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Компания «Яндекс» выделила более 1,5 миллиарда рублей на осуществления ряда проектов и мер, прямо или косвенно направленных на борьбу с эпидемией коронавируса COVID-19 и её возможными нежелательными экономическими последствиями. В отчете компании значатся следующие пункты:

600 000 000 рублей – помощь таксопаркам-партнерам в закупке дезинфецирующих средств для обработки автомобилей, из этого же бюджета планируется оказывать помощь заразившимся коронавирусом водителям и курьерам, а также тем из них, кто вынужден соблюдать обязательный карантин;

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более 200 000 000 рублей – создание полноценной среды для дистанционного школьного образования и обучающие онлайн-курсы для учителей;

500 000 000 рублей – рекламные компании, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса в условиях эпидемии;

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250 000 000 рублей – оплата работы водителей такси и курьеров в рамках проекта «Помощь рядом» , основной задачей которого является оказание бесплатных транспортных услуг медицинским службам и органам социальной защиты. Ознакомиться подробнее можно по адресу https://help.yandex.ru/

В течение ближайшего месяца сервис Яндекс.Такси выделит более 500 миллионов рублей на меры, стимулирующие потенциальных клиентов чаще пользоваться услугами такси. Планируется, что за счет этих средств таксопарки-партнеры смогут предоставить скидки клиентам, делая это не в ущерб себе и получая дополнительный доход от возросшего числа заказов. С точки зрения клиента сервис видит также двойную выгоду: помимо того, что поездки станут более доступными, снизится необходимость пользоваться общественным транспортом, где риск заразиться выше.

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