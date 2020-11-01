Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

реклама

Обстоятельства складываются так, что я редко делаю полноценные обзоры на смартфоны, но сегодня я расскажу об одной из новинок от бренда OPPO, OPPO A53, с которой мне довелось "пообщаться" лично. Сразу оговорюсь, что в данном обзоре будет больше субъективного мнения и пользовательского опыта, основанного на паре недель самого активного использования аппарата. В смартфонах меня больше всего интересует эргономика, дизайн, качество дисплея, возможности камер, качество изготовления и производительность в целом, но производительность железа для меня не имеет первостепенной важности - лишь бы на большинство повседневных задач хватало, а нынешние мобильные игры меня практически не интересуют (но в рамках тестирования всё же запустим несколько игрушек, чтобы посмотреть, что из этого выйдет). Комплектация и качество аксессуаров тоже не маловажны, так как такие детали формируют общее впечатление от высокотехнологичного гаджета. А вот разводить всякое наукообразие и строить графики со спектрограммами я не буду, так что вынужден огорчить заранее, если для Вас это наиболее интересная часть каждого подобного обзора. А всем остальным - приятного и информативного чтения!





анонсы и реклама 3090 Gigabyte Aorus в Регарде RTX 3090 MSI нереф в продаже RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве Нереф RTX 3090 в Регарде Куча RTX 3090 в Compeo.ru 3090 Inno3D в продаже Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке Предложение дня на 18Tb Seagate Ironwolf

Почему именно OPPO A53?

OPPO A53 я выбрал потому что меня привлекла невысокая цена - в районе 12 000 рублей в российской рознице (за версию с 64 ГБ встроенной памяти), весьма приятный современный дизайн, из-за чего смартфон по ощущениям похож на более дорогие модели. Смартфон представлен в нескольких цветовых исполнениях - голубой, мятный и черный.

реклама





реклама

Упаковка и комплектация

Начнем с того, что первым бросается в глаза - коробка. На саму коробку надета сдвигающаяся "суперобложка", на которой сверху изображен сам смартфон, а в одном из её углов находится стикер с надписью 4 GB | 64 GB, что соответствует объёму оперативки и встроенного накопителя - в продаже имеется более дорогая модель с 128 ГБ памяти. Снизу перечислены некоторые другие технические характеристики и прочая полезная информация.

реклама

Сняв обложку и открыв коробку из плотного картона, мы находим внутри сам смартфон, чехол из силикона, сетевой адаптер и кабель USB-C, скрепку для извлечения лотка SIM-карт, а также пару буклетов с краткими инструкциями на разных языках и гарантийными талонами.

Наушников в комплекте нет, но лучше без них, чем наличие самых дешевых чисто "для галочки". Надеюсь, что это положительно сказалось на итоговой цене аппарата, которая и так не высока. Стоит сказать, что зарядник оказался весьма большим и массивным - даже побольше, чем у iPad. При этом, он также имеет весьма не компактную компоновку, которая затрудняет его повседневное ношение с собой. Зато поддерживается зарядка в режимах 5В/2А (10 Вт) и 9В/2А (18 Вт).

А теперь вернемся к самому главному - смартфону OPPO A53. Я выбрал версию в цвете "Мята" - выглядит очень стильно и свежо, задняя панель переливается перламутром, но не особо навязчиво. Напоминает какую-то глянцевую керамику, но тактильно ощущается как качественный пластик. На задней панели расположился стильно оформленный в виде вытянутого прямоугольника блок из трех камер и вспышки, посередине - сканер отпечатка пальца. Боковая рамка выполнена, судя по всему, из пластика, но очень качественно имитирующего алюминий с приятной матовой поверхностью, боковые торцы скруглены, а верхний и нижний - сделаны более плоскими. Кнопки увеличения и уменьшения громкости расположены слева, а не рядом с кнопкой включения, при этом, это две раздельные кнопки, а не одна "качелька". Чуть выше них расположен лоток для установки двух SIM-карт и карты памяти microSD (поддерживаются модели объёмом до 256 ГБ). На нижней грани расположились отверстия динамика и микрофона, а также разъем USB-C и 3,5 мм под наушники.

