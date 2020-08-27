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Компания ASUS представила новые смартфоны известной линейки ZenFone 7-й серии. Новинки получили названия ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro , их отличает наличие поворотного блока трехмодульной камеры, которая выполняет функции и основной, и фронтальной.

Разрешение основного модуля, использующего матрицу Sony IMX686, составляет 64 мегапикселя. Используется четверной фильтр Байера и технология объединения четырех пикселей в один, что позволяет достичь лучшей передачи цвета и большей светочувствительности при съёмке в условиях недостаточного освещения. Второй модуль оснащен сверхширокоугольным объективом и матрицей Sony IMX363, помимо съемки пейзажей и больших объектов с близкого расстояния, данная камера также позволяет снимать мелкие объекты в режиме макросъёмки на расстоянии примерно 4 см. Третий модуль оснащен телеобъективом с трехкратным оптическим зумом и системой стабилизации изображения.

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Имеется возможность записи видео в разрешении до 8K при 30 кадрах в секунду или 4K UHD при 60 кадрах в секунду. Имеются технологии цифровой стабилизации изображения и плавного увеличения, а система из трех встроенных в смартфон микрофонов с подавлением посторонних шумов позволяет добиться качественной звукозаписи. Отмечается, что в процессе записи видео можно переключаться с одной камеры на другую не прерывая съёмку.

Про сам поворотный модуль стоит сказать следующее - он приводится в движении шаговым приводом, а в случае падения смартфона, если это определит гироскоп, привод попытается закрыть модуль, чтобы уберечь его от повреждений.

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Дисплей в смартфонах ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro выполнен по AMOLED технологии и имеет диагональ около 6,7 дюйма, при этом в нем нет различных вырезов и "челок". Разрешение - 2400x1080 пикселей, что соответствует стандарту FHD+, соотношение сторон - 20:9. Частота обновления составляет 90 Гц при времени отклика 1 мс. Заявлена качественная цветопередача и яркость до 700 кд/м2, а также технология, снижающая эффект мерцания DC Dimming при низкой настройке яркости. Отмечается, что было проведено исследование компанией SGS и получен сертификат Eye Care Display.

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По аппаратной начинке имеем следующее: обычная версия ZenFone 7 основана на мобильном процессоре Qualcomm Snapdragon 865 5G, версия ZenFone 7 Pro - на Snapdragon 865 Plus, который также поддерживает работу в сетях 5G и имеет встроенный контроллер беспроводной связи стандарта Wi-Fi 6. В модели ZenFone 7 Pro установлено 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5 и встроенный накопитель на 256 ГБ памяти стандарта UFS 3.1. Насчет базовой версии ZenFone 7 сообщают, что будут варианты с 6 ГБ и 8 ГБ оперативки, а встроенной памяти будет 128 ГБ.

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В смартфоне используется Android 10 с графической оболочкой ZenUI 7, которая позволит гибко настроить пользовательский интерфейс под свои предпочтения. Например, имеется возможность изменять цвет некоторых элементов, форму значков и даже системный шрифт в меню. Сканер отпечатка пальцев интегрирован в кнопку включения смартфона, что является, на мой взгляд, одним из самых удобных решений. Имеется возможность одновременной установки и двух SIM-карт, и карты памяти стандарта microSD, при том, поддерживается объем до 2 ТБ!

В смартфоны линейки ZenFone 7 устанавливается аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и поддерживается технология быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge. Для зарядки и передачи данных используется разъём USB типа C. Заявлено о реализации комплекса мер по продлению времени автономной работы аккумулятора от одного заряда и увеличению его срока службы.