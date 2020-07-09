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Улучшенная версия флагманского смартфона Huawei P40 – Huawei P40 Pro + станет доступна в России. Цена новинки составит 100 000 рублей, а предзаказ стартует 13 июля.

Смартфон предлагает пользователям блок из пяти камер, разработанных совместно с Leica. Разрешение основного модуля составит 50 МП при физической диагонали матрицы в 1/1,28 дюйма. Разрешение дополнительного модуля с широкоформатным объективом составляет 40 МП, что позволит практически не жертвовать качеством снимка в угоду композиции. Ещё тут имеется перископический SuperZoom-объектив, способный обеспечить десятикратное оптическое увеличение (и 100-кратное вместе с цифровым зумом). Фронтальная камера имеет разрешение в 32 МП и оснащена системой автофокусировки и инфракрасным модулем для определения глубины кадра и художественного размытия заднего плана при съемке портретных фото.

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Дисплей диагональю 6,6 дюйма выполнен по технологии OLED, его разрешение составляет 2640×1200 пикселей, а частота обновления - 90 Гц. Также в него интегрирован сканер отпечатка пальца. Задняя часть корпуса смартфона выполнена из глянцевого черного керамического материала, устойчивого к возникновению царапин.

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Аппаратная начинка у смартфона следующая: 7-нм процессор Kirin 990 5G, 8 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель на 512 ГБ. Имеется модуль Wi-Fi 6+ с поддержкой частоты 160 МГц, что обеспечивает скоростью передачи данных до 2 400 Мбит/с. Аккумулятор на 4200 мАч поддерживает технологию беспроводной зарядки SuperCharge при мощности 40 Ватт.

А вот предустановленного программного обеспечения от Google в смартфоне нет, также, как и магазина приложений Google Play – вместо него придется пользоваться альтернативным магазином Huawei AppGallery, в котором, в принципе, уже есть большинство необходимых приложений.