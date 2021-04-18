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В отличие от современных смартфонов, без которых сейчас практически никуда, смарт-часы остаются чем-то из разряда дополнительных аксессуаров. Так же, как и наручные часы, но ориентированы они на ещё более узкую аудиторию. Лично я, например, если уж речь зашла о часах в целом, отдаю предпочтение моделям с хорошо читаемым аналоговым циферблатом, будь то надёжные и недорогие кварцевые модели или механические отечественные "Восток-Командирские". Но кому-то важнее всего иметь под рукой (точнее - на руке) доступ к новым сообщениям в мессенджерах и разным продвинутым функциям, характерным для фитнес-браслетов, таким, как подсчет калорий и шагов за день. Но и среди потенциальных потребителей электронных часов с приставкой "смарт-" в названии тоже можно выделить множество людей с разными потребностями: одним будет нужен лишь базовый "умный" функционал, другим же подавай какие-то экзотические фишки, большинство из которых, к слову, в конечном счёте не будет использоваться по назначению.

Это было несколько массивное вступление к сегодняшнему обзору - а обозревать на этот раз я буду смарт-часы ZTE Y8, которые можно отнести к устройствам начального уровня, но, тем не менее, их функций хватит для удовлетворения потребностей большинства пользователей.

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Упаковка, комплектация и внешний вид

Начнем, традиционно, с того, как всё упаковано, оценим внешний вид, комплектацию и качество изготовления девайса в целом. Упакованы умные часы ZTE Y8 в небольшую коробочку с прозрачной крышкой, через которую видно само устройство.

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Внутри коробки разместилась вся сопроводительная документация, включая очень подробное иллюстрированное руководство на русском языке (за что, однозначно, плюс производителю), а также зарядное устройство, выполненное в виде небольшой магнитной подставки с контактной парой и выходящего из нее достаточно короткого, длиной 30 см, проводка со штекером USB на конце. Позволю себе немного обоснованной критики в адрес такой "зарядки": было бы лучше сделать её со встроенным коннектором micro USB или USB Type C, а отдельно положить кабель большей длины. А ещё лучше - и с комплектным адаптером питания в придачу, так как от USB порта настольного ПК или ноутбука пользоваться данной зарядкой не всегда бывает удобно. К тому же, я не нашёл нигде рекомендуемых производителем параметров напряжения и силы тока, что тоже бы не помешало указать, так как далеко не на всех зарядных устройствах с портом USB сейчас идут стандартные 5В и 0,5А или 1А, как у USB-портов ПК, а как отразится на сроке службы встроенного аккумулятора часов использование, скажем, зарядного устройства на 2А или больше - заранее определить сложно. Зарядное устройство подсоединяется к смарт-часам через пару контактов, часы просто кладутся сверху на подложку, а плотное надежное примыкание контактных пар обеспечивается встроенными магнитиками.

Сам корпус часов не имеет разъёмов, благодаря этому удалось реализовать степень защиты от попадания внутрь влаги и пыли, соответствующую стандарту IP67. Что значит эта аббревиатура? IP расшифровывается как International Protection, что означает международную систему стандартизации оборудования от повреждения в силу попадания внутрь посторонних предметов, твердых загрязняющих частиц и воды. В нашем случае первая цифра «6» означает, что корпус устройства полностью непроницаем для попадания пыли внутрь, а вторая цифра «7» гарантирует неплохую защиту от попадания влаги: смарт-часы ZTE Y8 должны выдерживать кратковременное погружение в воду на глубину до одного метра.

