойдет чуть позже.

Третий циферблат позволяет поставить свои обои на фон, загрузив любую картинку через приложение

Существует также очень приятная (на общем, весьма аскетичном фоне) возможность добавить четвертый циферблат, выбрав один из нескольких десятков, доступных для загрузки в приложении. На выбор предлагается реально большое количество циферблатов с отличающимся дизайном и функционалом, что не может не радовать!

Примеры скачиваемых через приложение дополнительных циферблатов

Из улучшений можно отметить и то, что теперь стало возможным выбрать нужный циферблат из имеющихся без использования мобильного приложения, непосредственно с часов. Надо просто нажать на экран во время отображения циферблата и подержать палец или же выбрать приложение «Экран» в меню, затем пролистыванием выбрать нужный циферблат. Правда, выбор четвёртого, устанавливаемого дополнительно, циферблата сделан несколько коряво: он отображается как ещё один дубликат третьего циферблата в данном меню. Также не особо радует и то, что можно установить только один дополнительный циферблат, а его загрузка со смартфона из мобильного приложения во встроенную память часов идёт достаточно долго.

Меню, позволяющее выбрать нужный циферблат

Загрузка нового циферблата в память часов занимает некоторое время

Циферблат является как бы главным, стартовым экраном, откуда можно попасть в различные пункты меню путём свайпов в разных направлениях. Смахнув циферблат вниз, мы попадаем в меню с настройками, которые всегда под рукой. Это – включение ночного режима, поиск смартфона (аппарат с установленным приложением будет издавать противный громкий звон колокольчика), быстрый доступ в меню настроек. Последние два пункта просто дублируют аналогичные приложения в меню. Тут же доступна полезная информация – степень заряда аккумулятора (если выбранный циферблат её не отображает), статус подключения по Bluetooth, день недели и число в полном формате с указанием года.

Смахиванием циферблата влево-вправо можно листать ленту, детально отображающую информацию по текущей тренировке (время, калории, пульс), пройденным шагам (а также расстоянию и сожженным килокалориям), качеству сна (общая продолжительность и время глубокой и легкой фаз сна).

Доступ к меню встроенных приложений открывается путём смахивания циферблата вверх. Меню занимает три экрана, на каждом из которых расположились по четыре иконки приложений. Часы не поддерживают установку сторонних приложений, пользователю доступны только встроенные. Разберём каждое из них.

Тренировка – различные тренировочные программы, такие, как ходьба, бег, езда на велосипеде, альпинизм, лыжи, плавание, баскетбол, футбол, бадминтон, скакалка, бейсбол, теннис. Фактически, тут мы имеем всего три отличающиеся набором измеряемых параметров тренировочные программы, которые просто разгруппированы по разным видам спорта: ходьба/бег (измеряется количество шагов и пройденные километры), велосипед/лыжи/плавание/скакалка (пульс и сожженные килокалории), альпинизм/баскетбол/бейсбол/теннис (шаги и килокалории).





Стоит отметить и то, что при запуске любой программы автоматически включается таймер, фиксирующий время тренировки и датчик измерения ЧСС, пульс в таком случае будет отображаться в режиме реального времени на некоторых циферблатах, которые это поддерживают. В случае запуска тренировочной программы и до того, пока она не будет остановлена, при свайпе по циферблату в любую сторону будет отображаться запущенное приложение тренировки.





Пульс – приложение измеряет пульс пользователя, используя встроенный в тыльную сторону корпуса часов лазерный датчик ЧСС, и строит простенький график на основе результатов измерений. На измерение уходит примерно 15-20 сек.

Экран – приложение для выбора доступных циферблатов. Полностью аналогичная функция – нажать на экран во время отображения циферблата и подержать палец недолго.

SpO2 – приложение для измерения уровня кислорода в крови. Действует аналогично приложению для измерения пульса.

Сообщения – часы умеют отображать на экране входящие сообщения и оповещения со смартфона. О получении нового сообщения извещает вибрация, сообщения отображаются исключительно в текстовом формате. В случае вложения картинок, видео и даже использования эмодзи - об этом дополнительно будет упомянуто в текстовом виде. Удобно использовать данный функционал в виде современного аналога пейджера, особенно, когда просто не хочется лишний раз доставать смартфон, чтобы быстро узнать, кто и что пишет.

Погода – отображается погода, а именно - текущая температура воздуха, суточный диапазон температур, ожидаемая температура завтра, погода в виде наглядной картинки: солнце, облачно, идёт дождь и т.п. Свайпом вверх можно посмотреть сводку о погоде на ближайшие четыре дня.

Камера – простое приложение для дистанционного управления камерой. Установил смартфон в нужном месте на штатив, встал в кадр, нажал кнопку на экране часов – снимок сделан. К сожалению, пока не работает с приложением камеры по умолчанию. Во всяком случае, у меня на телефоне под Android 10, а как там с iOS обстоят дела – проверить не удалось. Зато есть возможность задействовать простенький функционал камеры, встроенный в мобильное приложение. Стоит учесть то, что после нажатия кнопки в приложении на часах съёмка не происходит сразу, а запускается трехсекундный таймер, чтобы снимающий успел занять нужную позу в кадре.

Музыка – удобное приложение, позволяющее управлять музыкальным плеером смартфона, не доставая его из кармана. Функционал очень простой – перемотка на предыдущий и следующий треки, кнопка Play/Pause. Из недостатков – кнопки на экране мелковаты, не всегда удается попасть по ним с первого раза, не отображается название трека и временная шкала. Зато приложение работает и со сторонними приложениями-плеерами, в том числе, оно позволяет дистанционно управлять воспроизведением музыки со Spotify, будучи аналогом пульта дистанционного управления, который всегда под рукой. Точнее, на руке.



