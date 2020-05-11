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Обзоры игровой периферии – одна из моих любимых тем, которой удается заниматься не так часто, как хотелось бы. Однако, когда в мои руки попадает очередная геймерская клавиатура или мышь – для меня это почти праздник. Героем сегодняшнего обзора, точнее, героиней, стала мышка OMEN Mouse 600 от игрового бренда OMEN известной компании HP. Обо всех выявленных за несколько дней её активного использования достоинствах и недостатках мы и поговорим на протяжении ближайших 5-6 тысяч печатных знаков.

Комплектация

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Встречают, как известно, по одежке. Мышка, пришедшая мне на тест, была «одета» в небольшую, но аккуратную коробку с открывающимся окошком, через которое можно посмотреть на товар «в живую» и примерить по руке до покупки. Внутри, помимо самой мышки, оказалось немного «макулатуры» в виде гарантийных талонов, инструкции и пары симпатичных наклеек с фирменным логотипом OMEN.

Дизайн и эргономика

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Мышь имеет лаконичный вид, она достаточно крупная, имеет длину около 130 мм и хорошо подойдет под большую руку. При этом, слегка не симметричная форма корпуса предполагает комфортное размещение на ней всей ладони. Лично мне понравилось: привыкать и испытывать неудобства не пришлось с самого начала пользования. Сам корпус полностью пластиковый, без покрытия «софт тач», но с небольшими прорезиненными рифлеными накладками по бокам, улучшающими хват и не дающими скользить мышке в потных руках геймера. На левой стороне под большим пальцем весьма удобно расположены кнопки «Вперед» и «Назад», о дополнительном функционале которых мы еще поговорим отдельно. Колесо прокрутки имеет обычный небольшой слабо ощутимый шаг, нажимается туговато. Про переключатели левой и правок кнопки мыши сказать особо не чего, кроме заявленного ресурса в более чем 50 миллионов срабатываний. По ощущениям, они вполне стандартные и не отличаются легкостью нажатия. Провод в черной тканевой оплетке заканчивается небольшим штекером USB с позолоченными контактами. Имеется RGB подсветка колеса и логотипа OMEN на «спинке» мыши, в основном, выполняющая функцию наглядного индикатора установленного разрешения сенсора, о чем и пойдет речь далее.

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«Ножки», а говоря проще, улучшающие скольжение по поверхности стола или коврика накладки на нижней стороне мышки, здесь стандартные, тефлоновые. В целом, они достаточно большие, пара таких расположена спереди и сзади, ещё две поменьше – по бокам. Скользит мышь нормально, но применение качественных металлических накладок обычно даёт лучший результат. Раз уж мы перевернули мышь «вверх дном», то обратим внимание на небольшой отсек с достаточно тугой крышкой, в котором располагаются сменные грузики в виде стальных «таблеток», каждый весом по 5 граммов. Интересно то, что слотов для них всего пять, в то время как грузиков в комплекте с мышкой три штуки. Или имелась ввиду некоторая возможность варьировать их количество и расположение, очень тонко регулируя не только вес мышки, но и расположение её центра масс, по разному их группируя, или оставили возможность установить ещё пару дополнительных к трём имеющимся. Только где их взять – не ясно. Вспоминаем, нет ли у нас знакомого токаря.

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Игровой функционал

OMEN Mouse 600 имеет ряд игровых функций, большинство из которых можно назвать стандартными для бюджетных игровых мышей, но есть и пара весьма интересных фишек, да и характеристики у мышки не «бюджетные». В арсенале OMEN Mouse 600 имеются: сенсор с разрешением 12 000 точек на дюйм, вышеупомянутые грузики для утяжеления, «снайперский» режим с мгновенным понижением чувствительности курсора, настраиваемая подсветка и ещё пара дополнительных настроек для энтузиастов. Расскажу обо всём этом более подробно и по порядку.

Самой удобной и часто востребованной игровой функцией является «снайперский режим», активируемый при зажатии кнопки «Вперед» большим пальцем. При этом, разрешение сенсора падает до 400 dpi, давая возможность точно наводить перекрестие прицела на цель. Особенно это удобно будет снайперам при стрельбе на большие дистанции. Это очень удобная функция, а благодаря такой простой реализации пользоваться ей стало ещё более удобно. Не приходится отвлекаться от игрового процесса и тратить драгоценные секунды.

