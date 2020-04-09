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Ввиду нарастающей проблемы безработицы на фоне приостановки деятельности многих фирм во время карантинных мероприятий, связанных с эпидемией коронавируса COVID-19, российская ИТ-компания TalentTech объявила о запуске сервиса, позволяющего найти сотрудникам временную или постоянную работу в период кризиса и после него. Воспользоваться услугами сервиса, который доступен по адресу https://snami.potok.sever.ai/ , можно будет совершенно бесплатно.

Основная идея нового сервиса заключается в том, что организации, фактически, оказавшиеся в шаге от решения по сокращению своего штата, могут предлагать своих не занятых специалистов "в аренду" другим организациям. Специально разработанный мощный искусственный интеллект Sever.AI будет осуществлять отбор анкет потенциальных кандидатов и осуществлять телефонные обзвоны, проводя краткие собеседования с соискателями на должность по выбранной категории, а затем, отобрав анкеты наиболее подходящих по базовым параметрам кандидатов, передавать их в HR службу потенциального работодателя.

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Работа сервиса происходит в четыре основных этапа:

1. Компания "А" отправляет анкетные данные о своих сотрудниках на сервис, где искусственный интеллект Sever.AI анализирует полученную информацию, основными аспектами являются опыт работы, возраст, наличие необходимых для работы документов, если таковые требуются (например, медкнижка);

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2. Компания "Б" формирует запрос на подбор определенных сотрудников и выдвигает требования к ним;

3. Искусственный интеллект проводит предварительный отбор анкет по заданным параметрам, отбирая потенциально подходящих кандидатов, затем проводит их обзвон с мини-собеседованием по телефону, далее передает данные максимально подходящих кандидатов HR отделу компании – нанимателя, может быть назначено собеседование и выполнен импорт профиля сотрудника через платформу для оптимизации рекрутмента (ATS) Potok.io. При этом также учитываются данные о месте проживания сотрудника и размещения нового работодателя;

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4. Далее новый сотрудник проходит быструю адаптацию к новой работе и необходимое обучение посредством мобильного сервиса "Снами".

Отмечается, что применение искусственного интеллекта позволило существенно упростить и ускорить работу кадровиков, так как с вероятностью до 92% позволяет отобрать подходящих кандидатов и отсеять заведомо не подходящих.

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По поводу работы системы искусственного интеллекта применительно к конкретной задаче отбора кандидатов, Владимир Ли, главный разработчик Sever.AI, рассказал следующее: "Универсальная скоринговая модель оценки резюме строится на алгоритмах математического моделирования, текущий показатель точности: ROC/AUC 0,92. Можно сказать, что это вероятность, с которой машина выберет более подходящий вариант из двух. Уникальное векторное пространство, которое лежит в основе универсальной модели оценки резюме под вакансию, максимально правдоподобно моделирует смысловую близость резюме и представляет это в виде вектора. Концепция данного векторного пространства учитывает принадлежность резюме/вакансии к нескольким индустриям/специализациям на рынке труда, также учитывается описание обязанностей на предыдущих местах работы кандидата и обязанностях, которые ему предстоит выполнять на том месте, куда он отправил заявку".

Что касается мобильного приложения "Снами", которое позволяет новым сотрудникам адаптироваться к новому списку задач на новом рабочем месте, свой комментарий дала Эльза Егорова, руководитель данного сервиса: "Все материалы для адаптации должны быть собраны на одной площадке, доступной в любое время и в любом месте. Именно поэтому мы остановили свой выбор на мобильном приложении. Учитывая современные тренды потребления контента, информацию лучше подавать в виде наглядных схем, коротких видео и небольших емких текстов".