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Что до внешнего вида часов, то выглядят они весьма аккуратно, имеют "квадратный" форм-фактор, традиционный для смарт-часов, не пытаясь при этом имитировать своим видом классические наручные часы со стрелками. Корпус имеет размеры 36x40,5x10,5 мм и выполнен из алюминиевого сплава и стекла. Хотя, если не знать об этом, то ощущается всё как хороший качественный пластик, в частности, из-за черного цвета и матовой поверхности корпуса. Ремешок сделан из приятной и в меру мягкой резины с металлической пряжкой, вместе с корпусом часов его длина составляет 250 мм, а расположенные на нем отверстия позволяют отрегулировать его для запястий от 155 мм до 240 мм в обхвате. Ремешок съёмный, к корпусу часов крепится на штифты под посадочный размер 20 мм, снабженные механизмом типа "щеколда", позволяющим легко снимать их без применения каких-либо инструментов и надежно фиксировать. Благодаря этому обеспечивается заменяемость ремешка и некоторая степень «кастомизируемости» самого девайса: можно как поменять износившийся ремешок на подходящий по посадочному размеру новый, так и поставить тот, который больше понравится. Это особенно актуально в виду того, что ZTE Y8 доступны в России в одном единственном цветовом исполнении - чёрном.

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Управление часами

Для того, чтобы посмотреть время, достаточно просто вскинуть руку с умными часами и повернуть их экраном наверх. С одной стороны, это удобно, так как избавляет от необходимости нажимать что-либо второй рукой, чтобы банально посмотреть время, что сильно снижало бы удобство использования. С другой стороны, этот жест не всегда распознается однозначно, что заставляет либо делать его весьма размашисто и картинно, либо иногда повторять по два-три раза, пока датчик не сработает как надо. При этом во время сна часы будут часто включать экран, срабатывая ложно. Чтобы экран не включался во время сна ночью, разработчики предусмотрели отключение функции автоматического включения экрана в определенное время, которое пользователь может задать вручную через приложение, речь о котором пойдет ниже.

А вот дальше начинаются сюрпризы, для некоторых - не совсем приятные. А именно – экран у ZTE Y8 не сенсорный. Выполнен он, кстати, по технологии IPS, имеет разрешение 240x240, что неплохо для диагонали 1,3". Всё управление полностью «подвешено» на две кнопки, одна из которых - физическая и расположена сбоку часов слева, а вторая - сенсорная и расположена внизу экрана. В зависимости от контекста, а точнее, того, в каком месте меню сейчас находится пользователь, эти кнопки могут выполнять следующие действия: физическая боковая кнопка - пробуждение экрана, возвращение на главный экран, возвращение в предыдущий пункт меню, погашение экрана, выключение часов (при долгом нажатии на главном экране), сенсорная кнопка - пробуждение экрана, переход в меню функций, переход к следующему пункту меню (короткое нажатие), выбор данного пункта (длинное нажатие).

Функционал

Собственно, поговорим о функционале. Самое основное, без чего ни одни умные часы не были бы часами - экран, отображающий время. Всего имеется три "циферблата", выбрать которые можно через мобильное приложение. Среди них наиболее функциональный, выглядит так: крупными цифрами отображается время, выше него - число и день недели, снизу - количество пройденных за день шагов и сожженных килокалорий.

Есть и другие варианты циферблатов - с какой-то абстрактной картинкой и отображением в верхней правой части текущего времени и календаря в несколько странном формате вида "WED 0331", что означает среду 31 марта. На любителя, в общем.

Ещё менее функциональна имитация классических часов с аналоговым циферблатом и стрелками. Если подержать зажатой сенсорную кнопку, когда на экране отображается циферблат, то можно попасть на экран, где доступна информация о версии прошивки, MAC-адресе устройства, а также уровне заряда батареи (что особенно полезно) и статусе подключения по Bluetooth к смартфону.

При переходе в меню часов сразу видим следующие функции: шаги, пройденный путь, сожжённые калории. Стоит отметить то, что подсчёт ведется за сутки, в 00:00 счетчики обнуляются. Алгоритмы подсчета ориентируются на те данные, которые вы введете в приложении перед тем, как начать пользоваться часами - рост, вес, пол и так далее. Статистика по дням, к сожалению, доступна только на смартфоне через приложение, но не через функционал самих часов. Видимо, скромные характеристики устройства не позволяют ему хранить много данных в памяти и рисовать красивые графики в реальном времени.