На экране была наклейка с некоторыми характеристиками смартфона, после того, как я её отклеил, осталась защитная пленка, которую можно не снимать. Тем более, она неплохо повторяет контуры дисплея и в ней есть вырез под фронтальную камеру, которая интегрирована непосредственно в дисплей, будучи выполненной в виде глазка, расположенного ближе к верхнему левому краю. Я считаю такое решение самым экстравагантным, но не самым удачным способом размещения селфи-камеры. Кто-то может со мной не согласиться. Но закрывать некоторые элементы изображения камерой - не самый лучший вариант. Я не любитель "челок" и "капель", по-моему, самое лучшее - это просто суметь скомпоновать "фронталку" в не слишком широкой верхней рамке, и опыт показывает, что эта задача вполне выполнимая. А о ваших личных предпочтениях вы всегда можете написать в комментариях под данным обзором.

Комплектный чехол - очень полезный аксессуар. Эксплуатировать современные смартфоны без чехла - тот ещё риск, да и это весьма не удобно - как будто кусок скользкого мыла в руке держишь. А на новые модели от не самых популярных брендов "бампер" ещё и сложно найти. Комплектный чехол выполнен качественно, точно подогнан по размерам и сидит очень плотно, с ним смартфон приятно ощущается в руке. Таким образом (с учетом пленки на дисплее), OPPO A53 имеет защиту от случайных повреждений уже "из коробки" - в прямом смысле слова. Теперь наш девайс готов к испытаниям в реальных условиях использования.





Дисплей

Первое, на что мы обращаем внимание при включении смартфона - это его дисплей. Тут используется, судя по всему, IPS - матрица, но сам производитель обозначает её то как LCD (A-Si), то Neo-Display, то "Неоновый дисплей". Так или иначе, смартфон наш отличается одной интересной фишкой - возможностью работать с частотой обновления экрана 90 Гц опционально вместо стандартных 60 Гц. Это было реализовано для того, чтобы сделать более плавным процесс работы с меню, просмотр видеороликов и прокрутку фотографий. Характеристики у экрана следующие: диагональ 6,5 дюйма, разрешение 1600x720 (плотность размещения пикселей составляет 269 ppi). Да, разрешение сравнительно не большое, особенно учитывая относительно большую диагональ экрана. По началу при переходе со смартфона, обладающего большим разрешением при диагонали, меньше на целый дюйм, у меня возникло ощущение зернистости изображения, которое, правда, прошло на второй-третий день активного пользования OPPO A53.





Операционная система

При запуске меня встретила операционная система на базе Android 10 под названием Color OS версии 7.2. Именно так сейчас многие производители позиционируют собственные дистрибутивы "Андроида" с фирменными графическими оболочками, не стал исключением и бренд OPPO. И в этом нет ничего странного: часто в таких дистрибутивах много каких-то своих фишек, которых нет ни у других, ни на чистом гугловском дистрибутиве "Андроида". Color OS похожа на хорошо знакомые мне EMUI от Huawei и MIUI от Xiaomi, большинство основных функций в ней реализованы похожими способами. К слову, честно подсмотренными у iOS. Что-ж, не самый плохой пример для подражания. Стоит отметить стоящую по умолчанию тёмную тему меню, которую я не сразу понял как переключить на привычную светлую, а также богатые возможности по кастомизации графической оболочки путем установки новых тем, иконок и шрифтов. Отдельно порадовала "встроенная" в ОС возможность настройки стиля ярлычков: их можно сделать квадратными с прямыми или скругленными углами, круглыми, других форм, выбрать анимации перехода между экранами и т.д. Данный функционал находится в меню "Настройки - Начальный экран и обои - Задать стиль значка". Остальные возможности по кастомизации доступны через приложение "Магазин тем". На этом думаю закончить с обзором возможностей местной операционки, хотя тут есть и ещё несколько интересных фишек, но в рамках данного обзора приходится затронуть эту тему лишь вскользь.

Начальный экран по умолчанию.

Темная тема в меню.

Варианты кастомизации начального экрана и значков приложений.