Найти телефон – про функционал этого приложения уже писал выше. Не стоит даже нажимать на его иконку, если вы находитесь где-нибудь на совещании или в театре.

Дыхание – простенькое приложение для проведения дыхательных упражнений, а именно – позволяет контролировать процесс, делая размеренные глубокие вдохи и выдохи, ориентируясь на подсказки на экране и то увеличивающийся, то уменьшающийся анимированный объект по центру.

Таймер – простенький таймер, отсчитывающий минуты, секунды и сотые доли секунд, которому не помешал бы дополнительный функционал, в виде, например, сохранения результатов по времени прохождения круга и т.п., что обычно есть в спортивных таймерах. Зато, отсчет времени можно ставить на паузу.

Настройки – меню настроек часов, в числе прочего доступна настройка яркости (осторожно – на минимальном значении картинка на дисплее становится почти не видимой при ярком дневном свете!), сервисная информация, QR-код для загрузки мобильного приложения для смартфона Da Fit, о котором более подробно расскажу в следующем пункте.



Читаемость дисплея днем в солнечную погоду. Выставлена максимальная яркость, при минимальной будет практически ничего не видно

Функционал мобильного приложения

Смарт-часы ZTE Watch Live используют то же мобильное приложение, что и ZTE Y8, под названием Da Fit. Без него не получится произвести начальную настройку часов, также оно позволяет выводить более подробную информацию на основе собранных датчиками часов данных об активности пользователя, систематизировать и хранить её в удобной форме.

Первая вкладка приложения отображает данные по пройденным шагам, сну, пульсу, уровню кислорода в крови, бегу на открытом воздухе, а также дополнительным данным об активности пользователя во время тренировок. Сделано всё очень удобно и наглядно – можно быстро просмотреть основные параметры или открыть соответствующий пункт, где всё будет расписано более подробно, представлены графики, измерения за неделю, месяц, за всю историю измерений по месяцам, если нажать на пиктограмму в виде списка.

Вторая вкладка приложения отображает информацию, непосредственно касающуюся смарт-часов, и содержит инструменты их настройки. Тут можно посмотреть доступные циферблаты и выбрать нужный, загрузить своё изображение в качестве фона на третий по счету циферблат, а также загрузить дополнительный четвертый, выбрав его из большого списка доступных, о чём я уже писал ранее.

Можно настроить уведомления, которые будут отображаться на часах, выбрав доступные соцсети и мессенджеры, а также стандартные SMS. В число поддерживаемых приложений входят WhatsApp, Facebook, Twitter, Skype, Instagram и менее известные, но не входит ВКонтакте. Однако получать оповещения из последнего тоже можно, если активировать в меню деактивированный по умолчанию ползунок напротив последнего пункта «Другие». Правда это действие может открыть лазейку для лишнего спама из других приложений и потока прочих оповещений, включая системные.

Можно задать будильник, который будит пользователя посредством вибрации часов на руке. Доступна настройка до трёх будильников на разное время.

Простенький встроенный в приложение функционал камеры позволяет задействовать как основную, так и фронтальную камеры смартфона, а главное – поддерживает управление ими при помощи смарт-часов, о чём я уже подробно писал выше. Доступны дополнительные настройки, включая выбор различных сочетаний языка, систем и единиц измерения. Можно включить постоянный мониторинг пульса, но стоит учитывать то, что данная функция будет быстрее сажать аккумулятор часов. Пользователь может активировать автоматическое напоминание о необходимости двигаться, найти часы (они будут издавать еле слышный звук за счет вибрации, что будет эффективно только дома в тишине), включить или выключить функцию автоматического включения экрана при вскидывании руки с часами, а также запретить автоматическое включение экрана ночью во время сна, задав расписание работы данной функции по времени. А последний пункт в данной вкладке отвечает за поиск и установку обновлений программного обеспечения часов.





Третья вкладка мобильного приложения содержит информацию о параметрах пользователя, на основе которых производятся расчеты его физической активности при получении данных с датчиков часов. Учитывается пол, возраст, рост и вес, на основе этого вычисляется примерная длина шага. Тут же можно задать цель в виде некоторого количества тысяч шагов, которые необходимо пройти за день. По умолчанию стоит число 7000, при желании его можно уменьшить или увеличить. Это значение будет отображаться на некоторых циферблатах часов в наглядном виде постепенно заполняемой шкалы, а по достижении заданной цели будет приходить уведомление с изображением медали и надписи, гласящей о том, что цель была достигнута.

Вердикт

Фактически, часы ZTE Watch Live являются логичной эволюцией прошлогодней модели ZTE Y8 . При том, что возможности расширения их функционала путем установки сторонних приложений также практически отсутствуют, производитель озаботился тем, чтобы расширить имеющийся функционал новой модели «из коробки», при этом значительно улучшив возможности кастомизации за счет огромного количества дополнительных циферблатов на выбор. При этом розничная цена девайса осталась весьма доступной и составляет около 3500 рублей в крупных торговых сетях. Отдельно хочется отметить в целом неплохое качество изготовления, удачную эргономику, достаточно высокую степень защиты от влаги и пыли, а также очень хорошую автономность, которая позволяет пользоваться часами пару недель в режиме эксплуатации средней интенсивности без подзарядки. Главное - не забыть за это время, куда положил комплектный зарядный кабель.