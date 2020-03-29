IT-холдинг TalentTech, а также онлайн-университеты "Нетология" и EdMarket прогнозируют рост услуг дистанционного образования в 2020 году. Согласно проведенному исследованию, в данном сегменте рынка к концу года будет сконцентрировано порядка 40 млрд. рублей. В составленном аналитиками отчете, оформленном в виде наглядной инфографики, отмечается, каким специальностям и навыкам учатся чаще всего в настоящее время, а также какие направления на рынке данных услуг будут становиться более востребованными в ближайшее время.

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Что касается влияния эпидемии коронавируса COVID-19 на рынок онлайн-обучения, то генеральный директор TalentTech, Евгений Барулин, отмечает следующие факторы: до начала эпидемии, а точнее – необходимости добровольной самоизоляции и введения обязательного карантина для некоторых людей, многие просто не воспринимали онлайн-образование как равноценную альтернативу традиционному, с необходимостью посещать лекции. Барулин склонен полагать, что и после того, как эпидемия закончится, онлайн-образование не сдаст, а только укрепит свои позиции. Сейчас люди уже обращают на него больше внимания, а для многих оно окажется весьма удобным и доступным вариантом в будущем. «Коронавирус уйдет, а привычка учиться в онлайне останется», - такой итог он подвел на этот счет.

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Так, в период с 16 по 23 марта 2020 года, то есть, всего за одну неделю, количество новых слушателей онлайн-школы «Фоксфорд» (входящей в состав IT-холдинга TalentTech) увеличилось на миллион человек. Аналитики онлайн-университета «Нетология» с начала марта отмечают рост новых слушателей на 340% по сравнению с обычными показателями за аналогичный период.

Подробные материалы исследования представлены на сайте http://research.edmarket.ru/ .