Сам сенсор OMEN Mouse 600 имеет большое физическое разрешение в 12 000 dpi, что дает возможность регулировать это значение в очень широком диапазоне, при том, имеется целых 12 (!) степеней регулировки. Для смены разрешения сенсора используется, что логично, кнопка с надписью DPI, идущая следом за колесиком. Полный список предустановленных разрешений 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200, 3600, 4000, 4400, 6400 и 1200 dpi, при их смене меняется цвет подсветки. По умолчанию стоит значение 1600 dpi, которому соответствует подсветка красного цвета. Все остальные настройки мыши делаются посредством нажатия определенных комбинаций кнопок мышки, они описаны в идущей в комплекте инструкции, в чем и заключается особая ценность данной бумажки. Настроек много, придется зажимать одновременно даже не две, а сразу три кнопки. При том, в русском переводе данные комбинации описаны не совсем понятно, пришлось разбираться экспериментальным методом. Мне всё это даже чем-то напомнило комбо-удары из Ultimate Mortal Kombat 3.

И вот тут уже становится понятно, что подобные настройки, когда их много, лучше делать через специальный софт для ПК. Мне очень нравится, как это реализовано у мышек Bloody: все модели, даже самые доступные, поддерживают фирменное ПО, через которое можно настроить практически любые параметры в более гибком диапазоне и это более удобно и наглядно. Вариант с подстройкой разрешения сенсора через единственную физическую кнопку DPI хорош только на самых бюджетных моделях, имеющих диапазон из трех циклически меняющихся значений. Утилита OMEN Command Center данной мышью, судя по всему, не поддерживается. Во всяком случае, нигде об этом нет ни слова, а я честно провел эксперимент, установив его на свой ПК, но мышь в нем не отобразилась как подключенное поддерживаемое устройство. Ну да ладно.

Цвет родсветки можно менять и просто по своему вкусу, зажав кнопки Вперед+Назад и, не отпуская их, нажимая левую кнопку мыши. «Комбо» из Вперед+Назад+DPI дает возможность менять эффекты, такие как мерцание и плавная смена градаций, или просто отключить подсветку.

В одном из обзоров игровых мышек, который я публиковал ранее, кто-то из читателей живо интересовался максимальным зазором от поверхности стола, при котором сенсор всё ещё работает. Лично меня данный параметр никогда не интересовал, я даже не задумывался об этом, да и сами производители его никогда не указывали, насколько помню. А теперь - возрадуйтесь те, для кого это имеет критическое значение! Тут он четко указан в инструкции, и, мало того – даже поддается регулировке! По умолчанию стоит значение в 2 мм, которое можно сократить до 1 мм, выполнив следующую комбинацию клавиш: нужно зажать кнопки Вперед+Назад и нажать на колесико. Если всё сделано верно, подсветка три раза моргнет белым цветом. Частоту опроса мышки тоже можно регулировать, выбирая из двух параметров: 1000 Гц по умолчанию или 125 Гц. Для этого, зажав кнопки Вперед+Назад, нажимаем правую кнопку мыши, подсветка так же должна нам трижды подмигнуть в знак согласия с принятым параметром.

Цена вопроса

Изначально цена на OMEN Mouse 600 была достаточно высокой и составляла в рознице около 5-6 тысяч рублей, однако, на данный момент, во многих розничных сетях она снижена до уровня 2500 рублей, что позволяет выдерживать конкуренцию со всё той же продукцией от Bloody, а также составлять весьма неплохую альтернативу другим игровым мышам от «дорогих» брендов.

Итоги

В целом, мышь OMEN Mouse 600 мне понравилась, она неплохо подходит для шутеров от первого лица. Из достоинств я отмечу удобную эргономику, которая не требует привыкания (однако, рассчитана на относительно большой размер руки), хороший сенсор с большим разрешением и диапазоном регулировок, наличие сменных утяжелителей и возможность их гибкого конфигурирования, удобный в использовании «снайперский» режим, отсутствие покрытия «софт тач», которое, рано или поздно, начинает облезать. Из недостатков можно назвать использование тефлоновых ножек вместо металлических и отсутствие возможности гибко настраивать мышь через фирменное ПО OMEN Command Center при достаточно высокой цене данной модели на старте продаж.

Краткие характеристики:

Форма корпуса: несимметричная

Дополнительные кнопки: Вперед, Назад, DPI

Разрешение сенсора: 12 000 DPI

Кабель: стандартной длины в тканевой оплетке, порт USB

Размеры: 75x42x128 мм

Вес: 88 г (+ 3 груза по 5 г в комплекте)

Поддержка ОС: официально поддерживается работа с Windows 7, 8/8.1, 10

Прочее: гарантия 2 года от HP