А вот следующий пункт – «ЧСС», частота сердечных сокращений. Проще говоря - измерение пульса, позволяет сохранять в памяти и выводить статистику по последним измерениям, и не просто выводить, а представлять в виде простенького, но наглядного графика. Хотя в данном случае графическое представление и не особо нужно. Чтобы вывести последние результаты, нужно нажать и подержать сенсорную кнопку, выбрав данный пункт, а если ничего не делать и не переходить на следующий пункт, то через 2-3 секунды автоматически начнется замер пульса за счет использования лазерного сенсора на обратной стороне часов. Используется датчик ЧСС Tianyi Hexin.

Далее идёт пункт «Тренировка», зайдя в него можно выбрать одну из нескольких спортивных программ, отличающихся друг от друга набором замеряемых параметров.

Перечислю их все:

Ходьба (шаги, путь, килокалории, ЧСС, время тренировки);

Бег (шаги, путь, килокалории, ЧСС, время тренировки);

Велосипед (килокалории, ЧСС, время тренировки);

Скакалка (килокалории, ЧСС, время тренировки);

Бадминтон (шаги, килокалории, ЧСС, время тренировки);

Баскетбол (шаги, килокалории, ЧСС, время тренировки);

Футбол (шаги, килокалории, ЧСС, время тренировки).

Итого, по факту мы имеем три различные тренировочные программы, отличающиеся набором замеряемых параметров и продублированных два-три раза по разным видам спорта.

Следующий пункт в меню – «Сообщения». Часы позволяют просматривать SMS и сообщения из некоторых популярных мессенджеров и соцсетей, но не всех, а только тех, которые поддерживаются. Отображается пара-тройка последних сообщений. Экран у устройства небольшой, и длинный пост будет сильно «порезан». Часы можно использовать в качестве некоего аналога "пейджера", но не более. Например, если кто-то пишет в Facebook или WhatsApp, часы завибрируют и покажут текст, а там уже, в зависимости от важности написанного, можно обратиться к смартфону или не отвлекаться на это.

Далее идёт пункт «Погода». Тут отображается актуальная погода и краткий прогноз на завтра, есть наглядные пиктограммы со всеми этими облачками-тучками. Но тут есть своя интересная "не баг, а фича". Данный пункт постоянно пропадал у меня из меню, а потом оказалось, что так и было задумано разработчиками софта: если давно не было синхронизации с приложением на смартфоне, то данный пункт не отображается, чтобы не показывать неактуальную информацию. Так вот.

И, наконец, последний пункт в меню носит красноречивое название "Ещё". Тут сгруппированы все оставшиеся функции, среди которых - дистанционное управление камерой смартфона (эксперимент показал, что стандартное приложение камеры воспринимать команды отказалось), управление музыкальным проигрывателем, секундомер, настройка яркости экрана и сброс до заводских настроек. Что до функции управления проигрывателем, то оказалось, что можно управлять воспроизведением музыки со Spotify, что весьма удобно, так что я бы не стал эту функцию прятать так далеко во вкладках меню.

Технические характеристики

Вообще, ZTE Y8 идеологически и технически находится где-то на полпути между современными фитнес-браслетами, многие из которых всё чаще обзаводятся относительно большими цветными дисплеями для отображения времени и прочей полезной информации, и, собственно, полнофункциональными смарт-часами, поддерживающими более широкий спектр функций и его расширение за счет установки дополнительных приложений. Да, ZTE Y8 работает на своей прошивке, напоминающей прошивку наиболее простого кнопочного телефона, что не предполагает возможности пользователя гибко расширять изначально заложенный в неё функционал.

Если кому интересны технические характеристики, то, по данным производителя, тут имеется 32 Мб встроенной памяти и всего 64 Кб ОЗУ. Впрочем, встроенный накопитель существует только для того, чтобы на него была установлена прошивка, её обновления, а также для сохранения настроек и результатов измерений, полученных со встроенных датчиков. Никаких пользовательских данных, будь то, к примеру, музыка в формате mp3, на часы записать не получится, а что до оперативки, измеряемой в килобайтах... её просто хватает на то, чтобы всё шустро работало как надо, а большего, в данном случае, от устройства и не требуется.