Камера

В подобных обзорах я всегда уделяю отдельное внимание возможностям съёмки фото и видео. Тем более, OPPO A53 - модель не самая бюджетная, а дизайн ярко выделяет тройную основную камеру, также как и фронталку, интегрированную в дисплей. В целом, про камеры, к сожалению, сказать особо нечего - они примерно соответствуют уровню камер большинства смартфонов данной ценовой категории. В плане доступного функционала и конечного результата тут всё очень скромно. Для основной камеры, разрешение которой составляет 13 МП, доступна запись видеороликов в форматах HD и FullHD при частоте 30 кадров в секунду, фотография в автоматическом и портретном режимах с возможностью выбирать степень улучшения внешнего вида пользователя за счет ИИ-алгоритмов, а также несколько дополнительных функций, включая съёмку панорам, макросъёмку и профессиональный режим, почему-то названный "Эксперт" в русском переводе. В последнем доступна ручная настройка основной камеры по ряду параметров, таких, как светочувствительность (параметр ISO, в диапазоне от 100 до 6400), выдержка (S, от 1/8000 до 32 секунд), баланс белого (WB, от 2000K до 8000К), ручная фокусировка (AF), экспозиция (EV - Exposure Value). За макросъемку отвечает дополнительная камера на 2 МП с фокусировкой на расстоянии 4 см (самый верхний объектив в блоке основной камеры). Самая нижняя камера - вспомогательный модуль для улучшения определения глубины кадра. Разрешение селфи-камеры, сделанной в виде глазка на дисплее, составляет 8 МП, селфи, сделанные с помощью неё качеством не отличаются.

Основной камерой поддерживается функция Google Lens, благодаря которой можно получить информацию о каком-либо товаре, оказавшемся в кадре объектива: наименование и ссылки на магазины, где можно купить.













Само собой, реальные возможности съёмки лучше оценить по фотографиям, примеры которых я разместил ниже. Отмечу, что снимал, в основном, в автоматическом режиме.

Съемка в дневное время позволяет получить вполне неплохие кадры, но всё, конечно, относительно.

Протестируем возможности зума.

Есть возможность съемки панорамы на 360 градусов.

Съемка в сумерках.

С наступлением ночи снять качественный кадр становится все сложнее. Впрочем, это и не удивительно.

Возможности отдельной макро-камеры:

Аппаратная конфигурация

Смартфон построен на базе восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 460 с GPU Adreno 610, имеет 4 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель на 64 ГБ или 128 ГБ опционально. В наличии модуль NFC, Bluetooth 5.0, поддерживается работа в сетях 4G. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, поддерживается быстрая зарядка при параметрах тока 9В/2A.





Тестирование производительности

Тесты производились в таких популярных утилитах, как Geekbench 5.2.0 и AnTuTu Benchmark v 8.4.3. К слову, последнюю мне в этот раз не удалось найти в магазине приложений Google Play и пришлось скачивать её с официального сайта.

Geekbench показал следующие результаты: 255 баллов в тесте на одно ядро, 1263 балла в многоядерном тесте, 257 баллов в тесте Open CL и 348 баллов в тесте Vulcan.

В Antutu OPPO A53 набрал 148 352 балла в общем зачете: CPU 60 231, GPU 22 965, тест памяти 39 523, UX 25 633. Более подробно можно ознакомиться на скриншотах ниже.

В целом, для смартфонов данной ценовой категории демонстрировать посредственные результаты в тестах - скорее норма, поэтому ожидания вполне оправдались. Намного интересней то, как аппарат себя ведет на практике - во время повседневного использования и в конкретных играх. Скажу сразу, с обычными сценариями OPPO A53 справляется весьма шустро, обеспечивая плавную работу операционной системы, просмотр сайтов, фото и видеоматериалов, запуск приложений и работу камеры. А об играх уже стоит поговорить отдельно.





Реальные тесты в играх

Само собой, я не ждал особых результатов в современных требовательных 3D играх. Для тестов использовал наиболее популярные Call of Duty: Mobile, PUBG Mobile, Standoff 2, Asphalt 8: На взлет и Asphalt 9: Легенды, а также некоторые другие игры. Отдельно стоит рассказать о том, что реализовали функцию работы сразу двух динамиков: "разговорный" динамик тут установлен достаточно мощный и совместно с основным динамиком смартфона, расположенным снизу, он образует стереосистему при игре в горизонтальном положении смартфона. Для не особо требовательных игр смартфон неплох - достаточно большой экран диагональю 6,5 дюймов, а также поддержка частоты обновления 90 Гц (включается в меню "Настройки - Экран и яркость - Частота обновления экрана"), делающей игровой процесс более плавным.

