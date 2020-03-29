Компания "Яндекс" направила полтора миллиарда рублей на меры по борьбе с эпидемией коронавируса COVID19
рекламаКомпания «Яндекс» выделила более 1,5 миллиарда рублей на осуществления ряда проектов и мер, прямо или косвенно направленных на борьбу с эпидемией коронавируса COVID-19 и её возможными нежелательными экономическими последствиями. В отчете компании значатся следующие пункты:
600 000 000 рублей – помощь таксопаркам-партнерам в закупке дезинфецирующих средств для обработки автомобилей, из этого же бюджета планируется оказывать помощь заразившимся коронавирусом водителям и курьерам, а также тем из них, кто вынужден соблюдать обязательный карантин;
рекламаболее 200 000 000 рублей – создание полноценной среды для дистанционного школьного образования и обучающие онлайн-курсы для учителей;
500 000 000 рублей – рекламные компании, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса в условиях эпидемии;
реклама250 000 000 рублей – оплата работы водителей такси и курьеров в рамках проекта «Помощь рядом», основной задачей которого является оказание бесплатных транспортных услуг медицинским службам и органам социальной защиты. Ознакомиться подробнее можно по адресу https://help.yandex.ru/.
В течение ближайшего месяца сервис Яндекс.Такси выделит более 500 миллионов рублей на меры, стимулирующие потенциальных клиентов чаще пользоваться услугами такси. Планируется, что за счет этих средств таксопарки-партнеры смогут предоставить скидки клиентам, делая это не в ущерб себе и получая дополнительный доход от возросшего числа заказов. С точки зрения клиента сервис видит также двойную выгоду: помимо того, что поездки станут более доступными, снизится необходимость пользоваться общественным транспортом, где риск заразиться выше.
рекламаТакже Яндекс создал информационный ресурс по распространению коронавируса, где можно отследить динамику заражений в том или ином регионе на карте, получить последние новости и рекомендации таких организаций, как ВОЗ, Министерство здравоохранения и Роспотребнадзора, также платформа сотрудничает с региональными оперативными штабами.
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