А ещё часы лишены возможности воспроизводить звуки, даже будильник тут реализован только за счет вибромоторчика и вывода соответствующей картинки на экран. Отказ от динамика я связываю с тем, что корпус часов был выполнен герметичным и лишен каких-либо разъёмов и отверстий.

Возможности приложения

Функционал ZTE Y8 сильно привязан к приложению. Проще говоря - пользоваться умными часами, если у Вас нет смартфона, фактически не получится, так как только через приложение можно настроить текущее время (путем автоматической синхронизации со временем на смартфоне), личные параметры пользователя (пол, рост, вес) и так далее. Приложение называется Da Fit (разработчиком числится не ZTE, а некая контора CRREPA), оно доступно для смартфонов на Android версии не ниже 5.1, iPhone с iOS 8.0 и более новых версий, при этом, смартфон должен поддерживать протокол Bluetooth версии 4.0 для синхронизации с часами.

В приложении доступен следующий функционал: просмотр статистики по количеству проделанных шагов, пройденному расстоянию, сожженным килокалориям и времени, проведенному в пути, за день, неделю и месяц, просмотр данных о качестве сна, измерениях пульса. Есть также режим для бега на открытом воздухе, который запускается через приложение и подсчитывает время тренировки, расход калорий, темп в мин/км, шаги и пульс.

Следующая вкладка позволяет более гибко настроить часы под себя. Можно посмотреть уровень заряда в процентах, выбрать один из трех доступных "циферблатов", включить или выключить на свой выбор уведомления о звонках, SMS и от разных приложений из списка поддерживаемых, задать время для срабатывания будильников (отдельные от будильника на смартфоне, всего можно задать до трёх будильников на разное время). Тут есть своё предельно простенькое приложение для задействования камеры смартфона - на случай, если соответствующая функция смарт-часов не "подружится" со штатным приложением камеры смартфона, а также ряд системных настроек с возможностью выбора формата времени и единиц измерения, установки режима постоянного мониторинга пульса (снизит время автономной работы часов), выбора языка и так далее. Последний пункт в данном разделе - обновление ПО смарт-часов.

Третья вкладка содержит в себе, главным образом, данные пользователя, которые нужны для расчета показателей его активности на основе известных параметров - роста, веса, возраста, пола и так далее. Тут же можно задать себе цель по количеству шагов в день, установив ежедневный челлендж с самим собой.

Автономность

Зато, во многом, в силу базового "железа", а также отсутствия модулей GPS, Wi-Fi, NFC, гироскопа (который тут заменяет акселерометр), устройство получилось весьма автономным. От одного заряда встроенного аккумулятора на 170 мАч ZTE Y8 проработают, в среднем, неделю. Плюс-минус пару дней, в зависимости от активности пользователя и прочих разных факторов. Если, например, включить через настройки ПО регулярный мониторинг ЧСС, то девайс разрядится заметно быстрее, а если вообще практически не использовать умный функционал, то продержится до 20 дней.

Вердикт

Неплохие и недорогие смарт-часы, которые понравятся пользователям своим лаконичным дизайном, хорошим качеством исполнения и доступной ценой, составляющей примерно 2600 рублей на момент написания этого материала. Также могу рекомендовать ZTE Y8 непритязательным любителям активного отдыха - они достаточно прочные, не боятся грязи и влаги, их можно мыть под струёй воды, а одного заряда встроенного аккумулятора хватает примерно на неделю использования.





Достоинства:

Подходят под разный стиль одежды, приятно сидят на руке

Хорошее качество материалов и сборки

Проверенный временем лаконичный дизайн, ничего лишнего

Возможность смены ремешка на любой подходящий по стандарту

Удобное и функциональное мобильное приложение Da Fit

Хорошая автономность

Функция автоматического пробуждения экрана при вскидывании руки

Подойдет для любителей активного отдыха

Простота интерфейса и управления

Низкая цена





Недостатки:

Весьма ограниченный функционал, который нельзя расширить за счет сторонних приложений

Сильная привязка к мобильному приложению - использовать часы без смартфона не получится

Управление без сенсорного экрана понравится не всем

Доступны только в чёрном цвете

Мало доступных циферблатов на выбор

Зарядное устройство можно было сделать более удобным