Call of Duty: Mobile сразу поставил меня перед фактом того, что в игре можно использовать только низкие настройки графики. С ними, в принципе, играть можно относительно неплохо, но не более.



Мобильные версии PUBG на смартфоне шли не важно: вязкий не приятный геймплей на весьма средненьких настройках и относительно терпимая частота кадров при самых низких с убогой графикой. Хотя, справедливости ради, стоит сказать, что PUBG и на максималках выдает весьма убогую картинку и имеет относительно высокие аппетиты к железу при этом.

Оба "Асфальта" шли относительно неплохо на средних настройках графики, при этом, Asphalt 8 даже не дал выставить максимальные.

Зато хорошо шли замечательные файтинги Shadow Fight 3 и Shadow Fight Arena. Максимальные настройки графики не сказались на частоте кадров, игра хорошо раскрыла потенциал железа, подарив быстрый и плавный геймплей.

Также на смартфоне хорошо шли несколько мультиплеерных шутеров, созданных по подобию CS:GO и игр серии Call of Duty, а именно - Standoff 2, Fire Strike, Modern Strike Online, Modern Ops, Infinity Ops, Critical Ops и World War Heroes, на самых максимальных настройках выдавая от 20 до 40 FPS. При незначительном снижении настроек можно было получить стабильные 30-50 FPS, а на средних - стабильно около 60 FPS, что раньше считалось золотым эталоном быстродействия игр.

По играм можно сказать следующее - OPPO A53 подойдет для казуального гейминга и для 3D игр, но не всех. Выше я писал про поддержку частоты обновления дисплея 90 Гц вместо стандартных 60 Гц. В данных играх, к сожалению, ощутить это не удалось, так как практически все они не могут чисто физически выдавать более 60 кадров в секунду. Будем надеяться, что с внедрением дисплеев на 90 Гц в массовый сегмент смартфонов, разработчики выпустят для большинства игр обновления, увеличивающие максимальный лимит кадров в секунду.

Вердикт

В официальном пресс-релизе компания-производитель так описывает OPPO A53: "недорогой универсальный смартфон, сочетающий в себе современный дизайн и необходимые технические характеристики". В этом плане я могу полностью согласиться с пиарщиками и маркетологами компании OPPO. Смартфон получился доступным, его внешний вид хорошо соответствует современным трендам, что вкупе с хорошим качеством изготовления производит впечатление. При этом смартфон обладает достаточными для большинства сценариев использования техническими характеристиками, на нем стоит актуальная версия Android 10, навигация по меню, интернет-серфинг и приложения работают шустро. Наличие модуля NFC позволяет использовать OPPO A53 для совершения платежей, а аккумулятор на 5000 мАч уверенно держит заряд дня полтора при достаточно активном использовании, при этом достаточно быстро заряжается от фирменного зарядного устройства. Камеры и дисплей пусть звезд с неба не хватают, но и плохими их тоже не назовешь.

Да, безусловно, есть разные альтернативные варианты за ту же цену в 12 000 рублей (примерно столько стоит модель OPPO A53 с 64 ГБ памяти), например, Vsmart Live, который вышел ровно год назад и на который я тогда делал большой обзор . Там стоит значительно более мощное "железо", позволяющее играть в ту же Call of Duty и большинство других игр на максималках, очень хорошие фронтальные и основные камеры, на 20 МП и 48 МП соответственно. Но там были и свои слабые стороны - отсутствие NFC, AMOLED - дисплей, к которому нужно привыкать в силу эффекта ШИМ и невозможности настройки контрастности и цветовой температуры штатными средствами ОС, сканер отпечатка пальца, выполненный на дисплее, который срабатывает долго и не всегда стабильно. Одним словом, каждая модель смартфона имеет как сильные, так и слабые стороны. Оценивать приходится всё в комплексе, а уже затем делать окончательный выбор исходя из своих личных потребностей и вкусов.

P.S. Само собой, всех деталей в рамках обзора не опишешь, так что если остались какие-то конкретные вопросы - не стесняйтесь задавать их в комментариях к данной статье!