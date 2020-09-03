Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Буквально пару дней назад компания ASUS представила свои новейшие видеокарты, основанные на чипах Nvidia GeForce RTX 30-й серии, а говоря проще - RTX 3070, RTX 3080 и RTX 3090. Данные решения являются чипами линейки RTX второго поколения, использующего микроархитектуру Ampere. На их базе были созданы видеокарты от ASUS, относящиеся к различным линейкам. Карта ASUS Dual GeForce RTX 3070 основана, как следует из названия, на чипе RTX 3070, карты линейки ASUS TUF Gaming - на базе GeForce RTX 3080 и RTX 3090, а в линейке ROG Strix самое большое пополнение из карт на базе чипов RTX 3070, RTX 3080 и RTX 3090.

реклама

Видеокарта ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080

Видеокарты линейки ROG Strix GeForce RTX 30-й серии отличаются улучшенной системой охлаждения с использованием трех вентиляторов Axial-tech особой конструкции - у них большее количество лопастей, чем у большинства стандартных (от 11 до 13) и специальное ограничительное кольцо (имеется у вентилятора, расположенного по центру), что увеличивает воздушный поток. Интересным решением является то, что центральный вентилятор вращается в противоположную боковым сторону - это было сделано для того, чтобы уменьшить эффекты турбулентности. Радиатор, в свою очередь, выполнен достаточно большим, а его контактная площадка практически идеально ровная для лучшего контакта с поверхностью чипа. Видеокарта занимает почти 3 слота по толщине. Имеется возможность подключить ещё два корпусных вентилятора с регулируемой скоростью вращения для того, чтобы их работа регулировалась в зависимости от температуры графического чипа. Имеется переключатель, позволяющий выбрать производительный или тихий и энергоэффективный режим работы, выставив нужное значение "физически" без использования ПО. Есть специальный светодиодный индикатор красного цвета, который предупредит о том, что видеокарте не хватает получаемой от блока питания мощности. Конструкция видеокарты включает в себя усиливающие рамки из металла.

анонсы и реклама 50% скидки в Ситилинке - промокод внутри Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Новейшая RTX 4000 - 76тр Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Супердешевая 1660 - смотри цену сидя

Видеокарта ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090. Обратите внимание на SLI разъём - характерное отличие карт на базе чипов RTX 3090

Видеокарты линейки TUF Gaming GeForce RTX 30 спроектированы с учетом повышенных требований надежности и срока службы, что традиционно для игровых девайсов линейки TUF Gaming от ASUS. В данном случае, также были отдельно проработаны вопросы электропитания и отвода тепла от видеочипа. Кожух системы охлаждения выполнен из металла, под ним установлены сразу три вентилятора Axial-tech, оснащенных двойными шарикоподшипниками, которые отличаются повышенной износоустойчивостью. При достаточно низкой температуре GPU, вентиляторы могут полностью останавливаться, что делает работу видеокарты в режиме простоя полностью бесшумной. Стоит отметить и то, что GPU и чипы памяти имеют собственные радиаторы. При изготовлении используется наиболее надежная компонентная база в виде конденсаторов, дросселей и т.п., соответствующих повышенным требованиям военно-промышленных стандартов, после изготовления карты проходят длительный тест, по времени занимающий почти полторы сотни часов. Также имеется физический переключатель режимов работы.

реклама

Видеокарта ASUS Dual GeForce RTX 3070

ASUS Dual GeForce RTX 3070 основана на "младшем" чипе в линейке (если, конечно, слово "младший" вообще подходит для описания RTX 3070), сама видеокарта должна быть более доступной, чем описанные выше. Производитель позиционирует её как "народное" решение, которое получит распространение среди более широкого круга геймеров, а также для применения в рабочих станциях. Поэтому внешний дизайн получился более лаконичным, а не агрессивно-геймерским. В составе системы охлаждения применена пара вентиляторов Axial-tech, которые могут останавливаться полностью, если температура видеочипа является оптимальной. Имеется пластина из алюминия, придающая конструкции видеокарты механическую прочность и жесткость.

реклама

Справедливо будет заметить, что в данном материале я не привел ни одного конкретного параметра новинок, выше я только описал основные особенности и принципиальные отличия видеокарт от ASUS на базе чипов RTX 3000 различных линеек, а характеристики вы можете узнать из таблицы:

реклама

Что касается цен и сроков появления в продаже новых видеокарт, то пока известно лишь то, что они должны появиться уже в этом сентябре, цены пока не известны.